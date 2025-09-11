Daugiau apie STRUMP

Super Trump logotipas

Super Trump kaina(STRUMP)

1 STRUMP į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001622
$0.0001622$0.0001622
0.00%1D
USD
Super Trump (STRUMP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:08:16(UTC+8)

Super Trump (STRUMP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0001622
$ 0.0001622$ 0.0001622
24 val. žemiausia
$ 0.0001622
$ 0.0001622$ 0.0001622
24 val. aukščiausia

$ 0.0001622
$ 0.0001622$ 0.0001622

$ 0.0001622
$ 0.0001622$ 0.0001622

$ 0.03169487346217382
$ 0.03169487346217382$ 0.03169487346217382

$ 0.00000514655673413
$ 0.00000514655673413$ 0.00000514655673413

0.00%

0.00%

-0.92%

-0.92%

Super Trump (STRUMP) realiojo laiko kaina yra $ 0.0001622. Per pastarąsias 24 valandas STRUMP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0001622 iki aukščiausios $ 0.0001622 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STRUMP kaina yra $ 0.03169487346217382, o žemiausia – $ 0.00000514655673413.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STRUMP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – 0.00%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.92%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Super Trump (STRUMP) rinkos informacija

No.2662

$ 298.02K
$ 298.02K$ 298.02K

$ 3.12
$ 3.12$ 3.12

$ 421.72K
$ 421.72K$ 421.72K

1.84B
1.84B 1.84B

2,600,000,000
2,600,000,000 2,600,000,000

2,339,600,236
2,339,600,236 2,339,600,236

70.66%

ETH

Dabartinė Super Trump rinkos kapitalizacija yra $ 298.02K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.12. STRUMP apyvartoje yra 1.84B vienetų, o bendras kiekis siekia 2339600236. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 421.72K

Super Trump (STRUMP) kainos istorija USD

Stebėkite Super Trump kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 00.00%
30 dienų$ -0.0000109-6.30%
60 dienų$ -0.000017-9.49%
90 dienų$ -0.0000248-13.27%
Super Trump kainos pokytis šiandien

Šiandien STRUMP užfiksuotas $ 0 (0.00%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Super Trump 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000109 (-6.30%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Super Trump 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STRUMP rodiklis pasikeitė $ -0.000017 (-9.49% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Super Trump 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0000248 (-13.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Super Trump (STRUMP) pokyčius?

Peržiūrėkite Super Trump kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Super Trump (STRUMP)

Super Strump is a meme coin on Ethereum.

Super Trump galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Super Trump investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STRUMPstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Super Trump mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Super Trump, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Super Trump kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Super Trump (STRUMP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Super Trump (STRUMP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Super Trump prognozes.

Peržiūrėkite Super Trump kainos prognozę dabar!

Super Trump (STRUMP) Tokenomika

Supratimas apie Super Trump (STRUMP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STRUMPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Super Trump (STRUMP)

Ieškote, kaip nusipirkti Super Trump? Viskas paprasta ir patogu! Super Trump lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STRUMP į vietos valiutas

1 Super Trump(STRUMP) į VND
4.268293
1 Super Trump(STRUMP) į AUD
A$0.000244922
1 Super Trump(STRUMP) į GBP
0.000118406
1 Super Trump(STRUMP) į EUR
0.00013787
1 Super Trump(STRUMP) į USD
$0.0001622
1 Super Trump(STRUMP) į MYR
RM0.000682862
1 Super Trump(STRUMP) į TRY
0.006697238
1 Super Trump(STRUMP) į JPY
¥0.0238434
1 Super Trump(STRUMP) į ARS
ARS$0.2310539
1 Super Trump(STRUMP) į RUB
0.01381133
1 Super Trump(STRUMP) į INR
0.014340102
1 Super Trump(STRUMP) į IDR
Rp2.659015968
1 Super Trump(STRUMP) į KRW
0.22590405
1 Super Trump(STRUMP) į PHP
0.009276218
1 Super Trump(STRUMP) į EGP
￡E.0.007816418
1 Super Trump(STRUMP) į BRL
R$0.00087588
1 Super Trump(STRUMP) į CAD
C$0.000223836
1 Super Trump(STRUMP) į BDT
0.01975596
1 Super Trump(STRUMP) į NGN
0.244644638
1 Super Trump(STRUMP) į COP
$0.636077032
1 Super Trump(STRUMP) į ZAR
R.0.002843366
1 Super Trump(STRUMP) į UAH
0.006695616
1 Super Trump(STRUMP) į VES
Bs0.0253032
1 Super Trump(STRUMP) į CLP
$0.1558742
1 Super Trump(STRUMP) į PKR
Rs0.046066422
1 Super Trump(STRUMP) į KZT
0.087438776
1 Super Trump(STRUMP) į THB
฿0.005159582
1 Super Trump(STRUMP) į TWD
NT$0.004919526
1 Super Trump(STRUMP) į AED
د.إ0.000595274
1 Super Trump(STRUMP) į CHF
Fr0.000128138
1 Super Trump(STRUMP) į HKD
HK$0.001261916
1 Super Trump(STRUMP) į AMD
֏0.061978242
1 Super Trump(STRUMP) į MAD
.د.م0.001464666
1 Super Trump(STRUMP) į MXN
$0.003021786
1 Super Trump(STRUMP) į SAR
ريال0.00060825
1 Super Trump(STRUMP) į PLN
0.000590408
1 Super Trump(STRUMP) į RON
лв0.000702326
1 Super Trump(STRUMP) į SEK
kr0.001518192
1 Super Trump(STRUMP) į BGN
лв0.000270874
1 Super Trump(STRUMP) į HUF
Ft0.054502444
1 Super Trump(STRUMP) į CZK
0.003386736
1 Super Trump(STRUMP) į KWD
د.ك0.000049471
1 Super Trump(STRUMP) į ILS
0.000540126
1 Super Trump(STRUMP) į AOA
Kz0.147856654
1 Super Trump(STRUMP) į BHD
.د.ب0.0000611494
1 Super Trump(STRUMP) į BMD
$0.0001622
1 Super Trump(STRUMP) į DKK
kr0.001034836
1 Super Trump(STRUMP) į HNL
L0.004251262
1 Super Trump(STRUMP) į MUR
0.007389832
1 Super Trump(STRUMP) į NAD
$0.002851476
1 Super Trump(STRUMP) į NOK
kr0.001609024
1 Super Trump(STRUMP) į NZD
$0.000272496
1 Super Trump(STRUMP) į PAB
B/.0.0001622
1 Super Trump(STRUMP) į PGK
K0.000687728
1 Super Trump(STRUMP) į QAR
ر.ق0.000590408
1 Super Trump(STRUMP) į RSD
дин.0.016247574

Super Trump išteklius

Išsamesnei Super Trump analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Super Trump svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Super Trump

Kiek Super Trump(STRUMP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STRUMP kaina USD valiuta yra 0.0001622USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STRUMP į USD kaina?
Dabartinė STRUMP kaina USD valiuta yra $ 0.0001622. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Super Trump rinkos kapitalizacija?
STRUMP rinkos kapitalizacija yra $ 298.02KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STRUMP apyvartoje?
STRUMP apyvartoje yra 1.84BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STRUMP kaina?
STRUMP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.03169487346217382USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STRUMP kaina?
STRUMP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00000514655673413USD.
Kokia yra STRUMP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STRUMP yra $ 3.12USD.
Ar STRUMP kaina šiais metais kils?
STRUMP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STRUMP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 17:08:16(UTC+8)

Super Trump (STRUMP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

