Mobox (MBOX) realiojo laiko kaina yra $ 0.06128. Per pastarąsias 24 valandas MBOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05838 iki aukščiausios $ 0.0632 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MBOX kaina yra $ 15.681913867928305, o žemiausia – $ 0.0365171005253819.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MBOX per pastarąją valandą pasikeitė -0.59%, per 24 valandas – +2.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Mobox (MBOX) rinkos informacija
No.763
$ 30.66M
$ 30.66M
$ 1.11M
$ 1.11M
$ 33.72M
$ 33.72M
500.32M
500.32M
550,322,467
550,322,467
550,322,467
550,322,467
90.91%
BSC
Dabartinė Mobox rinkos kapitalizacija yra $ 30.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.11M. MBOX apyvartoje yra 500.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 550322467. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.72M
Mobox (MBOX) kainos istorija USD
Stebėkite Mobox kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0014599
+2.44%
30 dienų
$ +0.00464
+8.19%
60 dienų
$ +0.00295
+5.05%
90 dienų
$ +0.01489
+32.09%
Mobox kainos pokytis šiandien
Šiandien MBOX užfiksuotas $ +0.0014599 (+2.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Mobox 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00464 (+8.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Mobox 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MBOX rodiklis pasikeitė $ +0.00295 (+5.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Mobox 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01489 (+32.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mobox (MBOX) pokyčius?
MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.
Mobox kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Mobox (MBOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mobox (MBOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mobox prognozes.
Supratimas apie Mobox (MBOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MBOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
