Daugiau apie SNX

SNX Kainos informacija

SNX Baltoji knyga

SNX Oficiali svetainė

SNX Tokenomika

SNX Kainų prognozė

SNX Istorija

SNX pirkimo vadovas

SNXvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

SNX Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

SNX logotipas

SNX kaina(SNX)

1 SNX į USD – tiesioginė kaina:

$0.7098
$0.7098$0.7098
+1.31%1D
USD
SNX (SNX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:57:17(UTC+8)

SNX (SNX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.6819
$ 0.6819$ 0.6819
24 val. žemiausia
$ 0.7156
$ 0.7156$ 0.7156
24 val. aukščiausia

$ 0.6819
$ 0.6819$ 0.6819

$ 0.7156
$ 0.7156$ 0.7156

$ 28.77103007
$ 28.77103007$ 28.77103007

$ 0.0325776275658
$ 0.0325776275658$ 0.0325776275658

-0.15%

+1.31%

+6.61%

+6.61%

SNX (SNX) realiojo laiko kaina yra $ 0.7088. Per pastarąsias 24 valandas SNX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6819 iki aukščiausios $ 0.7156 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNX kaina yra $ 28.77103007, o žemiausia – $ 0.0325776275658.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNX per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +1.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

SNX (SNX) rinkos informacija

No.189

$ 243.45M
$ 243.45M$ 243.45M

$ 959.67K
$ 959.67K$ 959.67K

$ 240.91M
$ 240.91M$ 240.91M

343.47M
343.47M 343.47M

339,889,850.089
339,889,850.089 339,889,850.089

343,889,850.0967736
343,889,850.0967736 343,889,850.0967736

101.05%

0.01%

$ 0.9
$ 0.9$ 0.9

ETH

Dabartinė SNX rinkos kapitalizacija yra $ 243.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 959.67K. SNX apyvartoje yra 343.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 343889850.0967736. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 240.91M

SNX (SNX) kainos istorija USD

Stebėkite SNX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.009178+1.31%
30 dienų$ +0.0526+8.01%
60 dienų$ +0.056+8.57%
90 dienų$ +0.1044+17.27%
SNX kainos pokytis šiandien

Šiandien SNX užfiksuotas $ +0.009178 (+1.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

SNX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0526 (+8.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

SNX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SNX rodiklis pasikeitė $ +0.056 (+8.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

SNX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1044 (+17.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SNX (SNX) pokyčius?

Peržiūrėkite SNX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra SNX (SNX)

Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.

SNX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SNX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SNXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie SNX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SNX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

SNX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos SNX (SNX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SNX (SNX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SNX prognozes.

Peržiūrėkite SNX kainos prognozę dabar!

SNX (SNX) Tokenomika

Supratimas apie SNX (SNX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti SNX (SNX)

Ieškote, kaip nusipirkti SNX? Viskas paprasta ir patogu! SNX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SNX į vietos valiutas

1 SNX(SNX) į VND
18,652.072
1 SNX(SNX) į AUD
A$1.070288
1 SNX(SNX) į GBP
0.517424
1 SNX(SNX) į EUR
0.60248
1 SNX(SNX) į USD
$0.7088
1 SNX(SNX) į MYR
RM2.991136
1 SNX(SNX) į TRY
29.266352
1 SNX(SNX) į JPY
¥104.1936
1 SNX(SNX) į ARS
ARS$1,009.6856
1 SNX(SNX) į RUB
60.701632
1 SNX(SNX) į INR
62.594128
1 SNX(SNX) į IDR
Rp11,619.670272
1 SNX(SNX) į KRW
987.1812
1 SNX(SNX) į PHP
40.522096
1 SNX(SNX) į EGP
￡E.34.135808
1 SNX(SNX) į BRL
R$3.82752
1 SNX(SNX) į CAD
C$0.978144
1 SNX(SNX) į BDT
86.33184
1 SNX(SNX) į NGN
1,069.075952
1 SNX(SNX) į COP
$2,779.601728
1 SNX(SNX) į ZAR
R.12.425264
1 SNX(SNX) į UAH
29.259264
1 SNX(SNX) į VES
Bs110.5728
1 SNX(SNX) į CLP
$681.1568
1 SNX(SNX) į PKR
Rs201.306288
1 SNX(SNX) į KZT
382.099904
1 SNX(SNX) į THB
฿22.554016
1 SNX(SNX) į TWD
NT$21.47664
1 SNX(SNX) į AED
د.إ2.601296
1 SNX(SNX) į CHF
Fr0.559952
1 SNX(SNX) į HKD
HK$5.514464
1 SNX(SNX) į AMD
֏270.839568
1 SNX(SNX) į MAD
.د.م6.400464
1 SNX(SNX) į MXN
$13.204944
1 SNX(SNX) į SAR
ريال2.658
1 SNX(SNX) į PLN
2.580032
1 SNX(SNX) į RON
лв3.069104
1 SNX(SNX) į SEK
kr6.62728
1 SNX(SNX) į BGN
лв1.183696
1 SNX(SNX) į HUF
Ft238.411968
1 SNX(SNX) į CZK
14.799744
1 SNX(SNX) į KWD
د.ك0.216184
1 SNX(SNX) į ILS
2.360304
1 SNX(SNX) į AOA
Kz646.120816
1 SNX(SNX) į BHD
.د.ب0.2672176
1 SNX(SNX) į BMD
$0.7088
1 SNX(SNX) į DKK
kr4.522144
1 SNX(SNX) į HNL
L18.577648
1 SNX(SNX) į MUR
32.292928
1 SNX(SNX) į NAD
$12.460704
1 SNX(SNX) į NOK
kr7.038384
1 SNX(SNX) į NZD
$1.190784
1 SNX(SNX) į PAB
B/.0.7088
1 SNX(SNX) į PGK
K3.005312
1 SNX(SNX) į QAR
ر.ق2.580032
1 SNX(SNX) į RSD
дин.71.014672

SNX išteklius

Išsamesnei SNX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali SNX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie SNX

Kiek SNX(SNX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SNX kaina USD valiuta yra 0.7088USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SNX į USD kaina?
Dabartinė SNX kaina USD valiuta yra $ 0.7088. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra SNX rinkos kapitalizacija?
SNX rinkos kapitalizacija yra $ 243.45MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SNX apyvartoje?
SNX apyvartoje yra 343.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SNX kaina?
SNX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 28.77103007USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SNX kaina?
SNX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0325776275658USD.
Kokia yra SNX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SNX yra $ 959.67KUSD.
Ar SNX kaina šiais metais kils?
SNX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SNX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:57:17(UTC+8)

SNX (SNX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

SNX-į-USD skaičiuoklė

Suma

SNX
SNX
USD
USD

1 SNX = 0.7088 USD

Prekiauti SNX

SNXETH
$0.00016
$0.00016$0.00016
+0.50%
SNXUSDT
$0.7098
$0.7098$0.7098
+1.34%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis