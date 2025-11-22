BiržaDEX+
Šiandienos tiesioginė Rain Protocol kaina yra 0.0035519 USD.RAIN Rinkos kapitalizacija yra -- USD. Stebėkite RAIN į USDkainų atnaujinimus realiuoju laiku, tiesioginius grafikus, rinkos kapitalizaciją, 24 valandų apyvartą ir dar daugiau!

Rain Protocol (RAIN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-11-22 12:35:08(UTC+8)

Rain Protocol kaina šiandien

Šiandienos Rain Protocol (RAIN) tiesioginė kaina yra $ 0.0035519, o per pastarąsias 24 valandas ji pasikeitė 0.11%. Dabartinis RAIN į USD konversijos rodiklis yra $ 0.0035519 už RAIN.

Rain Protocol šiuo metu pagal rinkos kapitalizaciją užima #- vietą --, o apyvartoje yra -- RAIN. Per pastarąsias 24 valandas RAIN prekyba svyravo tarp $ 0.0033036 (žemiausios) ir $ 0.00365 (aukščiausios), atspindėdama rinkos aktyvumą. Visų laikų aukščiausia kaina yra --, o visų laikų žemiausia – --.

Trumpalaikiai rezultatai rodo, kaip RAIN judėjo -0.39% per pastarąją valandą ir +7.38% per pastarąsias 7 dienas. Per pastarąją dieną bendra prekybos apimtis pasiekė $ 3.12M.

Rain Protocol (RAIN) rinkos informacija

$ 3.12M
$ 3.12M$ 3.12M

$ 4.08B
$ 4.08B$ 4.08B

1,150,000,000,000
1,150,000,000,000 1,150,000,000,000

ARB

Dabartinė Rain Protocol rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 3.12M. RAIN apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 1150000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.08B

Rain Protocol Kainų istorija USD

Rain Protocol (RAIN) kainos istorija USD

Stebėkite Rain Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000003903+0.11%
30 dienų$ +0.0003239+10.03%
60 dienų$ -0.0003899-9.90%
90 dienų$ +0.0034519+3,451.90%
Rain Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien RAIN užfiksuotas $ +0.000003903 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Rain Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0003239 (+10.03%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Rain Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RAIN rodiklis pasikeitė $ -0.0003899 (-9.90% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Rain Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0034519 (+3,451.90%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Rain Protocol (RAIN) pokyčius?

Peržiūrėkite Rain Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kainos prognozė Rain Protocol

Rain Protocol (RAIN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)
Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RAIN 2030 m. tikslinė kaina yra $ --, o augimo norma – 0.00%.
Rain Protocol (RAIN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Rain Protocol kaina galėtų išaugti 0.00%. Ji gali pasiekti $ -- prekybos kainą.

Norite sužinoti, kokia Rain Protocol kaina bus 2025–2026 m.? Apsilankykite mūsų RAIN kainų prognozavimo puslapyje, kuriame rasite 2025–2026 metų kainų prognozes, spustelėdami Rain Protocol Kainų prognozavimas.

Kaip pirkti ir investuoti Rain Protocol

Pasiruošę pradėti su Rain Protocol? RAIN pirkimas MEXC platformoje yra greitas ir patogus pradedantiesiems. Prekiauti galite pradėti iš karto, kai atliksite pirmąjį pirkimą. Norėdami sužinoti daugiau, peržiūrėkite mūsų išsamų pirkimo vadovąRain Protocol. Žemiau pateikiama trumpa 5 žingsnių apžvalga, padėsianti jums pradėti savo Rain Protocol (RAIN) pirkimo kelionę.

1 žingsnis

Užsiregistruokite paskyroje ir užpildykite KYC

Pirmiausia užsiregistruokite paskyrą ir užpildykite KYC MEXC. Tai galite padaryti oficialioje MEXC svetainėje arba MEXC programėlėje naudodami savo telefono numerį arba el. pašto adresą.
2 žingsnis

Pridėkite USDT, USDC arba USDE prie savo piniginės

USDT, USDC ir USDE palengvina prekybą MEXC. Galite nusipirkti USDT, USDC ir USDE per banko pervedimą, OTC arba P2P prekybą.
3 žingsnis

Eikite į Spot prekybos puslapį

MEXC svetainėje spustelėkite Spot viršutinėje juostoje ir ieškokite pageidaujamų tokenų.
4 veiksmas

Pasirinkite savo tokenus

Turėdami daugiau nei -- tokenų, galite lengvai nusipirkti Bitcoin, Ethereum ir populiarių tokenų.
5 veiksmas

Užbaikite pirkimą

Įveskite tokenų ar ekvivalento sumą vietine valiuta. Spustelėkite Pirkti ir Rain Protocol bus akimirksniu įskaityti į jūsų piniginę.
Kaip pirkti Rain Protocol (RAIN) vadovas

Ką galite daryti su Rain Protocol

Rain Protocol nuosavybė leidžia jums atverti daugiau galimybių, susijusių su pirkimu ir laikymu. Galite prekiauti BTC šimtuose rinkų, gauti pasyvų atlygį naudodamiesi lanksčiais statymo ir taupymo produktais arba pasinaudoti profesionaliais prekybos įrankiais, kad padidintumėte savo turtą. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalus, patyręs investuotojas, MEXC leidžia lengvai maksimaliai padidinti savo kriptovaliutų potencialą. Žemiau pateikiami keturi geriausi būdai, kaip galite maksimaliai išnaudoti savo Bitcoin tokenus

Prekyba MEXC su itin mažais mokesčiais

Pirkimas Rain Protocol (RAIN) MEXC svetainėje reiškia didesnę vertę už savo pinigus. Būdama viena iš mažiausius mokesčius taikančių kriptovaliutų platformų rinkoje, MEXC padeda sumažinti išlaidas nuo pat pirmosios prekybos.

Be to, galite prekiauti pasirinktais Spot tokenais be jokių mokesčių per MEXC „Zero Fee Fest“.

Kas yra Rain Protocol (RAIN)

Rain is a decentralized options protocol built on Arbitrum that allows anyone to create and trade custom options on nearly any subject without needing permission. Users have the ability to define their own markets and select the outcomes, engaging in a global, on-chain system. The protocol's vision is to establish an open, global foundation for accessing options on a wide range of categories, including financial prices, global events, and on-chain activities.

Rain Protocol išteklius

Išsamesnei Rain Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Rain Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

