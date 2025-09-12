Daugiau apie SPCM

SPCM Kainos informacija

SPCM Baltoji knyga

SPCM Oficiali svetainė

SPCM Tokenomika

SPCM Kainų prognozė

SPCM Istorija

SPCM pirkimo vadovas

SPCMvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SPCM Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SPCM logotipas

SPCM kaina(SPCM)

1 SPCM į USD – tiesioginė kaina:

$0.0003279
$0.0003279$0.0003279
-1.02%1D
USD
SPCM (SPCM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:28:42(UTC+8)

SPCM (SPCM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.000304
$ 0.000304$ 0.000304
24 val. žemiausia
$ 0.0003773
$ 0.0003773$ 0.0003773
24 val. aukščiausia

$ 0.000304
$ 0.000304$ 0.000304

$ 0.0003773
$ 0.0003773$ 0.0003773

--
----

--
----

+0.06%

-1.02%

-4.23%

-4.23%

SPCM (SPCM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003283. Per pastarąsias 24 valandas SPCM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000304 iki aukščiausios $ 0.0003773 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SPCM kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SPCM per pastarąją valandą pasikeitė +0.06%, per 24 valandas – -1.02%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.23%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SPCM (SPCM) rinkos informacija

--
----

$ 136.65K
$ 136.65K$ 136.65K

$ 15.32M
$ 15.32M$ 15.32M

--
----

46,650,201,926.64
46,650,201,926.64 46,650,201,926.64

AVAX_CCHAIN

Dabartinė SPCM rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 136.65K. SPCM apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 46650201926.64. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.32M

SPCM (SPCM) kainos istorija USD

Stebėkite SPCM kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000003379-1.02%
30 dienų$ -0.0002435-42.59%
60 dienų$ +0.0002283+228.30%
90 dienų$ +0.0002283+228.30%
SPCM kainos pokytis šiandien

Šiandien SPCM užfiksuotas $ -0.000003379 (-1.02%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SPCM 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0002435 (-42.59%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SPCM 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SPCM rodiklis pasikeitė $ +0.0002283 (+228.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SPCM 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0002283 (+228.30%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SPCM (SPCM) pokyčius?

Peržiūrėkite SPCM kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SPCM (SPCM)

SpaceM is the ultimate Web3 ecosystem uniting diverse earning opportunities including SocialFi, RealFi, GameFi, Fiat2Crypto Solutions and more. Built on Avalanche, $SPACEM tokens empower users with secure, fast transactions and sustainable passive income through Nodes.

SPCM galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SPCM investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SPCMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SPCM mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SPCM, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SPCM kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SPCM (SPCM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SPCM (SPCM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SPCM prognozes.

Peržiūrėkite SPCM kainos prognozę dabar!

SPCM (SPCM) Tokenomika

Supratimas apie SPCM (SPCM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SPCMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SPCM (SPCM)

Ieškote, kaip nusipirkti SPCM? Viskas paprasta ir patogu! SPCM lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SPCM į vietos valiutas

1 SPCM(SPCM) į VND
8.6392145
1 SPCM(SPCM) į AUD
A$0.00049245
1 SPCM(SPCM) į GBP
0.000239659
1 SPCM(SPCM) į EUR
0.000279055
1 SPCM(SPCM) į USD
$0.0003283
1 SPCM(SPCM) į MYR
RM0.001382143
1 SPCM(SPCM) į TRY
0.013571922
1 SPCM(SPCM) į JPY
¥0.0482601
1 SPCM(SPCM) į ARS
ARS$0.470342278
1 SPCM(SPCM) į RUB
0.027738067
1 SPCM(SPCM) į INR
0.029011871
1 SPCM(SPCM) į IDR
Rp5.381966352
1 SPCM(SPCM) į KRW
0.455969304
1 SPCM(SPCM) į PHP
0.018749213
1 SPCM(SPCM) į EGP
￡E.0.015830626
1 SPCM(SPCM) į BRL
R$0.001766254
1 SPCM(SPCM) į CAD
C$0.000453054
1 SPCM(SPCM) į BDT
0.039776828
1 SPCM(SPCM) į NGN
0.49294245
1 SPCM(SPCM) į COP
$1.282421875
1 SPCM(SPCM) į ZAR
R.0.005696005
1 SPCM(SPCM) į UAH
0.013509545
1 SPCM(SPCM) į VES
Bs0.0515431
1 SPCM(SPCM) į CLP
$0.3122133
1 SPCM(SPCM) į PKR
Rs0.092790712
1 SPCM(SPCM) į KZT
0.176218308
1 SPCM(SPCM) į THB
฿0.010393978
1 SPCM(SPCM) į TWD
NT$0.009927792
1 SPCM(SPCM) į AED
د.إ0.001204861
1 SPCM(SPCM) į CHF
Fr0.000259357
1 SPCM(SPCM) į HKD
HK$0.002554174
1 SPCM(SPCM) į AMD
֏0.12501664
1 SPCM(SPCM) į MAD
.د.م0.002951417
1 SPCM(SPCM) į MXN
$0.006070267
1 SPCM(SPCM) į SAR
ريال0.001231125
1 SPCM(SPCM) į PLN
0.001188446
1 SPCM(SPCM) į RON
лв0.001418256
1 SPCM(SPCM) į SEK
kr0.003056473
1 SPCM(SPCM) į BGN
лв0.000544978
1 SPCM(SPCM) į HUF
Ft0.109612804
1 SPCM(SPCM) į CZK
0.006818791
1 SPCM(SPCM) į KWD
د.ك0.0001001315
1 SPCM(SPCM) į ILS
0.001089956
1 SPCM(SPCM) į AOA
Kz0.300364953
1 SPCM(SPCM) į BHD
.د.ب0.0001237691
1 SPCM(SPCM) į BMD
$0.0003283
1 SPCM(SPCM) į DKK
kr0.002087988
1 SPCM(SPCM) į HNL
L0.008562064
1 SPCM(SPCM) į MUR
0.014957348
1 SPCM(SPCM) į NAD
$0.005735401
1 SPCM(SPCM) į NOK
kr0.003240321
1 SPCM(SPCM) į NZD
$0.000548261
1 SPCM(SPCM) į PAB
B/.0.0003283
1 SPCM(SPCM) į PGK
K0.001385426
1 SPCM(SPCM) į QAR
ر.ق0.001188446
1 SPCM(SPCM) į RSD
дин.0.032800453

SPCM išteklius

Išsamesnei SPCM analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SPCM svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SPCM

Kiek SPCM(SPCM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SPCM kaina USD valiuta yra 0.0003283USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SPCM į USD kaina?
Dabartinė SPCM kaina USD valiuta yra $ 0.0003283. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SPCM rinkos kapitalizacija?
SPCM rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SPCM apyvartoje?
SPCM apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SPCM kaina?
SPCM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SPCM kaina?
SPCM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra SPCM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SPCM yra $ 136.65KUSD.
Ar SPCM kaina šiais metais kils?
SPCM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SPCM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 11:28:42(UTC+8)

SPCM (SPCM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SPCM-į-USD skaičiuoklė

Suma

SPCM
SPCM
USD
USD

1 SPCM = 0.0003283 USD

Prekiauti SPCM

SPCMUSDT
$0.0003279
$0.0003279$0.0003279
-1.02%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis