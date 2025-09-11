Daugiau apie SEN

Sentio Protocol logotipas

Sentio Protocol kaina(SEN)

1 SEN į USD – tiesioginė kaina:

$0.01914
$0.01914$0.01914
-0.41%1D
USD
Sentio Protocol (SEN) kainos grafikas realiu laiku
Sentio Protocol (SEN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01844
$ 0.01844$ 0.01844
24 val. žemiausia
$ 0.0194
$ 0.0194$ 0.0194
24 val. aukščiausia

$ 0.01844
$ 0.01844$ 0.01844

$ 0.0194
$ 0.0194$ 0.0194

$ 0.7974958969002627
$ 0.7974958969002627$ 0.7974958969002627

$ 0.000201297989722525
$ 0.000201297989722525$ 0.000201297989722525

+0.20%

-0.41%

-4.16%

-4.16%

Sentio Protocol (SEN) realiojo laiko kaina yra $ 0.01915. Per pastarąsias 24 valandas SEN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01844 iki aukščiausios $ 0.0194 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SEN kaina yra $ 0.7974958969002627, o žemiausia – $ 0.000201297989722525.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SEN per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Sentio Protocol (SEN) rinkos informacija

No.1891

$ 1.88M
$ 1.88M$ 1.88M

$ 61.25K
$ 61.25K$ 61.25K

$ 1.92M
$ 1.92M$ 1.92M

98.00M
98.00M 98.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

98.00%

ETH

Dabartinė Sentio Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 1.88M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.25K. SEN apyvartoje yra 98.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.92M

Sentio Protocol (SEN) kainos istorija USD

Stebėkite Sentio Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000788-0.41%
30 dienų$ -0.00496-20.58%
60 dienų$ -0.00878-31.44%
90 dienų$ -0.01449-43.08%
Sentio Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien SEN užfiksuotas $ -0.0000788 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Sentio Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00496 (-20.58%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Sentio Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SEN rodiklis pasikeitė $ -0.00878 (-31.44% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Sentio Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.01449 (-43.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Sentio Protocol (SEN) pokyčius?

Peržiūrėkite Sentio Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Sentio Protocol (SEN)

Sentio is a decentralized on-chain AI platform that revolutionizes how individuals and organizations interact with blockchain technology. By merging No-Code development with AI agent deployment, Sentio allows users to automate complex tasks—ranging from DeFi yield strategies to NFT management—without requiring deep technical know-how.

Sentio Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Sentio Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Sentio Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Sentio Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Sentio Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Sentio Protocol (SEN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Sentio Protocol (SEN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Sentio Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Sentio Protocol kainos prognozę dabar!

Sentio Protocol (SEN) Tokenomika

Supratimas apie Sentio Protocol (SEN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Sentio Protocol (SEN)

Ieškote, kaip nusipirkti Sentio Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Sentio Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SEN į vietos valiutas

1 Sentio Protocol(SEN) į VND
503.93225
1 Sentio Protocol(SEN) į AUD
A$0.0289165
1 Sentio Protocol(SEN) į GBP
0.0139795
1 Sentio Protocol(SEN) į EUR
0.0162775
1 Sentio Protocol(SEN) į USD
$0.01915
1 Sentio Protocol(SEN) į MYR
RM0.080813
1 Sentio Protocol(SEN) į TRY
0.790512
1 Sentio Protocol(SEN) į JPY
¥2.81505
1 Sentio Protocol(SEN) į ARS
ARS$27.279175
1 Sentio Protocol(SEN) į RUB
1.618175
1 Sentio Protocol(SEN) į INR
1.687881
1 Sentio Protocol(SEN) į IDR
Rp313.934376
1 Sentio Protocol(SEN) į KRW
26.634203
1 Sentio Protocol(SEN) į PHP
1.094231
1 Sentio Protocol(SEN) į EGP
￡E.0.9220725
1 Sentio Protocol(SEN) į BRL
R$0.10341
1 Sentio Protocol(SEN) į CAD
C$0.026427
1 Sentio Protocol(SEN) į BDT
2.33247
1 Sentio Protocol(SEN) į NGN
28.8837535
1 Sentio Protocol(SEN) į COP
$75.097874
1 Sentio Protocol(SEN) į ZAR
R.0.3349335
1 Sentio Protocol(SEN) į UAH
0.790512
1 Sentio Protocol(SEN) į VES
Bs2.9874
1 Sentio Protocol(SEN) į CLP
$18.40315
1 Sentio Protocol(SEN) į PKR
Rs5.4387915
1 Sentio Protocol(SEN) į KZT
10.323382
1 Sentio Protocol(SEN) į THB
฿0.6083955
1 Sentio Protocol(SEN) į TWD
NT$0.5812025
1 Sentio Protocol(SEN) į AED
د.إ0.0702805
1 Sentio Protocol(SEN) į CHF
Fr0.0151285
1 Sentio Protocol(SEN) į HKD
HK$0.148987
1 Sentio Protocol(SEN) į AMD
֏7.3174065
1 Sentio Protocol(SEN) į MAD
.د.م0.1729245
1 Sentio Protocol(SEN) į MXN
$0.3559985
1 Sentio Protocol(SEN) į SAR
ريال0.0718125
1 Sentio Protocol(SEN) į PLN
0.069706
1 Sentio Protocol(SEN) į RON
лв0.083111
1 Sentio Protocol(SEN) į SEK
kr0.1790525
1 Sentio Protocol(SEN) į BGN
лв0.0319805
1 Sentio Protocol(SEN) į HUF
Ft6.4368895
1 Sentio Protocol(SEN) į CZK
0.399469
1 Sentio Protocol(SEN) į KWD
د.ك0.00584075
1 Sentio Protocol(SEN) į ILS
0.063578
1 Sentio Protocol(SEN) į AOA
Kz17.5205265
1 Sentio Protocol(SEN) į BHD
.د.ب0.00721955
1 Sentio Protocol(SEN) į BMD
$0.01915
1 Sentio Protocol(SEN) į DKK
kr0.122177
1 Sentio Protocol(SEN) į HNL
L0.5019215
1 Sentio Protocol(SEN) į MUR
0.871325
1 Sentio Protocol(SEN) į NAD
$0.336657
1 Sentio Protocol(SEN) į NOK
kr0.1901595
1 Sentio Protocol(SEN) į NZD
$0.032172
1 Sentio Protocol(SEN) į PAB
B/.0.01915
1 Sentio Protocol(SEN) į PGK
K0.081196
1 Sentio Protocol(SEN) į QAR
ر.ق0.069706
1 Sentio Protocol(SEN) į RSD
дин.1.918064

Sentio Protocol išteklius

Išsamesnei Sentio Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Sentio Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Sentio Protocol

Kiek Sentio Protocol(SEN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SEN kaina USD valiuta yra 0.01915USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SEN į USD kaina?
Dabartinė SEN kaina USD valiuta yra $ 0.01915. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Sentio Protocol rinkos kapitalizacija?
SEN rinkos kapitalizacija yra $ 1.88MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SEN apyvartoje?
SEN apyvartoje yra 98.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SEN kaina?
SEN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.7974958969002627USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SEN kaina?
SEN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000201297989722525USD.
Kokia yra SEN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SEN yra $ 61.25KUSD.
Ar SEN kaina šiais metais kils?
SEN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SEN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Sentio Protocol (SEN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

SEN-į-USD skaičiuoklė

Suma

SEN
SEN
USD
USD

1 SEN = 0.01915 USD

Prekiauti SEN

SENUSDC
$0.01918
$0.01918$0.01918
-0.10%
SENUSDT
$0.01914
$0.01914$0.01914
0.00%

