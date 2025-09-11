Daugiau apie SCOTTY

Scotty Beam kaina(SCOTTY)

Scotty Beam (SCOTTY) kainos grafikas realiu laiku
Scotty Beam (SCOTTY) kainos informacija (USD)

Scotty Beam (SCOTTY) realiojo laiko kaina yra $ 0.0003563. Per pastarąsias 24 valandas SCOTTY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0003552 iki aukščiausios $ 0.0003582 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SCOTTY kaina yra $ 0.34423416426928055, o žemiausia – $ 0.000265989418436096.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SCOTTY per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.39%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Scotty Beam (SCOTTY) rinkos informacija

Dabartinė Scotty Beam rinkos kapitalizacija yra $ 164.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 5.27K. SCOTTY apyvartoje yra 460.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 750000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 267.23K

Scotty Beam (SCOTTY) kainos istorija USD

Stebėkite Scotty Beam kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000001467-0.41%
30 dienų$ -0.0000031-0.87%
60 dienų$ -0.0000125-3.39%
90 dienų$ +0.0000867+32.15%
Scotty Beam kainos pokytis šiandien

Šiandien SCOTTY užfiksuotas $ -0.000001467 (-0.41%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Scotty Beam 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000031 (-0.87%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Scotty Beam 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SCOTTY rodiklis pasikeitė $ -0.0000125 (-3.39% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Scotty Beam 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000867 (+32.15%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Scotty Beam (SCOTTY) pokyčius?

Peržiūrėkite Scotty Beam kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Scotty Beam (SCOTTY)

Scotty Beam is the world’s first cross-chain NFT teleporter – here to help cryptonians move NFTs across blockchain galaxies; connecting Metaverses, games and marketplaces; cut through complexity; maximize value and fun throughout the voyage.

Scotty Beam galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Scotty Beam investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SCOTTYstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Scotty Beam mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Scotty Beam, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Scotty Beam kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Scotty Beam (SCOTTY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Scotty Beam (SCOTTY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Scotty Beam prognozes.

Peržiūrėkite Scotty Beam kainos prognozę dabar!

Scotty Beam (SCOTTY) Tokenomika

Supratimas apie Scotty Beam (SCOTTY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SCOTTYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Scotty Beam (SCOTTY)

Ieškote, kaip nusipirkti Scotty Beam? Viskas paprasta ir patogu! Scotty Beam lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Scotty Beam išteklius

Išsamesnei Scotty Beam analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Scotty Beam svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Scotty Beam

Kiek Scotty Beam(SCOTTY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SCOTTY kaina USD valiuta yra 0.0003563USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SCOTTY į USD kaina?
Dabartinė SCOTTY kaina USD valiuta yra $ 0.0003563. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Scotty Beam rinkos kapitalizacija?
SCOTTY rinkos kapitalizacija yra $ 164.14KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SCOTTY apyvartoje?
SCOTTY apyvartoje yra 460.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SCOTTY kaina?
SCOTTY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.34423416426928055USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SCOTTY kaina?
SCOTTY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000265989418436096USD.
Kokia yra SCOTTY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SCOTTY yra $ 5.27KUSD.
Ar SCOTTY kaina šiais metais kils?
SCOTTY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SCOTTY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Scotty Beam (SCOTTY) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

