Sweat Economy logotipas

Sweat Economy kaina(SWEAT)

1 SWEAT į USD – tiesioginė kaina:

$0.002196
$0.002196$0.002196
+3.63%1D
USD
Sweat Economy (SWEAT) kainos grafikas realiu laiku
Sweat Economy (SWEAT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.002083
$ 0.002083$ 0.002083
24 val. žemiausia
$ 0.00229
$ 0.00229$ 0.00229
24 val. aukščiausia

$ 0.002083
$ 0.002083$ 0.002083

$ 0.00229
$ 0.00229$ 0.00229

$ 0.09348826436965357
$ 0.09348826436965357$ 0.09348826436965357

$ 0.001988848261004685
$ 0.001988848261004685$ 0.001988848261004685

+0.22%

+3.63%

+0.68%

+0.68%

Sweat Economy (SWEAT) realiojo laiko kaina yra $ 0.002195. Per pastarąsias 24 valandas SWEAT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.002083 iki aukščiausios $ 0.00229 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SWEAT kaina yra $ 0.09348826436965357, o žemiausia – $ 0.001988848261004685.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SWEAT per pastarąją valandą pasikeitė +0.22%, per 24 valandas – +3.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.68%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sweat Economy (SWEAT) rinkos informacija

No.1000

$ 15.66M
$ 15.66M$ 15.66M

$ 207.70K
$ 207.70K$ 207.70K

$ 48.00M
$ 48.00M$ 48.00M

7.13B
7.13B 7.13B

21,867,346,500.41
21,867,346,500.41 21,867,346,500.41

20,770,233,325.115
20,770,233,325.115 20,770,233,325.115

32.62%

ETH

Dabartinė Sweat Economy rinkos kapitalizacija yra $ 15.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 207.70K. SWEAT apyvartoje yra 7.13B vienetų, o bendras kiekis siekia 20770233325.115. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 48.00M

Sweat Economy (SWEAT) kainos istorija USD

Stebėkite Sweat Economy kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00007692+3.63%
30 dienų$ -0.000127-5.47%
60 dienų$ -0.000107-4.65%
90 dienų$ -0.000298-11.96%
Sweat Economy kainos pokytis šiandien

Šiandien SWEAT užfiksuotas $ +0.00007692 (+3.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sweat Economy 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000127 (-5.47%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sweat Economy 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SWEAT rodiklis pasikeitė $ -0.000107 (-4.65% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sweat Economy 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000298 (-11.96%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sweat Economy (SWEAT) pokyčius?

Peržiūrėkite Sweat Economy kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sweat Economy (SWEAT)

Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.

Sweat Economy galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sweat Economy investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SWEATstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sweat Economy mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sweat Economy, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sweat Economy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sweat Economy (SWEAT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sweat Economy (SWEAT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sweat Economy prognozes.

Peržiūrėkite Sweat Economy kainos prognozę dabar!

Sweat Economy (SWEAT) Tokenomika

Supratimas apie Sweat Economy (SWEAT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SWEATišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sweat Economy (SWEAT)

Ieškote, kaip nusipirkti Sweat Economy? Viskas paprasta ir patogu! Sweat Economy lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sweat Economy

Kiek Sweat Economy(SWEAT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SWEAT kaina USD valiuta yra 0.002195USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SWEAT į USD kaina?
Dabartinė SWEAT kaina USD valiuta yra $ 0.002195. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sweat Economy rinkos kapitalizacija?
SWEAT rinkos kapitalizacija yra $ 15.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SWEAT apyvartoje?
SWEAT apyvartoje yra 7.13BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SWEAT kaina?
SWEAT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.09348826436965357USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SWEAT kaina?
SWEAT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001988848261004685USD.
Kokia yra SWEAT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SWEAT yra $ 207.70KUSD.
Ar SWEAT kaina šiais metais kils?
SWEAT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SWEAT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

