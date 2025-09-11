Sweat Economy (SWEAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.002195. Per pastarąsias 24 valandas SWEAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002083 iki aukščiausios $ 0.00229 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWEAT kaina yra $ 0.09348826436965357, o žemiausia – $ 0.001988848261004685.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWEAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – +3.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sweat Economy (SWEAT) rinkos informacija
Dabartinė Sweat Economy rinkos kapitalizacija yra $ 15.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 207.70K. SWEAT apyvartoje yra 7.13B vienetų, o bendras kiekis siekia 20770233325.115. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.00M
Sweat Economy (SWEAT) kainos istorija USD
Stebėkite Sweat Economy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00007692
+3.63%
30 dienų
$ -0.000127
-5.47%
60 dienų
$ -0.000107
-4.65%
90 dienų
$ -0.000298
-11.96%
Sweat Economy kainos pokytis šiandien
Šiandien SWEAT užfiksuotas $ +0.00007692 (+3.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sweat Economy 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000127 (-5.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sweat Economy 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SWEAT rodiklis pasikeitė $ -0.000107 (-4.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sweat Economy 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000298 (-11.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sweat Economy (SWEAT) pokyčius?
Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity.
Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.
Sweat Economy kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sweat Economy (SWEAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sweat Economy (SWEAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sweat Economy prognozes.
Supratimas apie Sweat Economy (SWEAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWEATišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Sweat Economy (SWEAT)
