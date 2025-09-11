Daugiau apie SWELL

Swell Network logotipas

Swell Network kaina(SWELL)

1 SWELL į USD – tiesioginė kaina:

Swell Network (SWELL) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11

Swell Network (SWELL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+2.77%

+3.05%

+7.53%

+7.53%

Swell Network (SWELL) realiojo laiko kaina yra $ 0.009881. Per pastarąsias 24 valandas SWELL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0093 iki aukščiausios $ 0.009921 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWELL kaina yra $ 0.06972841720693182, o žemiausia – $ 0.007034496316403832.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWELL per pastarąją valandą pasikeitė +2.77%, per 24 valandas – +3.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Swell Network (SWELL) rinkos informacija

No.830

26.27%

ETH

Dabartinė Swell Network rinkos kapitalizacija yra $ 25.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 65.96K. SWELL apyvartoje yra 2.63B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 98.81M

Swell Network (SWELL) kainos istorija USD

Stebėkite Swell Network kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00029245+3.05%
30 dienų$ -0.00036-3.52%
60 dienų$ -0.000292-2.88%
90 dienų$ +0.001855+23.11%
Swell Network kainos pokytis šiandien

Šiandien SWELL užfiksuotas $ +0.00029245 (+3.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Swell Network 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00036 (-3.52%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Swell Network 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SWELL rodiklis pasikeitė $ -0.000292 (-2.88% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Swell Network 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.001855 (+23.11%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Swell Network (SWELL) pokyčius?

Peržiūrėkite Swell Network kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Swell Network (SWELL)

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Swell Network galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Swell Network investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SWELLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Swell Network mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Swell Network, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Swell Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Swell Network (SWELL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Swell Network (SWELL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Swell Network prognozes.

Peržiūrėkite Swell Network kainos prognozę dabar!

Swell Network (SWELL) Tokenomika

Supratimas apie Swell Network (SWELL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWELLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Swell Network (SWELL)

Ieškote, kaip nusipirkti Swell Network? Viskas paprasta ir patogu! Swell Network lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SWELL į vietos valiutas

1 Swell Network(SWELL) į VND
260.018515
1 Swell Network(SWELL) į AUD
A$0.01492031
1 Swell Network(SWELL) į GBP
0.00721313
1 Swell Network(SWELL) į EUR
0.00839885
1 Swell Network(SWELL) į USD
$0.009881
1 Swell Network(SWELL) į MYR
RM0.04169782
1 Swell Network(SWELL) į TRY
0.40788768
1 Swell Network(SWELL) į JPY
¥1.452507
1 Swell Network(SWELL) į ARS
ARS$14.0754845
1 Swell Network(SWELL) į RUB
0.8349445
1 Swell Network(SWELL) į INR
0.87091134
1 Swell Network(SWELL) į IDR
Rp161.98358064
1 Swell Network(SWELL) į KRW
13.74269242
1 Swell Network(SWELL) į PHP
0.56460034
1 Swell Network(SWELL) į EGP
￡E.0.47577015
1 Swell Network(SWELL) į BRL
R$0.0533574
1 Swell Network(SWELL) į CAD
C$0.01363578
1 Swell Network(SWELL) į BDT
1.2035058
1 Swell Network(SWELL) į NGN
14.90341349
1 Swell Network(SWELL) į COP
$38.74893436
1 Swell Network(SWELL) į ZAR
R.0.17281869
1 Swell Network(SWELL) į UAH
0.40788768
1 Swell Network(SWELL) į VES
Bs1.541436
1 Swell Network(SWELL) į CLP
$9.495641
1 Swell Network(SWELL) į PKR
Rs2.80630281
1 Swell Network(SWELL) į KZT
5.32664948
1 Swell Network(SWELL) į THB
฿0.31391937
1 Swell Network(SWELL) į TWD
NT$0.29988835
1 Swell Network(SWELL) į AED
د.إ0.03626327
1 Swell Network(SWELL) į CHF
Fr0.00780599
1 Swell Network(SWELL) į HKD
HK$0.07687418
1 Swell Network(SWELL) į AMD
֏3.77562891
1 Swell Network(SWELL) į MAD
.د.م0.08922543
1 Swell Network(SWELL) į MXN
$0.18368779
1 Swell Network(SWELL) į SAR
ريال0.03705375
1 Swell Network(SWELL) į PLN
0.03596684
1 Swell Network(SWELL) į RON
лв0.04288354
1 Swell Network(SWELL) į SEK
kr0.09238735
1 Swell Network(SWELL) į BGN
лв0.01650127
1 Swell Network(SWELL) į HUF
Ft3.32130053
1 Swell Network(SWELL) į CZK
0.20611766
1 Swell Network(SWELL) į KWD
د.ك0.003013705
1 Swell Network(SWELL) į ILS
0.03280492
1 Swell Network(SWELL) į AOA
Kz9.04022571
1 Swell Network(SWELL) į BHD
.د.ب0.003725137
1 Swell Network(SWELL) į BMD
$0.009881
1 Swell Network(SWELL) į DKK
kr0.06304078
1 Swell Network(SWELL) į HNL
L0.25898101
1 Swell Network(SWELL) į MUR
0.4495855
1 Swell Network(SWELL) į NAD
$0.17370798
1 Swell Network(SWELL) į NOK
kr0.09811833
1 Swell Network(SWELL) į NZD
$0.01660008
1 Swell Network(SWELL) į PAB
B/.0.009881
1 Swell Network(SWELL) į PGK
K0.04189544
1 Swell Network(SWELL) į QAR
ر.ق0.03596684
1 Swell Network(SWELL) į RSD
дин.0.98968096

Swell Network išteklius

Išsamesnei Swell Network analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Swell Network svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Swell Network

Kiek Swell Network(SWELL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWELL kaina USD valiuta yra 0.009881USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWELL į USD kaina?
Dabartinė SWELL kaina USD valiuta yra $ 0.009881. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Swell Network rinkos kapitalizacija?
SWELL rinkos kapitalizacija yra $ 25.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWELL apyvartoje?
SWELL apyvartoje yra 2.63BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWELL kaina?
SWELL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.06972841720693182USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWELL kaina?
SWELL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.007034496316403832USD.
Kokia yra SWELL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWELL yra $ 65.96KUSD.
Ar SWELL kaina šiais metais kils?
SWELL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWELL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
