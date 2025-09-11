Safe Road Club (SRC) realiojo laiko kaina yra $ 0.002705. Per pastarąsias 24 valandas SRC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0027 iki aukščiausios $ 0.002711 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SRC kaina yra $ 2.0625524851901877, o žemiausia – $ 0.005706798574656465.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SRC per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Safe Road Club (SRC) rinkos informacija
No.8788
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 66.37K
$ 66.37K$ 66.37K
$ 2.71M
$ 2.71M$ 2.71M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
999,999,981.2
999,999,981.2 999,999,981.2
0.00%
SOL
Dabartinė Safe Road Club rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.37K. SRC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999999981.2. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.71M
Safe Road Club (SRC) kainos istorija USD
Stebėkite Safe Road Club kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00000297
+0.11%
30 dienų
$ +0.001085
+66.97%
60 dienų
$ +0.001688
+165.97%
90 dienų
$ -0.003365
-55.44%
Safe Road Club kainos pokytis šiandien
Šiandien SRC užfiksuotas $ +0.00000297 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Safe Road Club 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001085 (+66.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Safe Road Club 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SRC rodiklis pasikeitė $ +0.001688 (+165.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Safe Road Club 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003365 (-55.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Safe Road Club (SRC) pokyčius?
Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.
Safe Road Club galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Safe Road Club investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SRCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Safe Road Club mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Safe Road Club, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Safe Road Club kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Safe Road Club (SRC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Safe Road Club (SRC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Safe Road Club prognozes.
Supratimas apie Safe Road Club (SRC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SRCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Safe Road Club (SRC)
Ieškote, kaip nusipirkti Safe Road Club? Viskas paprasta ir patogu! Safe Road Club lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.