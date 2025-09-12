Shadow Node (SVPN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Shadow Node kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SVPN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Shadow Node kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Shadow Node kainos prognozė
$0.000834
+4.25%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:30:43(UTC+8)

Shadow Node Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Shadow Node (SVPN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Shadow Node galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000834 prekybos kainą 2025 m.

Shadow Node (SVPN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Shadow Node galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000875 prekybos kainą 2026 m.

Shadow Node (SVPN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SVPN ateities kaina yra $ 0.000919 su 10.25% augimo norma.

Shadow Node (SVPN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SVPN ateities kaina yra $ 0.000965 su 15.76% augimo norma.

Shadow Node (SVPN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SVPN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.001013, o augimo norma – 21.55%.

Shadow Node (SVPN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SVPN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.001064, o augimo norma – 27.63%.

Shadow Node (SVPN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Shadow Node kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.001733 prekybos kainą.

Shadow Node (SVPN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Shadow Node kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.002824 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000834
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000875
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000919
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000965
    15.76%
  • 2029
    $ 0.001013
    21.55%
  • 2030
    $ 0.001064
    27.63%
  • 2031
    $ 0.001117
    34.01%
  • 2032
    $ 0.001173
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.001232
    47.75%
  • 2034
    $ 0.001293
    55.13%
  • 2035
    $ 0.001358
    62.89%
  • 2036
    $ 0.001426
    71.03%
  • 2037
    $ 0.001497
    79.59%
  • 2038
    $ 0.001572
    88.56%
  • 2039
    $ 0.001651
    97.99%
  • 2040
    $ 0.001733
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Shadow Node kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000834
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000834
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000834
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000837
    0.41%
Shadow Node (SVPN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SVPN kaina yra $0.000834. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Shadow Node (SVPN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SVPN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000834. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Shadow Node (SVPN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SVPN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000834. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Shadow Node (SVPN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SVPN kaina yra $0.000837. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Shadow Node kainų statistika

$ 0.000834
+4.25%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 32.80K
$ 32.80K$ 32.80K

--

Naujausia SVPN kaina yra $ 0.000834. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +4.25%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 32.80K.
Be to, SVPN turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Shadow Node (SVPN)

Bandote įsigyti SVPN? Dabar galite SVPN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Shadow Node ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SVPN dabar

Shadow Node istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Shadow Node, dabartinė Shadow Node kaina yra 0.000834USD. Apyvartinė Shadow Node (SVPN) pasiūla yra 0.00 SVPN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.12%
    $ 0.000091
    $ 0.00086
    $ 0.00071
  • 7 dienos
    0.04%
    $ 0.000033
    $ 0.000883
    $ 0.000659
  • 30 dienų
    -0.28%
    $ -0.000331
    $ 0.001408
    $ 0.000659
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Shadow Node kaina pasikeitė $0.000091, atspindinti 0.12% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Shadow Node buvo prekiaujama aukščiausia $0.000883 ir žemiausia $0.000659. Kainos pokytis buvo 0.04%. Ši naujausia tendencija parodo SVPN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Shadow Node įvyko -0.28%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000331 vertę. Tai rodo, kad SVPN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Shadow Node kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SVPN kainų istoriją

Kaip veikia Shadow Node (SVPN) kainų prognozės modulis?

Shadow Node Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SVPN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Shadow Node ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SVPN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Shadow Node kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SVPN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SVPN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Shadow Node potencialą.

Kodėl SVPN kainų prognozė yra svarbi?

SVPN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SVPN dabar?
Pagal jūsų prognozes, SVPN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SVPN kainų prognozė?
Remiantis Shadow Node (SVPN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SVPN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SVPN 2026 m.?
1 vieneto Shadow Node (SVPN) kaina šiandien yra $0.000834. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SVPN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SVPN kaina 2027 m.?
Shadow Node (SVPN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SVPN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SVPN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Shadow Node (SVPN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SVPN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Shadow Node (SVPN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SVPN 2030 m.?
1 vieneto Shadow Node (SVPN) kaina šiandien yra $0.000834. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SVPN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SVPN kainų prognozė 2040 metams?
Shadow Node (SVPN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SVPN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:30:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.