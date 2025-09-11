Sekuya (SKYA) realiojo laiko kaina yra $ 0.004354. Per pastarąsias 24 valandas SKYA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004073 iki aukščiausios $ 0.004361 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SKYA kaina yra $ 0.06977272441588699, o žemiausia – $ 0.00261259753355188.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SKYA per pastarąją valandą pasikeitė +0.83%, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.41%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sekuya (SKYA) rinkos informacija
Dabartinė Sekuya rinkos kapitalizacija yra $ 1.76M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 23.35K. SKYA apyvartoje yra 403.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 995412025.9710485. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.35M
Sekuya (SKYA) kainos istorija USD
Stebėkite Sekuya kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00003798
+0.88%
30 dienų
$ -0.001123
-20.51%
60 dienų
$ -0.000255
-5.54%
90 dienų
$ -0.000231
-5.04%
Sekuya kainos pokytis šiandien
Šiandien SKYA užfiksuotas $ +0.00003798 (+0.88%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sekuya 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001123 (-20.51%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sekuya 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SKYA rodiklis pasikeitė $ -0.000255 (-5.54% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sekuya 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000231 (-5.04%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sekuya (SKYA) pokyčius?
Sekuya is a video game company aims to revolutionize gaming world with community-driven approach in all new anime epic fantasy universe. Players have the ability to enhance the gaming experience with SKYA - Sekuya native game currency.
Sekuya kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sekuya (SKYA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sekuya (SKYA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sekuya prognozes.
Supratimas apie Sekuya (SKYA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SKYAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
