Slash Vision Labs kaina(SVL)

1 SVL į USD – tiesioginė kaina:

$0.037301
$0.037301$0.037301
+0.16%1D
USD
Slash Vision Labs (SVL) kainos grafikas realiu laiku
Slash Vision Labs (SVL) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.036751
$ 0.036751$ 0.036751
24 val. žemiausia
$ 0.037837
$ 0.037837$ 0.037837
24 val. aukščiausia

$ 0.036751
$ 0.036751$ 0.036751

$ 0.037837
$ 0.037837$ 0.037837

$ 0.052449969060712004
$ 0.052449969060712004$ 0.052449969060712004

$ 0.002311652863941711
$ 0.002311652863941711$ 0.002311652863941711

-0.32%

+0.16%

-3.12%

-3.12%

Slash Vision Labs (SVL) realiojo laiko kaina yra $ 0.037301. Per pastarąsias 24 valandas SVL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.036751 iki aukščiausios $ 0.037837 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SVL kaina yra $ 0.052449969060712004, o žemiausia – $ 0.002311652863941711.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SVL per pastarąją valandą pasikeitė -0.32%, per 24 valandas – +0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.12%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Slash Vision Labs (SVL) rinkos informacija

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 77.71K
$ 77.71K$ 77.71K

$ 373.01M
$ 373.01M$ 373.01M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

Dabartinė Slash Vision Labs rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 77.71K. SVL apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 373.01M

Slash Vision Labs (SVL) kainos istorija USD

Stebėkite Slash Vision Labs kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00005959+0.16%
30 dienų$ +0.024618+194.10%
60 dienų$ +0.031262+517.66%
90 dienų$ +0.03109+500.56%
Slash Vision Labs kainos pokytis šiandien

Šiandien SVL užfiksuotas $ +0.00005959 (+0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Slash Vision Labs 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.024618 (+194.10%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Slash Vision Labs 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SVL rodiklis pasikeitė $ +0.031262 (+517.66% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Slash Vision Labs 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.03109 (+500.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Slash Vision Labs (SVL) pokyčius?

Peržiūrėkite Slash Vision Labs kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Slash Vision Labs (SVL)

Slash Vision Labs (SVL) is a project focused on revolutionising the way value is transferred, specifically within the realm of cryptocurrency payments. Slash is the creator of Japan's first-ever crypto-backed credit card, designed to bridge the gap between traditional financial systems and digital currencies. This crypto card product is part of SVL’s broader strategy to onboard the next wave of crypto users. The SVL token lies at the heart of this ecosystem, designed to redistribute 100% of the revenue generated from the Slash payments products back to the community.

Slash Vision Labs galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Slash Vision Labs investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti SVLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Slash Vision Labs mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Slash Vision Labs, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Slash Vision Labs kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Slash Vision Labs (SVL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Slash Vision Labs (SVL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Slash Vision Labs prognozes.

Peržiūrėkite Slash Vision Labs kainos prognozę dabar!

Slash Vision Labs (SVL) Tokenomika

Supratimas apie Slash Vision Labs (SVL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SVLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Slash Vision Labs (SVL)

Ieškote, kaip nusipirkti Slash Vision Labs? Viskas paprasta ir patogu! Slash Vision Labs lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Išsamesnei Slash Vision Labs analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Slash Vision Labs svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Slash Vision Labs

Kiek Slash Vision Labs(SVL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SVL kaina USD valiuta yra 0.037301USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SVL į USD kaina?
Dabartinė SVL kaina USD valiuta yra $ 0.037301. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Slash Vision Labs rinkos kapitalizacija?
SVL rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SVL apyvartoje?
SVL apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SVL kaina?
SVL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.052449969060712004USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SVL kaina?
SVL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002311652863941711USD.
Kokia yra SVL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SVL yra $ 77.71KUSD.
Ar SVL kaina šiais metais kils?
SVL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SVL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:11:09(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

