Shardeum (SHM) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Shardeum kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SHM augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Shardeum kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Shardeum kainos prognozė
$0.06032
-5.60%
USD
Faktinis
Prognozė
Shardeum Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Shardeum (SHM) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Shardeum galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.06032 prekybos kainą 2025 m.

Shardeum (SHM) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Shardeum galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.063336 prekybos kainą 2026 m.

Shardeum (SHM) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SHM ateities kaina yra $ 0.066502 su 10.25% augimo norma.

Shardeum (SHM) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SHM ateities kaina yra $ 0.069827 su 15.76% augimo norma.

Shardeum (SHM) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHM 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.073319, o augimo norma – 21.55%.

Shardeum (SHM) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SHM 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.076985, o augimo norma – 27.63%.

Shardeum (SHM) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Shardeum kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.125400 prekybos kainą.

Shardeum (SHM) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Shardeum kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.204264 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.06032
    0.00%
  • 2026
    $ 0.063336
    5.00%
  • 2027
    $ 0.066502
    10.25%
  • 2028
    $ 0.069827
    15.76%
  • 2029
    $ 0.073319
    21.55%
  • 2030
    $ 0.076985
    27.63%
  • 2031
    $ 0.080834
    34.01%
  • 2032
    $ 0.084876
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.089120
    47.75%
  • 2034
    $ 0.093576
    55.13%
  • 2035
    $ 0.098254
    62.89%
  • 2036
    $ 0.103167
    71.03%
  • 2037
    $ 0.108326
    79.59%
  • 2038
    $ 0.113742
    88.56%
  • 2039
    $ 0.119429
    97.99%
  • 2040
    $ 0.125400
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Shardeum kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.06032
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.060328
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.060377
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.060567
    0.41%
Shardeum (SHM) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SHM kaina yra $0.06032. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Shardeum (SHM) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SHM, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.060328. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Shardeum (SHM) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SHM, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.060377. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Shardeum (SHM) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SHM kaina yra $0.060567. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Shardeum kainų statistika

$ 0.06032
-5.60%

$ 1.17M
19.38M
$ 61.99K
--

Naujausia SHM kaina yra $ 0.06032. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -5.60%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 61.99K.
Be to, SHM turi 19.38M apyvartą ir $ 1.17M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Shardeum (SHM)

Bandote įsigyti SHM? Dabar galite SHM įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Shardeum ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SHM dabar

Shardeum istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Shardeum, dabartinė Shardeum kaina yra 0.06032USD. Apyvartinė Shardeum (SHM) pasiūla yra 0.00 SHM, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $1.17M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.03%
    $ -0.002360
    $ 0.06461
    $ 0.06017
  • 7 dienos
    -0.04%
    $ -0.002759
    $ 0.06484
    $ 0.05928
  • 30 dienų
    -0.37%
    $ -0.035670
    $ 0.09738
    $ 0.05928
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Shardeum kaina pasikeitė $-0.002360, atspindinti -0.03% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Shardeum buvo prekiaujama aukščiausia $0.06484 ir žemiausia $0.05928. Kainos pokytis buvo -0.04%. Ši naujausia tendencija parodo SHM potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Shardeum įvyko -0.37%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.035670 vertę. Tai rodo, kad SHM artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Shardeum kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SHM kainų istoriją

Kaip veikia Shardeum (SHM) kainų prognozės modulis?

Shardeum Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SHM kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Shardeum ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SHM būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Shardeum kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SHM ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SHM pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Shardeum potencialą.

Kodėl SHM kainų prognozė yra svarbi?

SHM kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SHM dabar?
Pagal jūsų prognozes, SHM pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SHM kainų prognozė?
Remiantis Shardeum (SHM) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SHM kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SHM 2026 m.?
1 vieneto Shardeum (SHM) kaina šiandien yra $0.06032. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SHM kaina 2027 m.?
Shardeum (SHM) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SHM kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SHM kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Shardeum (SHM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SHM kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Shardeum (SHM) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SHM 2030 m.?
1 vieneto Shardeum (SHM) kaina šiandien yra $0.06032. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SHM padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SHM kainų prognozė 2040 metams?
Shardeum (SHM) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SHM kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:17:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.