Mobox logotipas

Mobox kaina(MBOX)

Mobox (MBOX) kainos grafikas realiu laiku
Mobox (MBOX) kainos informacija (USD)

Mobox (MBOX) realiojo laiko kaina yra $ 0.06128. Per pastarąsias 24 valandas MBOX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05838 iki aukščiausios $ 0.0632 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MBOX kaina yra $ 15.681913867928305, o žemiausia – $ 0.0365171005253819.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MBOX per pastarąją valandą pasikeitė -0.59%, per 24 valandas – +2.44%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.51%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Mobox (MBOX) rinkos informacija

Dabartinė Mobox rinkos kapitalizacija yra $ 30.66M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.11M. MBOX apyvartoje yra 500.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 550322467. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 33.72M

Mobox (MBOX) kainos istorija USD

Stebėkite Mobox kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0014599+2.44%
30 dienų$ +0.00464+8.19%
60 dienų$ +0.00295+5.05%
90 dienų$ +0.01489+32.09%
Mobox kainos pokytis šiandien

Šiandien MBOX užfiksuotas $ +0.0014599 (+2.44%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Mobox 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00464 (+8.19%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Mobox 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MBOX rodiklis pasikeitė $ +0.00295 (+5.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Mobox 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.01489 (+32.09%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Mobox (MBOX) pokyčius?

Peržiūrėkite Mobox kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Mobox (MBOX)

MOBOX is a platform where Gaming & Finance come together & create GameFi - where free to play & play to earn is a reality.

Mobox galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Mobox investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MBOXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Mobox mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Mobox, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Mobox kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Mobox (MBOX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Mobox (MBOX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Mobox prognozes.

Peržiūrėkite Mobox kainos prognozę dabar!

Mobox (MBOX) Tokenomika

Supratimas apie Mobox (MBOX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MBOXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Mobox (MBOX)

Ieškote, kaip nusipirkti Mobox? Viskas paprasta ir patogu! Mobox lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MBOX į vietos valiutas

1 Mobox(MBOX) į VND
1,612.5832
1 Mobox(MBOX) į AUD
A$0.0925328
1 Mobox(MBOX) į GBP
0.0447344
1 Mobox(MBOX) į EUR
0.052088
1 Mobox(MBOX) į USD
$0.06128
1 Mobox(MBOX) į MYR
RM0.2586016
1 Mobox(MBOX) į TRY
2.5302512
1 Mobox(MBOX) į JPY
¥9.00816
1 Mobox(MBOX) į ARS
ARS$87.29336
1 Mobox(MBOX) į RUB
5.227184
1 Mobox(MBOX) į INR
5.4147008
1 Mobox(MBOX) į IDR
Rp1,004.5900032
1 Mobox(MBOX) į KRW
85.2294496
1 Mobox(MBOX) į PHP
3.5039904
1 Mobox(MBOX) į EGP
￡E.2.9543088
1 Mobox(MBOX) į BRL
R$0.330912
1 Mobox(MBOX) į CAD
C$0.0845664
1 Mobox(MBOX) į BDT
7.463904
1 Mobox(MBOX) į NGN
92.4280112
1 Mobox(MBOX) į COP
$240.3131968
1 Mobox(MBOX) į ZAR
R.1.0742384
1 Mobox(MBOX) į UAH
2.5296384
1 Mobox(MBOX) į VES
Bs9.55968
1 Mobox(MBOX) į CLP
$58.89008
1 Mobox(MBOX) į PKR
Rs17.4041328
1 Mobox(MBOX) į KZT
33.0348224
1 Mobox(MBOX) į THB
฿1.9499296
1 Mobox(MBOX) į TWD
NT$1.8586224
1 Mobox(MBOX) į AED
د.إ0.2248976
1 Mobox(MBOX) į CHF
Fr0.0484112
1 Mobox(MBOX) į HKD
HK$0.4767584
1 Mobox(MBOX) į AMD
֏23.4157008
1 Mobox(MBOX) į MAD
.د.م0.5533584
1 Mobox(MBOX) į MXN
$1.1416464
1 Mobox(MBOX) į SAR
ريال0.2298
1 Mobox(MBOX) į PLN
0.2230592
1 Mobox(MBOX) į RON
лв0.2653424
1 Mobox(MBOX) į SEK
kr0.572968
1 Mobox(MBOX) į BGN
лв0.1023376
1 Mobox(MBOX) į HUF
Ft20.583952
1 Mobox(MBOX) į CZK
1.2795264
1 Mobox(MBOX) į KWD
د.ك0.0186904
1 Mobox(MBOX) į ILS
0.2040624
1 Mobox(MBOX) į AOA
Kz55.8610096
1 Mobox(MBOX) į BHD
.د.ب0.02310256
1 Mobox(MBOX) į BMD
$0.06128
1 Mobox(MBOX) į DKK
kr0.3909664
1 Mobox(MBOX) į HNL
L1.6061488
1 Mobox(MBOX) į MUR
2.7919168
1 Mobox(MBOX) į NAD
$1.0773024
1 Mobox(MBOX) į NOK
kr0.6085104
1 Mobox(MBOX) į NZD
$0.1029504
1 Mobox(MBOX) į PAB
B/.0.06128
1 Mobox(MBOX) į PGK
K0.2598272
1 Mobox(MBOX) į QAR
ر.ق0.2230592
1 Mobox(MBOX) į RSD
дин.6.1384176

Mobox išteklius

Išsamesnei Mobox analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Mobox svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Mobox

Kiek Mobox(MBOX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MBOX kaina USD valiuta yra 0.06128USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MBOX į USD kaina?
Dabartinė MBOX kaina USD valiuta yra $ 0.06128. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Mobox rinkos kapitalizacija?
MBOX rinkos kapitalizacija yra $ 30.66MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MBOX apyvartoje?
MBOX apyvartoje yra 500.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MBOX kaina?
MBOX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 15.681913867928305USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MBOX kaina?
MBOX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0365171005253819USD.
Kokia yra MBOX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MBOX yra $ 1.11MUSD.
Ar MBOX kaina šiais metais kils?
MBOX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MBOX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Mobox (MBOX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

