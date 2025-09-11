Daugiau apie STOOS

STO Chain kaina(STOOS)

$1.4954
-0.83%1D
STO Chain (STOOS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:09:50(UTC+8)

STO Chain (STOOS) kainos informacija (USD)

$ 1.4905
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

+0.21%

-0.83%

+1.17%

+1.17%

STO Chain (STOOS) realiojo laiko kaina yra $ 1.4954. Per pastarąsias 24 valandas STOOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.4905 iki aukščiausios $ 1.5153 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STOOS kaina yra $ 1.5151321368147006, o žemiausia – $ 0.001199788248221579.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STOOS per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

STO Chain (STOOS) rinkos informacija

$ 0.00
$ 150.02K
$ 1.50B
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%

KLAY

Dabartinė STO Chain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 150.02K. STOOS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.50B

STO Chain (STOOS) kainos istorija USD

Stebėkite STO Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.012516-0.83%
30 dienų$ +0.0187+1.26%
60 dienų$ +0.345+29.98%
90 dienų$ +0.7569+102.49%
STO Chain kainos pokytis šiandien

Šiandien STOOS užfiksuotas $ -0.012516 (-0.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

STO Chain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0187 (+1.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

STO Chain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STOOS rodiklis pasikeitė $ +0.345 (+29.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

STO Chain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.7569 (+102.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir STO Chain (STOOS) pokyčius?

Peržiūrėkite STO Chain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra STO Chain (STOOS)

STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide.

STO Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų STO Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti STOOSstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie STO Chain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti STO Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

STO Chain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos STO Chain (STOOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų STO Chain (STOOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes STO Chain prognozes.

Peržiūrėkite STO Chain kainos prognozę dabar!

STO Chain (STOOS) Tokenomika

Supratimas apie STO Chain (STOOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STOOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti STO Chain (STOOS)

Ieškote, kaip nusipirkti STO Chain? Viskas paprasta ir patogu! STO Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

STOOS į vietos valiutas

Išsamesnei STO Chain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali STO Chain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie STO Chain

Kiek STO Chain(STOOS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė STOOS kaina USD valiuta yra 1.4954USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė STOOS į USD kaina?
Dabartinė STOOS kaina USD valiuta yra $ 1.4954. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra STO Chain rinkos kapitalizacija?
STOOS rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra STOOS apyvartoje?
STOOS apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) STOOS kaina?
STOOS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.5151321368147006USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) STOOS kaina?
STOOS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001199788248221579USD.
Kokia yra STOOS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis STOOS yra $ 150.02KUSD.
Ar STOOS kaina šiais metais kils?
STOOS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite STOOS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:09:50(UTC+8)

STO Chain (STOOS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

