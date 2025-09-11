Daugiau apie SRC

Safe Road Club kaina(SRC)

1 SRC į USD – tiesioginė kaina:

Safe Road Club (SRC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:08:44(UTC+8)

Safe Road Club (SRC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
$ 0.002711
$ 0.002711$ 0.002711
24 val. aukščiausia

+0.14%

+0.11%

+7.81%

+7.81%

Safe Road Club (SRC) realiojo laiko kaina yra $ 0.002705. Per pastarąsias 24 valandas SRC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0027 iki aukščiausios $ 0.002711 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SRC kaina yra $ 2.0625524851901877, o žemiausia – $ 0.005706798574656465.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SRC per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +0.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Safe Road Club (SRC) rinkos informacija

No.8788

0.00%

SOL

Dabartinė Safe Road Club rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 66.37K. SRC apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 999999981.2. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.71M

Safe Road Club (SRC) kainos istorija USD

Stebėkite Safe Road Club kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00000297+0.11%
30 dienų$ +0.001085+66.97%
60 dienų$ +0.001688+165.97%
90 dienų$ -0.003365-55.44%
Safe Road Club kainos pokytis šiandien

Šiandien SRC užfiksuotas $ +0.00000297 (+0.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Safe Road Club 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.001085 (+66.97%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Safe Road Club 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SRC rodiklis pasikeitė $ +0.001688 (+165.97% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Safe Road Club 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.003365 (-55.44%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Safe Road Club (SRC) pokyčius?

Peržiūrėkite Safe Road Club kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Safe Road Club (SRC)

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

Safe Road Club galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Safe Road Club investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SRCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Safe Road Club mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Safe Road Club, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Safe Road Club kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Safe Road Club (SRC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Safe Road Club (SRC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Safe Road Club prognozes.

Peržiūrėkite Safe Road Club kainos prognozę dabar!

Safe Road Club (SRC) Tokenomika

Supratimas apie Safe Road Club (SRC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SRCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Safe Road Club (SRC)

Ieškote, kaip nusipirkti Safe Road Club? Viskas paprasta ir patogu! Safe Road Club lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SRC į vietos valiutas

Safe Road Club išteklius

Išsamesnei Safe Road Club analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Safe Road Club svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Safe Road Club

Kiek Safe Road Club(SRC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SRC kaina USD valiuta yra 0.002705USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SRC į USD kaina?
Dabartinė SRC kaina USD valiuta yra $ 0.002705. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Safe Road Club rinkos kapitalizacija?
SRC rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SRC apyvartoje?
SRC apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SRC kaina?
SRC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 2.0625524851901877USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SRC kaina?
SRC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.005706798574656465USD.
Kokia yra SRC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SRC yra $ 66.37KUSD.
Ar SRC kaina šiais metais kils?
SRC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SRC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:08:44(UTC+8)

Safe Road Club (SRC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

