Shadow Node logotipas

Shadow Node kaina(SVPN)

1 SVPN į USD – tiesioginė kaina:

$0.000723
-16.70%1D
USD
Shadow Node (SVPN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:00:31(UTC+8)

Shadow Node (SVPN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000662
24 val. žemiausia
$ 0.000883
24 val. aukščiausia

$ 0.000662
$ 0.000883
$ 0.035722042641719326
$ 0.000440687454630798
+2.69%

-16.70%

-9.74%

-9.74%

Shadow Node (SVPN) realiojo laiko kaina yra $ 0.000723. Per pastarąsias 24 valandas SVPN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000662 iki aukščiausios $ 0.000883 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SVPN kaina yra $ 0.035722042641719326, o žemiausia – $ 0.000440687454630798.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SVPN per pastarąją valandą pasikeitė +2.69%, per 24 valandas – -16.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -9.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Shadow Node (SVPN) rinkos informacija

No.7867

$ 0.00
$ 983.68
$ 723.00K
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

ETH

Dabartinė Shadow Node rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 983.68. SVPN apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 723.00K

Shadow Node (SVPN) kainos istorija USD

Stebėkite Shadow Node kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00014495-16.70%
30 dienų$ -0.000407-36.02%
60 dienų$ -0.000102-12.37%
90 dienų$ -0.000207-22.26%
Shadow Node kainos pokytis šiandien

Šiandien SVPN užfiksuotas $ -0.00014495 (-16.70%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Shadow Node 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000407 (-36.02%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Shadow Node 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SVPN rodiklis pasikeitė $ -0.000102 (-12.37% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Shadow Node 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000207 (-22.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Shadow Node (SVPN) pokyčius?

Peržiūrėkite Shadow Node kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Shadow Node (SVPN)

Shadow Node redefines online privacy through a decentralized VPN for secure, private, and unrestricted internet access.

Shadow Node galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Shadow Node investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SVPNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Shadow Node mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Shadow Node, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Shadow Node kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Shadow Node (SVPN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shadow Node (SVPN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shadow Node prognozes.

Peržiūrėkite Shadow Node kainos prognozę dabar!

Shadow Node (SVPN) Tokenomika

Supratimas apie Shadow Node (SVPN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SVPNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Shadow Node (SVPN)

Ieškote, kaip nusipirkti Shadow Node? Viskas paprasta ir patogu! Shadow Node lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SVPN į vietos valiutas

1 Shadow Node(SVPN) į VND
19.025745
1 Shadow Node(SVPN) į AUD
A$0.00109173
1 Shadow Node(SVPN) į GBP
0.00052779
1 Shadow Node(SVPN) į EUR
0.00061455
1 Shadow Node(SVPN) į USD
$0.000723
1 Shadow Node(SVPN) į MYR
RM0.00305106
1 Shadow Node(SVPN) į TRY
0.02985267
1 Shadow Node(SVPN) į JPY
¥0.106281
1 Shadow Node(SVPN) į ARS
ARS$1.0299135
1 Shadow Node(SVPN) į RUB
0.06191772
1 Shadow Node(SVPN) į INR
0.06384813
1 Shadow Node(SVPN) į IDR
Rp11.85245712
1 Shadow Node(SVPN) į KRW
1.00695825
1 Shadow Node(SVPN) į PHP
0.04133391
1 Shadow Node(SVPN) į EGP
￡E.0.03481968
1 Shadow Node(SVPN) į BRL
R$0.0039042
1 Shadow Node(SVPN) į CAD
C$0.00099774
1 Shadow Node(SVPN) į BDT
0.0880614
1 Shadow Node(SVPN) į NGN
1.09049367
1 Shadow Node(SVPN) į COP
$2.83528788
1 Shadow Node(SVPN) į ZAR
R.0.01267419
1 Shadow Node(SVPN) į UAH
0.02984544
1 Shadow Node(SVPN) į VES
Bs0.112788
1 Shadow Node(SVPN) į CLP
$0.694803
1 Shadow Node(SVPN) į PKR
Rs0.20533923
1 Shadow Node(SVPN) į KZT
0.38975484
1 Shadow Node(SVPN) į THB
฿0.02300586
1 Shadow Node(SVPN) į TWD
NT$0.0219069
1 Shadow Node(SVPN) į AED
د.إ0.00265341
1 Shadow Node(SVPN) į CHF
Fr0.00057117
1 Shadow Node(SVPN) į HKD
HK$0.00562494
1 Shadow Node(SVPN) į AMD
֏0.27626553
1 Shadow Node(SVPN) į MAD
.د.م0.00652869
1 Shadow Node(SVPN) į MXN
$0.01346949
1 Shadow Node(SVPN) į SAR
ريال0.00271125
1 Shadow Node(SVPN) į PLN
0.00263172
1 Shadow Node(SVPN) į RON
лв0.00313059
1 Shadow Node(SVPN) į SEK
kr0.00676005
1 Shadow Node(SVPN) į BGN
лв0.00120741
1 Shadow Node(SVPN) į HUF
Ft0.24318828
1 Shadow Node(SVPN) į CZK
0.01509624
1 Shadow Node(SVPN) į KWD
د.ك0.000220515
1 Shadow Node(SVPN) į ILS
0.00240759
1 Shadow Node(SVPN) į AOA
Kz0.65906511
1 Shadow Node(SVPN) į BHD
.د.ب0.000272571
1 Shadow Node(SVPN) į BMD
$0.000723
1 Shadow Node(SVPN) į DKK
kr0.00461274
1 Shadow Node(SVPN) į HNL
L0.01894983
1 Shadow Node(SVPN) į MUR
0.03293988
1 Shadow Node(SVPN) į NAD
$0.01271034
1 Shadow Node(SVPN) į NOK
kr0.00717939
1 Shadow Node(SVPN) į NZD
$0.00121464
1 Shadow Node(SVPN) į PAB
B/.0.000723
1 Shadow Node(SVPN) į PGK
K0.00306552
1 Shadow Node(SVPN) į QAR
ر.ق0.00263172
1 Shadow Node(SVPN) į RSD
дин.0.07243737

Shadow Node išteklius

Išsamesnei Shadow Node analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Shadow Node svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Shadow Node

Kiek Shadow Node(SVPN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SVPN kaina USD valiuta yra 0.000723USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SVPN į USD kaina?
Dabartinė SVPN kaina USD valiuta yra $ 0.000723. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Shadow Node rinkos kapitalizacija?
SVPN rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SVPN apyvartoje?
SVPN apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SVPN kaina?
SVPN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.035722042641719326USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SVPN kaina?
SVPN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000440687454630798USD.
Kokia yra SVPN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SVPN yra $ 983.68USD.
Ar SVPN kaina šiais metais kils?
SVPN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SVPN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Shadow Node (SVPN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

