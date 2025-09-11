SEI (SEI) realiojo laiko kaina yra $ 0.3256. Per pastarąsias 24 valandas SEI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3084 iki aukščiausios $ 0.3288 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SEI kaina yra $ 1.1417381468228582, o žemiausia – $ 0.007989041448526595.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SEI per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – +1.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SEI (SEI) rinkos informacija
Dabartinė SEI rinkos kapitalizacija yra $ 1.96B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.97M. SEI apyvartoje yra 6.01B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.26B
SEI (SEI) kainos istorija USD
Stebėkite SEI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.005973
+1.87%
30 dienų
$ +0.0183
+5.95%
60 dienų
$ -0.0018
-0.55%
90 dienų
$ +0.1506
+86.05%
SEI kainos pokytis šiandien
Šiandien SEI užfiksuotas $ +0.005973 (+1.87%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SEI 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0183 (+5.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SEI 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SEI rodiklis pasikeitė $ -0.0018 (-0.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SEI 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1506 (+86.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SEI (SEI) pokyčius?
Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.
SEI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SEI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SEIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SEI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SEI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SEI kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SEI (SEI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SEI (SEI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SEI prognozes.
Supratimas apie SEI (SEI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SEIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SEI (SEI)
Ieškote, kaip nusipirkti SEI? Viskas paprasta ir patogu! SEI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.