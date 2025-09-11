Scotty Beam (SCOTTY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003563. Per pastarąsias 24 valandas SCOTTY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003552 iki aukščiausios $ 0.0003582 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCOTTY kaina yra $ 0.34423416426928055, o žemiausia – $ 0.000265989418436096.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCOTTY per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Scotty Beam (SCOTTY) rinkos informacija
No.2877
$ 164.14K
$ 164.14K$ 164.14K
$ 5.27K
$ 5.27K$ 5.27K
$ 267.23K
$ 267.23K$ 267.23K
460.67M
460.67M 460.67M
750,000,000
750,000,000 750,000,000
750,000,000
750,000,000 750,000,000
61.42%
BSC
Dabartinė Scotty Beam rinkos kapitalizacija yra $ 164.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.27K. SCOTTY apyvartoje yra 460.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 750000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 267.23K
Scotty Beam (SCOTTY) kainos istorija USD
Stebėkite Scotty Beam kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000001467
-0.41%
30 dienų
$ -0.0000031
-0.87%
60 dienų
$ -0.0000125
-3.39%
90 dienų
$ +0.0000867
+32.15%
Scotty Beam kainos pokytis šiandien
Šiandien SCOTTY užfiksuotas $ -0.000001467 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Scotty Beam 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000031 (-0.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Scotty Beam 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCOTTY rodiklis pasikeitė $ -0.0000125 (-3.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Scotty Beam 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000867 (+32.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Scotty Beam (SCOTTY) pokyčius?
Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.
Scotty Beam galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Scotty Beam investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Scotty Beam, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Scotty Beam kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Scotty Beam (SCOTTY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Scotty Beam (SCOTTY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Scotty Beam prognozes.
Supratimas apie Scotty Beam (SCOTTY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCOTTYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Scotty Beam (SCOTTY)
Ieškote, kaip nusipirkti Scotty Beam? Viskas paprasta ir patogu! Scotty Beam lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.