SakuraUnitedPlatform (SUP1) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.06899
$ 0.06899
24 val. žemiausia
$ 0.07009
$ 0.07009
24 val. aukščiausia
$ 0.06899
$ 0.06899
$ 0.07009
$ 0.07009
+0.18%
+0.45%
+11.06%
+11.06%
SakuraUnitedPlatform (SUP1) realiojo laiko kaina yra $ 0.06995. Per pastarąsias 24 valandas SUP1 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.06899 iki aukščiausios $ 0.07009 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SUP1 kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SUP1 per pastarąją valandą pasikeitė +0.18%, per 24 valandas – +0.45%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SakuraUnitedPlatform (SUP1) rinkos informacija
$ 53.32K
$ 53.32K
$ 69.95M
$ 69.95M
1,000,000,000
1,000,000,000
ETH
Dabartinė SakuraUnitedPlatform rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 53.32K. SUP1 apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.95M
SakuraUnitedPlatform (SUP1) kainos istorija USD
Stebėkite SakuraUnitedPlatform kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0003134
+0.45%
30 dienų
$ +0.00962
+15.94%
60 dienų
$ +0.01221
+21.14%
90 dienų
$ +0.01875
+36.62%
SakuraUnitedPlatform kainos pokytis šiandien
Šiandien SUP1 užfiksuotas $ +0.0003134 (+0.45%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SakuraUnitedPlatform 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00962 (+15.94%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SakuraUnitedPlatform 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SUP1 rodiklis pasikeitė $ +0.01221 (+21.14% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SakuraUnitedPlatform 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01875 (+36.62%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SakuraUnitedPlatform (SUP1) pokyčius?
SAKURA UNITED PLATFORM is a guild platform that aims to achieve “inequality reduction” and “equal opportunities” using Web3 technologies, including blockchain and cryptocurrencies, with the concept of “Blooming Smiles to People Around the World”. It was launched as Sakura Guild Games in November 2021 and changed its name to Sakura United Platform in November 2022.
SakuraUnitedPlatform galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SakuraUnitedPlatform investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SUP1statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SakuraUnitedPlatform mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SakuraUnitedPlatform, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SakuraUnitedPlatform kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SakuraUnitedPlatform (SUP1) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SakuraUnitedPlatform (SUP1) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SakuraUnitedPlatform prognozes.
Supratimas apie SakuraUnitedPlatform (SUP1) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SUP1išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SakuraUnitedPlatform (SUP1)
Ieškote, kaip nusipirkti SakuraUnitedPlatform? Viskas paprasta ir patogu! SakuraUnitedPlatform lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.