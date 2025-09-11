Chis AI (CHISAI) realiojo laiko kaina yra $ 0.23668. Per pastarąsias 24 valandas CHISAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.23521 iki aukščiausios $ 0.25516 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CHISAI kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CHISAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.61%, per 24 valandas – -1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Chis AI (CHISAI) rinkos informacija
$ 550.87K
$ 23.67M
100,000,000
BASE
Dabartinė Chis AI rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 550.87K. CHISAI apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 23.67M
Chis AI (CHISAI) kainos istorija USD
Stebėkite Chis AI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0039205
-1.63%
30 dienų
$ +0.07089
+42.75%
60 dienų
$ +0.14353
+154.08%
90 dienų
$ +0.12076
+104.17%
Chis AI kainos pokytis šiandien
Šiandien CHISAI užfiksuotas $ -0.0039205 (-1.63%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Chis AI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.07089 (+42.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Chis AI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, CHISAI rodiklis pasikeitė $ +0.14353 (+154.08% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Chis AI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.12076 (+104.17%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Chis AI (CHISAI) pokyčius?
Chis AI is an advanced AI service provider designed to offer a seamless and powerful artificial intelligence experience. Unlike conventional AI platforms that rely on standard API access models, Chis AI is fully integrated with blockchain technology, enabling a token-based access system that ensures flexibility, scalability, and decentralized control.
Chis AI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Chis AI (CHISAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Chis AI (CHISAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Chis AI prognozes.
Supratimas apie Chis AI (CHISAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CHISAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Chis AI (CHISAI)
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.