Chis AI logotipas

Chis AI kaina(CHISAI)

1 CHISAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.2366
$0.2366$0.2366
-1.63%1D
USD
Chis AI (CHISAI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:35:16(UTC+8)

Chis AI (CHISAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.23521
$ 0.23521$ 0.23521
24 val. žemiausia
$ 0.25516
$ 0.25516$ 0.25516
24 val. aukščiausia

$ 0.23521
$ 0.23521$ 0.23521

$ 0.25516
$ 0.25516$ 0.25516

-0.61%

-1.63%

-1.04%

-1.04%

Chis AI (CHISAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.23668. Per pastarąsias 24 valandas CHISAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.23521 iki aukščiausios $ 0.25516 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHISAI kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHISAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.61%, per 24 valandas – -1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Chis AI (CHISAI) rinkos informacija

$ 550.87K
$ 550.87K$ 550.87K

$ 23.67M
$ 23.67M$ 23.67M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BASE

Dabartinė Chis AI rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 550.87K. CHISAI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.67M

Chis AI (CHISAI) kainos istorija USD

Stebėkite Chis AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0039205-1.63%
30 dienų$ +0.07089+42.75%
60 dienų$ +0.14353+154.08%
90 dienų$ +0.12076+104.17%
Chis AI kainos pokytis šiandien

Šiandien CHISAI užfiksuotas $ -0.0039205 (-1.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Chis AI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.07089 (+42.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Chis AI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHISAI rodiklis pasikeitė $ +0.14353 (+154.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Chis AI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.12076 (+104.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chis AI (CHISAI) pokyčius?

Peržiūrėkite Chis AI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Chis AI (CHISAI)

Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.

Chis AI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Chis AI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti CHISAIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Chis AI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Chis AI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Chis AI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Chis AI (CHISAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chis AI (CHISAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chis AI prognozes.

Peržiūrėkite Chis AI kainos prognozę dabar!

Chis AI (CHISAI) Tokenomika

Supratimas apie Chis AI (CHISAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHISAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Chis AI (CHISAI)

Ieškote, kaip nusipirkti Chis AI? Viskas paprasta ir patogu! Chis AI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

CHISAI į vietos valiutas

1 Chis AI(CHISAI) į VND
6,228.2342
1 Chis AI(CHISAI) į AUD
A$0.3573868
1 Chis AI(CHISAI) į GBP
0.1727764
1 Chis AI(CHISAI) į EUR
0.201178
1 Chis AI(CHISAI) į USD
$0.23668
1 Chis AI(CHISAI) į MYR
RM0.9987896
1 Chis AI(CHISAI) į TRY
9.7701504
1 Chis AI(CHISAI) į JPY
¥34.79196
1 Chis AI(CHISAI) į ARS
ARS$337.15066
1 Chis AI(CHISAI) į RUB
19.9970932
1 Chis AI(CHISAI) į INR
20.8538748
1 Chis AI(CHISAI) į IDR
Rp3,879.9993792
1 Chis AI(CHISAI) į KRW
328.7201184
1 Chis AI(CHISAI) į PHP
13.5428296
1 Chis AI(CHISAI) į EGP
￡E.11.3819412
1 Chis AI(CHISAI) į BRL
R$1.278072
1 Chis AI(CHISAI) į CAD
C$0.3266184
1 Chis AI(CHISAI) į BDT
28.827624
1 Chis AI(CHISAI) į NGN
357.5217076
1 Chis AI(CHISAI) į COP
$928.1548208
1 Chis AI(CHISAI) į ZAR
R.4.1395332
1 Chis AI(CHISAI) į UAH
9.7701504
1 Chis AI(CHISAI) į VES
Bs36.92208
1 Chis AI(CHISAI) į CLP
$227.44948
1 Chis AI(CHISAI) į PKR
Rs67.2194868
1 Chis AI(CHISAI) į KZT
127.5894544
1 Chis AI(CHISAI) į THB
฿7.5193236
1 Chis AI(CHISAI) į TWD
NT$7.1690372
1 Chis AI(CHISAI) į AED
د.إ0.8686156
1 Chis AI(CHISAI) į CHF
Fr0.1869772
1 Chis AI(CHISAI) į HKD
HK$1.8413704
1 Chis AI(CHISAI) į AMD
֏90.4377948
1 Chis AI(CHISAI) į MAD
.د.م2.1372204
1 Chis AI(CHISAI) į MXN
$4.3998812
1 Chis AI(CHISAI) į SAR
ريال0.88755
1 Chis AI(CHISAI) į PLN
0.8615152
1 Chis AI(CHISAI) į RON
лв1.0271912
1 Chis AI(CHISAI) į SEK
kr2.212958
1 Chis AI(CHISAI) į BGN
лв0.3952556
1 Chis AI(CHISAI) į HUF
Ft79.5552484
1 Chis AI(CHISAI) į CZK
4.9371448
1 Chis AI(CHISAI) į KWD
د.ك0.0721874
1 Chis AI(CHISAI) į ILS
0.7857776
1 Chis AI(CHISAI) į AOA
Kz216.5408988
1 Chis AI(CHISAI) į BHD
.د.ب0.08922836
1 Chis AI(CHISAI) į BMD
$0.23668
1 Chis AI(CHISAI) į DKK
kr1.5100184
1 Chis AI(CHISAI) į HNL
L6.2033828
1 Chis AI(CHISAI) į MUR
10.76894
1 Chis AI(CHISAI) į NAD
$4.1608344
1 Chis AI(CHISAI) į NOK
kr2.3502324
1 Chis AI(CHISAI) į NZD
$0.3976224
1 Chis AI(CHISAI) į PAB
B/.0.23668
1 Chis AI(CHISAI) į PGK
K1.0035232
1 Chis AI(CHISAI) į QAR
ر.ق0.8615152
1 Chis AI(CHISAI) į RSD
дин.23.7106024

Išsamesnei Chis AI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Chis AI svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Chis AI

Kiek Chis AI(CHISAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CHISAI kaina USD valiuta yra 0.23668USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CHISAI į USD kaina?
Dabartinė CHISAI kaina USD valiuta yra $ 0.23668. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Chis AI rinkos kapitalizacija?
CHISAI rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CHISAI apyvartoje?
CHISAI apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CHISAI kaina?
CHISAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CHISAI kaina?
CHISAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra CHISAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CHISAI yra $ 550.87KUSD.
Ar CHISAI kaina šiais metais kils?
CHISAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CHISAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:35:16(UTC+8)

Chis AI (CHISAI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
