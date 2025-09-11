Daugiau apie SUT

SUPERTRUST logotipas

SUPERTRUST kaina(SUT)

1 SUT į USD – tiesioginė kaina:

$11.203
$11.203$11.203
+20.15%1D
USD
SUPERTRUST (SUT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:00:24(UTC+8)

SUPERTRUST (SUT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 8.001
$ 8.001$ 8.001
24 val. žemiausia
$ 14.16
$ 14.16$ 14.16
24 val. aukščiausia

$ 8.001
$ 8.001$ 8.001

$ 14.16
$ 14.16$ 14.16

$ 14.781625772609802
$ 14.781625772609802$ 14.781625772609802

$ 0.3344397049660654
$ 0.3344397049660654$ 0.3344397049660654

-1.21%

+20.15%

-15.73%

-15.73%

SUPERTRUST (SUT) realiojo laiko kaina yra $ 11.203. Per pastarąsias 24 valandas SUT svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.001 iki aukščiausios $ 14.16 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUT kaina yra $ 14.781625772609802, o žemiausia – $ 0.3344397049660654.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUT per pastarąją valandą pasikeitė -1.21%, per 24 valandas – +20.15%, o per pastarąsias 7 dienas – -15.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SUPERTRUST (SUT) rinkos informacija

No.864

$ 22.68M
$ 22.68M$ 22.68M

$ 2.34M
$ 2.34M$ 2.34M

$ 2.67B
$ 2.67B$ 2.67B

2.02M
2.02M 2.02M

238,403,732
238,403,732 238,403,732

188,403,732
188,403,732 188,403,732

0.84%

MATIC

Dabartinė SUPERTRUST rinkos kapitalizacija yra $ 22.68M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.34M. SUT apyvartoje yra 2.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 188403732. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.67B

SUPERTRUST (SUT) kainos istorija USD

Stebėkite SUPERTRUST kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +1.87882+20.15%
30 dienų$ +2.635+30.75%
60 dienų$ +5.503+96.54%
90 dienų$ +5.077+82.87%
SUPERTRUST kainos pokytis šiandien

Šiandien SUT užfiksuotas $ +1.87882 (+20.15%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SUPERTRUST 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +2.635 (+30.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SUPERTRUST 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUT rodiklis pasikeitė $ +5.503 (+96.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SUPERTRUST 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +5.077 (+82.87%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SUPERTRUST (SUT) pokyčius?

Peržiūrėkite SUPERTRUST kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SUPERTRUST (SUT)

SuperTrust (SUT) is used as a means of payment for a global platform that is developed and operated directly. It will be used for the Global Direct Advertising Platform (MOAD) currently being developed and NATURUBOOK, a global natural environment sharing platform, and the SUT token will be utilized when using the platform. It will spread users through global marketing and maximize the value of the platform by cooperating with domestic and foreign partners. It will be used as a payment token to pay fees by increasing the number of users through global marketing. (Advertising fees, operating fees, service usage fees)

SUPERTRUST galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SUPERTRUST investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SUTstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SUPERTRUST mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SUPERTRUST, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SUPERTRUST kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SUPERTRUST (SUT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SUPERTRUST (SUT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SUPERTRUST prognozes.

Peržiūrėkite SUPERTRUST kainos prognozę dabar!

SUPERTRUST (SUT) Tokenomika

Supratimas apie SUPERTRUST (SUT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SUPERTRUST (SUT)

Ieškote, kaip nusipirkti SUPERTRUST? Viskas paprasta ir patogu! SUPERTRUST lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SUT į vietos valiutas

SUPERTRUST išteklius

Išsamesnei SUPERTRUST analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SUPERTRUST svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SUPERTRUST

Kiek SUPERTRUST(SUT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SUT kaina USD valiuta yra 11.203USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SUT į USD kaina?
Dabartinė SUT kaina USD valiuta yra $ 11.203. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SUPERTRUST rinkos kapitalizacija?
SUT rinkos kapitalizacija yra $ 22.68MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SUT apyvartoje?
SUT apyvartoje yra 2.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SUT kaina?
SUT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 14.781625772609802USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SUT kaina?
SUT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3344397049660654USD.
Kokia yra SUT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SUT yra $ 2.34MUSD.
Ar SUT kaina šiais metais kils?
SUT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SUT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 16:00:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

