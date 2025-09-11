Daugiau apie SEI

SEI Kainos informacija

SEI Baltoji knyga

SEI Oficiali svetainė

SEI Tokenomika

SEI Kainų prognozė

SEI Istorija

SEI pirkimo vadovas

SEIvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SEI Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SEI logotipas

SEI kaina(SEI)

1 SEI į USD – tiesioginė kaina:

$0.3254
$0.3254$0.3254
+1.87%1D
USD
SEI (SEI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:03:13(UTC+8)

SEI (SEI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.3084
$ 0.3084$ 0.3084
24 val. žemiausia
$ 0.3288
$ 0.3288$ 0.3288
24 val. aukščiausia

$ 0.3084
$ 0.3084$ 0.3084

$ 0.3288
$ 0.3288$ 0.3288

$ 1.1417381468228582
$ 1.1417381468228582$ 1.1417381468228582

$ 0.007989041448526595
$ 0.007989041448526595$ 0.007989041448526595

-0.52%

+1.87%

+13.33%

+13.33%

SEI (SEI) realiojo laiko kaina yra $ 0.3256. Per pastarąsias 24 valandas SEI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.3084 iki aukščiausios $ 0.3288 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SEI kaina yra $ 1.1417381468228582, o žemiausia – $ 0.007989041448526595.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SEI per pastarąją valandą pasikeitė -0.52%, per 24 valandas – +1.87%, o per pastarąsias 7 dienas – +13.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SEI (SEI) rinkos informacija

No.56

$ 1.96B
$ 1.96B$ 1.96B

$ 4.97M
$ 4.97M$ 4.97M

$ 3.26B
$ 3.26B$ 3.26B

6.01B
6.01B 6.01B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.04%

SEI

Dabartinė SEI rinkos kapitalizacija yra $ 1.96B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 4.97M. SEI apyvartoje yra 6.01B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.26B

SEI (SEI) kainos istorija USD

Stebėkite SEI kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.005973+1.87%
30 dienų$ +0.0183+5.95%
60 dienų$ -0.0018-0.55%
90 dienų$ +0.1506+86.05%
SEI kainos pokytis šiandien

Šiandien SEI užfiksuotas $ +0.005973 (+1.87%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SEI 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0183 (+5.95%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SEI 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SEI rodiklis pasikeitė $ -0.0018 (-0.55% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SEI 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1506 (+86.05%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SEI (SEI) pokyčius?

Peržiūrėkite SEI kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SEI (SEI)

Sei is a Layer 1 optimized for the exchange of digital assets, a fully open source, general purpose blockchain. The advancements Sei has made to the underlying consensus mechanism and transaction processing enables parallel execution, industry-leading finality, and a smooth user experience for apps built on the Sei blockchain.

SEI galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SEI investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SEIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SEI mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SEI, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SEI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SEI (SEI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SEI (SEI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SEI prognozes.

Peržiūrėkite SEI kainos prognozę dabar!

SEI (SEI) Tokenomika

Supratimas apie SEI (SEI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SEIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SEI (SEI)

Ieškote, kaip nusipirkti SEI? Viskas paprasta ir patogu! SEI lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SEI į vietos valiutas

1 SEI(SEI) į VND
8,568.164
1 SEI(SEI) į AUD
A$0.491656
1 SEI(SEI) į GBP
0.237688
1 SEI(SEI) į EUR
0.27676
1 SEI(SEI) į USD
$0.3256
1 SEI(SEI) į MYR
RM1.374032
1 SEI(SEI) į TRY
13.440768
1 SEI(SEI) į JPY
¥47.8632
1 SEI(SEI) į ARS
ARS$463.8172
1 SEI(SEI) į RUB
27.5132
1 SEI(SEI) į INR
28.698384
1 SEI(SEI) į IDR
Rp5,337.704064
1 SEI(SEI) į KRW
452.850992
1 SEI(SEI) į PHP
18.604784
1 SEI(SEI) į EGP
￡E.15.67764
1 SEI(SEI) į BRL
R$1.75824
1 SEI(SEI) į CAD
C$0.449328
1 SEI(SEI) į BDT
39.65808
1 SEI(SEI) į NGN
491.099224
1 SEI(SEI) į COP
$1,276.859936
1 SEI(SEI) į ZAR
R.5.694744
1 SEI(SEI) į UAH
13.440768
1 SEI(SEI) į VES
Bs50.7936
1 SEI(SEI) į CLP
$312.9016
1 SEI(SEI) į PKR
Rs92.473656
1 SEI(SEI) į KZT
175.524448
1 SEI(SEI) į THB
฿10.344312
1 SEI(SEI) į TWD
NT$9.88196
1 SEI(SEI) į AED
د.إ1.194952
1 SEI(SEI) į CHF
Fr0.257224
1 SEI(SEI) į HKD
HK$2.533168
1 SEI(SEI) į AMD
֏124.415016
1 SEI(SEI) į MAD
.د.م2.940168
1 SEI(SEI) į MXN
$6.052904
1 SEI(SEI) į SAR
ريال1.221
1 SEI(SEI) į PLN
1.185184
1 SEI(SEI) į RON
лв1.413104
1 SEI(SEI) į SEK
kr3.04436
1 SEI(SEI) į BGN
лв0.543752
1 SEI(SEI) į HUF
Ft109.443928
1 SEI(SEI) į CZK
6.792016
1 SEI(SEI) į KWD
د.ك0.099308
1 SEI(SEI) į ILS
1.080992
1 SEI(SEI) į AOA
Kz297.894696
1 SEI(SEI) į BHD
.د.ب0.1227512
1 SEI(SEI) į BMD
$0.3256
1 SEI(SEI) į DKK
kr2.077328
1 SEI(SEI) į HNL
L8.533976
1 SEI(SEI) į MUR
14.8148
1 SEI(SEI) į NAD
$5.724048
1 SEI(SEI) į NOK
kr3.233208
1 SEI(SEI) į NZD
$0.547008
1 SEI(SEI) į PAB
B/.0.3256
1 SEI(SEI) į PGK
K1.380544
1 SEI(SEI) į QAR
ر.ق1.185184
1 SEI(SEI) į RSD
дин.32.612096

SEI išteklius

Išsamesnei SEI analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SEI svetainė

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SEI

Kiek SEI(SEI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SEI kaina USD valiuta yra 0.3256USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SEI į USD kaina?
Dabartinė SEI kaina USD valiuta yra $ 0.3256. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SEI rinkos kapitalizacija?
SEI rinkos kapitalizacija yra $ 1.96BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SEI apyvartoje?
SEI apyvartoje yra 6.01BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SEI kaina?
SEI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.1417381468228582USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SEI kaina?
SEI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.007989041448526595USD.
Kokia yra SEI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SEI yra $ 4.97MUSD.
Ar SEI kaina šiais metais kils?
SEI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SEI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 12:03:13(UTC+8)

SEI (SEI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SEI-į-USD skaičiuoklė

Suma

SEI
SEI
USD
USD

1 SEI = 0.3256 USD

Prekiauti SEI

SEIUSDT
$0.3254
$0.3254$0.3254
+1.75%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis