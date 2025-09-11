SNX (SNX) realiojo laiko kaina yra $ 0.7088. Per pastarąsias 24 valandas SNX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6819 iki aukščiausios $ 0.7156 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SNX kaina yra $ 28.77103007, o žemiausia – $ 0.0325776275658.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SNX per pastarąją valandą pasikeitė -0.15%, per 24 valandas – +1.31%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.61%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SNX (SNX) rinkos informacija
No.189
$ 243.45M
$ 959.67K
$ 240.91M
343.47M
339,889,850.089
343,889,850.0967736
101.05%
0.01%
$ 0.9
ETH
Dabartinė SNX rinkos kapitalizacija yra $ 243.45M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 959.67K. SNX apyvartoje yra 343.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 343889850.0967736. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 240.91M
SNX (SNX) kainos istorija USD
Stebėkite SNX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.009178
+1.31%
30 dienų
$ +0.0526
+8.01%
60 dienų
$ +0.056
+8.57%
90 dienų
$ +0.1044
+17.27%
SNX kainos pokytis šiandien
Šiandien SNX užfiksuotas $ +0.009178 (+1.31%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SNX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0526 (+8.01%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SNX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SNX rodiklis pasikeitė $ +0.056 (+8.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SNX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.1044 (+17.27%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SNX (SNX) pokyčius?
Synthetix is a decentralized finance (DeFi) protocol that provides on-chain exposure to a wide variety of crypto and non-crypto assets. The protocol is based on the Ethereum (ETH) blockchain and offers users access to highly liquid synthetic assets (synths). Synths track and provide returns on the underlying asset without requiring one to directly hold the asset.
SNX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SNX (SNX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SNX (SNX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SNX prognozes.
Supratimas apie SNX (SNX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SNXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SNX (SNX)
