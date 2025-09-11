SUPERTRUST (SUT) realiojo laiko kaina yra $ 11.203. Per pastarąsias 24 valandas SUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.001 iki aukščiausios $ 14.16 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUT kaina yra $ 14.781625772609802, o žemiausia – $ 0.3344397049660654.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUT per pastarąją valandą pasikeitė -1.21%, per 24 valandas – +20.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SUPERTRUST (SUT) rinkos informacija
Dabartinė SUPERTRUST rinkos kapitalizacija yra $ 22.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.34M. SUT apyvartoje yra 2.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 188403732. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.67B
SUPERTRUST (SUT) kainos istorija USD
Stebėkite SUPERTRUST kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +1.87882
+20.15%
30 dienų
$ +2.635
+30.75%
60 dienų
$ +5.503
+96.54%
90 dienų
$ +5.077
+82.87%
SUPERTRUST kainos pokytis šiandien
Šiandien SUT užfiksuotas $ +1.87882 (+20.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SUPERTRUST 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2.635 (+30.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SUPERTRUST 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUT rodiklis pasikeitė $ +5.503 (+96.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SUPERTRUST 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +5.077 (+82.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SUPERTRUST (SUT) pokyčius?
SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)
SUPERTRUST kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SUPERTRUST (SUT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUPERTRUST (SUT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUPERTRUST prognozes.
Supratimas apie SUPERTRUST (SUT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUTišsamią tokeno tokenomiką dabar!
