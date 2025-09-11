Super Trump (STRUMP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001622. Per pastarąsias 24 valandas STRUMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001622 iki aukščiausios $ 0.0001622 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STRUMP kaina yra $ 0.03169487346217382, o žemiausia – $ 0.00000514655673413.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STRUMP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Super Trump (STRUMP) rinkos informacija
No.2662
$ 298.02K
$ 298.02K$ 298.02K
$ 3.12
$ 3.12$ 3.12
$ 421.72K
$ 421.72K$ 421.72K
1.84B
1.84B 1.84B
2,600,000,000
2,600,000,000 2,600,000,000
2,339,600,236
2,339,600,236 2,339,600,236
70.66%
ETH
Dabartinė Super Trump rinkos kapitalizacija yra $ 298.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.12. STRUMP apyvartoje yra 1.84B vienetų, o bendras kiekis siekia 2339600236. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 421.72K
Super Trump (STRUMP) kainos istorija USD
Stebėkite Super Trump kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ 0
0.00%
30 dienų
$ -0.0000109
-6.30%
60 dienų
$ -0.000017
-9.49%
90 dienų
$ -0.0000248
-13.27%
Super Trump kainos pokytis šiandien
Šiandien STRUMP užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Super Trump 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000109 (-6.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Super Trump 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STRUMP rodiklis pasikeitė $ -0.000017 (-9.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Super Trump 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000248 (-13.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Super Trump (STRUMP) pokyčius?
Super Trump galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Super Trump investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Super Trump, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Super Trump kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Super Trump (STRUMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Super Trump (STRUMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Super Trump prognozes.
Supratimas apie Super Trump (STRUMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STRUMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Super Trump (STRUMP)
Ieškote, kaip nusipirkti Super Trump? Viskas paprasta ir patogu! Super Trump lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
