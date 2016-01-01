Sweat Economy (SWEAT) Tokenomika
Sweatcoin is a highly popular mobile fitness app that was first launched in 2016. With over 110 million users worldwide, the app sets out to motivate healthier living by rewarding users for daily physical activity. Users are rewarded with an in-app currency — Sweatcoin, a non-crypto virtual token which functions as a monetary incentive to reward users for their physical activity. Users can now convert Sweatcoin to SWEAT — the crypto token — to claim real world prizes and experiences. Sweatcoin is ranked first for the most downloaded health and fitness app in 58 countries.
Sweat Economy (SWEAT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Sweat Economy (SWEAT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Sweat Economy (SWEAT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Sweat Economy (SWEAT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų SWEAT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek SWEAT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate SWEAT tokenomiką, galite peržiūrėti SWEAT tokeno kainą realiuoju laiku!
Sweat Economy (SWEAT) Kainų istorija
SWEAT kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.
SWEAT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda SWEAT? Mūsų SWEAT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.
