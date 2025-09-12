Slash Vision Labs (SVL) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Slash Vision Labs kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SVL augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Slash Vision Labs kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Slash Vision Labs kainos prognozė
$0.037186
+1.88%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:05:11(UTC+8)

Slash Vision Labs Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Slash Vision Labs (SVL) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Slash Vision Labs galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.037186 prekybos kainą 2025 m.

Slash Vision Labs (SVL) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Slash Vision Labs galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.039045 prekybos kainą 2026 m.

Slash Vision Labs (SVL) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SVL ateities kaina yra $ 0.040997 su 10.25% augimo norma.

Slash Vision Labs (SVL) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SVL ateities kaina yra $ 0.043047 su 15.76% augimo norma.

Slash Vision Labs (SVL) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SVL 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.045199, o augimo norma – 21.55%.

Slash Vision Labs (SVL) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SVL 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.047459, o augimo norma – 27.63%.

Slash Vision Labs (SVL) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Slash Vision Labs kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.077307 prekybos kainą.

Slash Vision Labs (SVL) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Slash Vision Labs kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.125924 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.037186
    0.00%
  • 2026
    $ 0.039045
    5.00%
  • 2027
    $ 0.040997
    10.25%
  • 2028
    $ 0.043047
    15.76%
  • 2029
    $ 0.045199
    21.55%
  • 2030
    $ 0.047459
    27.63%
  • 2031
    $ 0.049832
    34.01%
  • 2032
    $ 0.052324
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.054940
    47.75%
  • 2034
    $ 0.057687
    55.13%
  • 2035
    $ 0.060572
    62.89%
  • 2036
    $ 0.063600
    71.03%
  • 2037
    $ 0.066780
    79.59%
  • 2038
    $ 0.070119
    88.56%
  • 2039
    $ 0.073625
    97.99%
  • 2040
    $ 0.077307
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Slash Vision Labs kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.037186
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.037191
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.037221
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.037338
    0.41%
Slash Vision Labs (SVL) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SVL kaina yra $0.037186. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Slash Vision Labs (SVL) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SVL, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.037191. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Slash Vision Labs (SVL) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SVL, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.037221. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Slash Vision Labs (SVL) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SVL kaina yra $0.037338. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Slash Vision Labs kainų statistika

$ 0.037186
+1.88%

$ 0.00
0.00
$ 141.45K
--

Naujausia SVL kaina yra $ 0.037186. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +1.88%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 141.45K.
Be to, SVL turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Slash Vision Labs (SVL)

Bandote įsigyti SVL? Dabar galite SVL įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Slash Vision Labs ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SVL dabar

Slash Vision Labs istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Slash Vision Labs, dabartinė Slash Vision Labs kaina yra 0.037186USD. Apyvartinė Slash Vision Labs (SVL) pasiūla yra 0.00 SVL, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000098
    $ 0.037436
    $ 0.035003
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000492
    $ 0.0395
    $ 0.033846
  • 30 dienų
    1.38%
    $ 0.021530
    $ 0.053608
    $ 0.015583
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Slash Vision Labs kaina pasikeitė $0.000098, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Slash Vision Labs buvo prekiaujama aukščiausia $0.0395 ir žemiausia $0.033846. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo SVL potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Slash Vision Labs įvyko 1.38%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.021530 vertę. Tai rodo, kad SVL artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Slash Vision Labs kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SVL kainų istoriją

Kaip veikia Slash Vision Labs (SVL) kainų prognozės modulis?

Slash Vision Labs Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SVL kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Slash Vision Labs ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SVL būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Slash Vision Labs kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SVL ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SVL pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Slash Vision Labs potencialą.

Kodėl SVL kainų prognozė yra svarbi?

SVL kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SVL dabar?
Pagal jūsų prognozes, SVL pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SVL kainų prognozė?
Remiantis Slash Vision Labs (SVL) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SVL kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SVL 2026 m.?
1 vieneto Slash Vision Labs (SVL) kaina šiandien yra $0.037186. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SVL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SVL kaina 2027 m.?
Slash Vision Labs (SVL) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SVL kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SVL kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Slash Vision Labs (SVL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SVL kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Slash Vision Labs (SVL) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SVL 2030 m.?
1 vieneto Slash Vision Labs (SVL) kaina šiandien yra $0.037186. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SVL padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SVL kainų prognozė 2040 metams?
Slash Vision Labs (SVL) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SVL kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.