Shardeum (SHM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0634. Per pastarąsias 24 valandas SHM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0601 iki aukščiausios $ 0.06393 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SHM kaina yra $ 0.37077700604365577, o žemiausia – $ 0.05957881746453046.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SHM per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +3.77%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Shardeum (SHM) rinkos informacija
No.2079
$ 1.23M
$ 1.23M$ 1.23M
$ 71.52K
$ 71.52K$ 71.52K
$ 15.79M
$ 15.79M$ 15.79M
19.38M
19.38M 19.38M
249,000,000
249,000,000 249,000,000
SHARDEUM
Dabartinė Shardeum rinkos kapitalizacija yra $ 1.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 71.52K. SHM apyvartoje yra 19.38M vienetų, o bendras kiekis siekia 249000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 15.79M
Shardeum (SHM) kainos istorija USD
Stebėkite Shardeum kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0022975
+3.77%
30 dienų
$ -0.02832
-30.88%
60 dienų
$ -0.03527
-35.75%
90 dienų
$ -0.05328
-45.67%
Shardeum kainos pokytis šiandien
Šiandien SHM užfiksuotas $ +0.0022975 (+3.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Shardeum 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.02832 (-30.88%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Shardeum 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SHM rodiklis pasikeitė $ -0.03527 (-35.75% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Shardeum 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.05328 (-45.67%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Shardeum is building the world’s first auto-scaling Layer-1 blockchain, designed to solve scalability challenges while maintaining true decentralization. It ensures low transaction fees, high throughput, and fair access to validators and users alike.
Shardeum galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Shardeum investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SHMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Shardeum mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Shardeum, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Shardeum kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Shardeum (SHM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Shardeum (SHM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Shardeum prognozes.
Supratimas apie Shardeum (SHM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SHMišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Shardeum (SHM)
Ieškote, kaip nusipirkti Shardeum? Viskas paprasta ir patogu! Shardeum lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.