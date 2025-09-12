Safe Road Club (SRC) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Safe Road Club kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SRC augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Safe Road Club kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Safe Road Club kainos prognozė
$0.002756
+0.14%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 17:02:22(UTC+8)

Safe Road Club Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Safe Road Club (SRC) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Safe Road Club galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002756 prekybos kainą 2025 m.

Safe Road Club (SRC) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Safe Road Club galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.002893 prekybos kainą 2026 m.

Safe Road Club (SRC) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SRC ateities kaina yra $ 0.003038 su 10.25% augimo norma.

Safe Road Club (SRC) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SRC ateities kaina yra $ 0.003190 su 15.76% augimo norma.

Safe Road Club (SRC) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SRC 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.003349, o augimo norma – 21.55%.

Safe Road Club (SRC) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SRC 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.003517, o augimo norma – 27.63%.

Safe Road Club (SRC) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Safe Road Club kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.005729 prekybos kainą.

Safe Road Club (SRC) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Safe Road Club kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.009332 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.002756
    0.00%
  • 2026
    $ 0.002893
    5.00%
  • 2027
    $ 0.003038
    10.25%
  • 2028
    $ 0.003190
    15.76%
  • 2029
    $ 0.003349
    21.55%
  • 2030
    $ 0.003517
    27.63%
  • 2031
    $ 0.003693
    34.01%
  • 2032
    $ 0.003877
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.004071
    47.75%
  • 2034
    $ 0.004275
    55.13%
  • 2035
    $ 0.004489
    62.89%
  • 2036
    $ 0.004713
    71.03%
  • 2037
    $ 0.004949
    79.59%
  • 2038
    $ 0.005196
    88.56%
  • 2039
    $ 0.005456
    97.99%
  • 2040
    $ 0.005729
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Safe Road Club kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.002756
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.002756
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.002758
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.002767
    0.41%
Safe Road Club (SRC) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SRC kaina yra $0.002756. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Safe Road Club (SRC) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SRC, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.002756. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Safe Road Club (SRC) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SRC, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.002758. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Safe Road Club (SRC) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SRC kaina yra $0.002767. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Safe Road Club kainų statistika

$ 0.002756
$ 0.002756$ 0.002756

+0.14%

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

0.00
0.00 0.00

$ 84.95K
$ 84.95K$ 84.95K

--

Naujausia SRC kaina yra $ 0.002756. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.14%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 84.95K.
Be to, SRC turi 0.00 apyvartą ir $ 0.00 bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Safe Road Club (SRC)

Bandote įsigyti SRC? Dabar galite SRC įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Safe Road Club ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SRC dabar

Safe Road Club istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Safe Road Club, dabartinė Safe Road Club kaina yra 0.002756USD. Apyvartinė Safe Road Club (SRC) pasiūla yra 0.00 SRC, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $0.00.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.00%
    $ 0.000002
    $ 0.00276
    $ 0.002749
  • 7 dienos
    0.08%
    $ 0.000198
    $ 0.00276
    $ 0.002549
  • 30 dienų
    0.60%
    $ 0.001034
    $ 0.00276
    $ 0.001711
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Safe Road Club kaina pasikeitė $0.000002, atspindinti 0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Safe Road Club buvo prekiaujama aukščiausia $0.00276 ir žemiausia $0.002549. Kainos pokytis buvo 0.08%. Ši naujausia tendencija parodo SRC potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Safe Road Club įvyko 0.60%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.001034 vertę. Tai rodo, kad SRC artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Safe Road Club kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SRC kainų istoriją

Kaip veikia Safe Road Club (SRC) kainų prognozės modulis?

Safe Road Club Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SRC kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Safe Road Club ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SRC būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Safe Road Club kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SRC ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SRC pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Safe Road Club potencialą.

Kodėl SRC kainų prognozė yra svarbi?

SRC kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SRC dabar?
Pagal jūsų prognozes, SRC pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SRC kainų prognozė?
Remiantis Safe Road Club (SRC) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SRC kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SRC 2026 m.?
1 vieneto Safe Road Club (SRC) kaina šiandien yra $0.002756. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SRC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SRC kaina 2027 m.?
Safe Road Club (SRC) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SRC kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SRC kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Safe Road Club (SRC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SRC kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Safe Road Club (SRC) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SRC 2030 m.?
1 vieneto Safe Road Club (SRC) kaina šiandien yra $0.002756. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SRC padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SRC kainų prognozė 2040 metams?
Safe Road Club (SRC) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SRC kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.