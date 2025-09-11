Sentio Protocol (SEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.01915. Per pastarąsias 24 valandas SEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01844 iki aukščiausios $ 0.0194 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SEN kaina yra $ 0.7974958969002627, o žemiausia – $ 0.000201297989722525.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Sentio Protocol (SEN) rinkos informacija
$ 1.88M
$ 61.25K
$ 1.92M
98.00M
100,000,000
100,000,000
98.00%
ETH
Dabartinė Sentio Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 1.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.25K. SEN apyvartoje yra 98.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.92M
Sentio Protocol (SEN) kainos istorija USD
Stebėkite Sentio Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000788
-0.41%
30 dienų
$ -0.00496
-20.58%
60 dienų
$ -0.00878
-31.44%
90 dienų
$ -0.01449
-43.08%
Sentio Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien SEN užfiksuotas $ -0.0000788 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Sentio Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00496 (-20.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Sentio Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SEN rodiklis pasikeitė $ -0.00878 (-31.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Sentio Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01449 (-43.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sentio Protocol (SEN) pokyčius?
Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.
Sentio Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Sentio Protocol (SEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sentio Protocol (SEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sentio Protocol prognozes.
Supratimas apie Sentio Protocol (SEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SENišsamią tokeno tokenomiką dabar!
