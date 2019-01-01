Super Trump (STRUMP) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apieSuper Trump (STRUMP), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
USD

Super Trump (STRUMP) Informacija

Super Strump is a meme coin on Ethereum.

Oficiali svetainė:
https://supertrumpcoin.io/
Blokų naršyklė:
https://etherscan.io/token/0x7039cd6d7966672f194e8139074c3d5c4e6dcf65

Super Trump (STRUMP) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Super Trump (STRUMP) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 289.76K
$ 289.76K$ 289.76K
Bendra pasiūla:
$ 2.34B
$ 2.34B$ 2.34B
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 1.84B
$ 1.84B$ 1.84B
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 410.02K
$ 410.02K$ 410.02K
Visų laikų rekordas:
$ 0.03109
$ 0.03109$ 0.03109
Visų laikų minimumas:
$ 0.00000514655673413
$ 0.00000514655673413$ 0.00000514655673413
Dabartinė kaina:
$ 0.0001577
$ 0.0001577$ 0.0001577

Super Trump (STRUMP) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Super Trump (STRUMP) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų STRUMP tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek STRUMP tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate STRUMP tokenomiką, galite peržiūrėti STRUMP tokeno kainą realiuoju laiku!

Super Trump (STRUMP) Kainų istorija

STRUMP kainų istorijos analizė padeda naudotojams suprasti ankstesnius rinkos judėjimus, pagrindinius palaikymo / pasipriešinimo lygius ir nepastovumo modelius. Nesvarbu, ar stebite visų laikų aukščiausias kainas, ar nustatote tendencijas, istoriniai duomenys yra labai svarbi kainų prognozavimo ir techninės analizės dalis.

