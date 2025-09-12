Swell Network (SWELL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Swell Network kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SWELL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Swell Network kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Swell Network kainos prognozė
$0.009916
+1.25%
USD
Faktinis
Prognozė
Swell Network Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Swell Network (SWELL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Swell Network galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.009916 prekybos kainą 2025 m.

Swell Network (SWELL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Swell Network galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.010411 prekybos kainą 2026 m.

Swell Network (SWELL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SWELL ateities kaina yra $ 0.010932 su 10.25% augimo norma.

Swell Network (SWELL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SWELL ateities kaina yra $ 0.011479 su 15.76% augimo norma.

Swell Network (SWELL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWELL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.012052, o augimo norma – 21.55%.

Swell Network (SWELL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SWELL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.012655, o augimo norma – 27.63%.

Swell Network (SWELL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Swell Network kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.020614 prekybos kainą.

Swell Network (SWELL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Swell Network kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.033579 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.009916
    0.00%
  • 2026
    $ 0.010411
    5.00%
  • 2027
    $ 0.010932
    10.25%
  • 2028
    $ 0.011479
    15.76%
  • 2029
    $ 0.012052
    21.55%
  • 2030
    $ 0.012655
    27.63%
  • 2031
    $ 0.013288
    34.01%
  • 2032
    $ 0.013952
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.014650
    47.75%
  • 2034
    $ 0.015382
    55.13%
  • 2035
    $ 0.016152
    62.89%
  • 2036
    $ 0.016959
    71.03%
  • 2037
    $ 0.017807
    79.59%
  • 2038
    $ 0.018698
    88.56%
  • 2039
    $ 0.019633
    97.99%
  • 2040
    $ 0.020614
    107.89%
Trumpalaikės Swell Network kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.009916
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.009917
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.009925
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.009956
    0.41%
Swell Network (SWELL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SWELL kaina yra $0.009916. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Swell Network (SWELL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SWELL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.009917. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Swell Network (SWELL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SWELL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.009925. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Swell Network (SWELL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SWELL kaina yra $0.009956. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Swell Network kainų statistika

$ 0.009916
$ 0.009916$ 0.009916

+1.25%

$ 26.06M
$ 26.06M$ 26.06M

2.63B
2.63B 2.63B

$ 70.47K
$ 70.47K$ 70.47K

--

Naujausia SWELL kaina yra $ 0.009916. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.25%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 70.47K.
Be to, SWELL turi 2.63B apyvartą ir $ 26.06M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Swell Network (SWELL)

Bandote įsigyti SWELL? Dabar galite SWELL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Swell Network ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SWELL dabar

Swell Network istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Swell Network, dabartinė Swell Network kaina yra 0.009912USD. Apyvartinė Swell Network (SWELL) pasiūla yra 0.00 SWELL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $26.06M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000011
    $ 0.010435
    $ 0.009443
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000724
    $ 0.010435
    $ 0.008814
  • 30 dienų
    -0.11%
    $ -0.001323
    $ 0.012088
    $ 0.008813
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Swell Network kaina pasikeitė $0.000011, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Swell Network buvo prekiaujama aukščiausia $0.010435 ir žemiausia $0.008814. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo SWELL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Swell Network įvyko -0.11%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001323 vertę. Tai rodo, kad SWELL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Swell Network kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SWELL kainų istoriją

Kaip veikia Swell Network (SWELL) kainų prognozės modulis?

Swell Network Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SWELL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Swell Network ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SWELL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Swell Network kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SWELL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SWELL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Swell Network potencialą.

Kodėl SWELL kainų prognozė yra svarbi?

SWELL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SWELL dabar?
Pagal jūsų prognozes, SWELL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SWELL kainų prognozė?
Remiantis Swell Network (SWELL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SWELL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SWELL 2026 m.?
1 vieneto Swell Network (SWELL) kaina šiandien yra $0.009916. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWELL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SWELL kaina 2027 m.?
Swell Network (SWELL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SWELL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SWELL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Swell Network (SWELL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SWELL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Swell Network (SWELL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SWELL 2030 m.?
1 vieneto Swell Network (SWELL) kaina šiandien yra $0.009916. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SWELL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SWELL kainų prognozė 2040 metams?
Swell Network (SWELL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SWELL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.