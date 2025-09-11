STO Chain (STOOS) realiojo laiko kaina yra $ 1.4954. Per pastarąsias 24 valandas STOOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.4905 iki aukščiausios $ 1.5153 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia STOOS kaina yra $ 1.5151321368147006, o žemiausia – $ 0.001199788248221579.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, STOOS per pastarąją valandą pasikeitė +0.21%, per 24 valandas – -0.83%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
STO Chain (STOOS) rinkos informacija
Dabartinė STO Chain rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 150.02K. STOOS apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.50B
STO Chain (STOOS) kainos istorija USD
Stebėkite STO Chain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.012516
-0.83%
30 dienų
$ +0.0187
+1.26%
60 dienų
$ +0.345
+29.98%
90 dienų
$ +0.7569
+102.49%
STO Chain kainos pokytis šiandien
Šiandien STOOS užfiksuotas $ -0.012516 (-0.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
STO Chain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0187 (+1.26%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
STO Chain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, STOOS rodiklis pasikeitė $ +0.345 (+29.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
STO Chain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.7569 (+102.49%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir STO Chain (STOOS) pokyčius?
STO Chain aims to be the first decentralized global marketplace for tokenized alternative investments and provide access to digital assets worldwide.
STO Chain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų STO Chain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti STO Chain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
STO Chain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos STO Chain (STOOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų STO Chain (STOOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes STO Chain prognozes.
Supratimas apie STO Chain (STOOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie STOOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti STO Chain (STOOS)
Ieškote, kaip nusipirkti STO Chain? Viskas paprasta ir patogu! STO Chain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.