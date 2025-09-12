Scotty Beam (SCOTTY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Scotty Beam kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek SCOTTY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Scotty Beam kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Scotty Beam kainos prognozė
$0.000356
$0.000356$0.000356
+0.05%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:19:22(UTC+8)

Scotty Beam Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Scotty Beam (SCOTTY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Scotty Beam galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000356 prekybos kainą 2025 m.

Scotty Beam (SCOTTY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Scotty Beam galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.000373 prekybos kainą 2026 m.

Scotty Beam (SCOTTY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. SCOTTY ateities kaina yra $ 0.000392 su 10.25% augimo norma.

Scotty Beam (SCOTTY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. SCOTTY ateities kaina yra $ 0.000412 su 15.76% augimo norma.

Scotty Beam (SCOTTY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SCOTTY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.000432, o augimo norma – 21.55%.

Scotty Beam (SCOTTY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, SCOTTY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.000454, o augimo norma – 27.63%.

Scotty Beam (SCOTTY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Scotty Beam kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.000740 prekybos kainą.

Scotty Beam (SCOTTY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Scotty Beam kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.001205 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.000356
    0.00%
  • 2026
    $ 0.000373
    5.00%
  • 2027
    $ 0.000392
    10.25%
  • 2028
    $ 0.000412
    15.76%
  • 2029
    $ 0.000432
    21.55%
  • 2030
    $ 0.000454
    27.63%
  • 2031
    $ 0.000477
    34.01%
  • 2032
    $ 0.000500
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.000525
    47.75%
  • 2034
    $ 0.000552
    55.13%
  • 2035
    $ 0.000579
    62.89%
  • 2036
    $ 0.000608
    71.03%
  • 2037
    $ 0.000639
    79.59%
  • 2038
    $ 0.000671
    88.56%
  • 2039
    $ 0.000704
    97.99%
  • 2040
    $ 0.000740
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Scotty Beam kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.000356
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.000356
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.000356
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.000357
    0.41%
Scotty Beam (SCOTTY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma SCOTTY kaina yra $0.000356. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Scotty Beam (SCOTTY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė SCOTTY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.000356. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Scotty Beam (SCOTTY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė SCOTTY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.000356. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Scotty Beam (SCOTTY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma SCOTTY kaina yra $0.000357. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Scotty Beam kainų statistika

$ 0.000356
$ 0.000356$ 0.000356

+0.05%

$ 164.00K
$ 164.00K$ 164.00K

460.67M
460.67M 460.67M

$ 4.14K
$ 4.14K$ 4.14K

--

Naujausia SCOTTY kaina yra $ 0.000356. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.05%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 4.14K.
Be to, SCOTTY turi 460.67M apyvartą ir $ 164.00K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Scotty Beam (SCOTTY)

Bandote įsigyti SCOTTY? Dabar galite SCOTTY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Scotty Beam ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti SCOTTY dabar

Scotty Beam istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Scotty Beam, dabartinė Scotty Beam kaina yra 0.000356USD. Apyvartinė Scotty Beam (SCOTTY) pasiūla yra 0.00 SCOTTY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $164.00K.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000000
    $ 0.000357
    $ 0.000355
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.000003
    $ 0.000368
    $ 0.000350
  • 30 dienų
    -0.01%
    $ -0.000006
    $ 0.00052
    $ 0.000350
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Scotty Beam kaina pasikeitė $-0.000000, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Scotty Beam buvo prekiaujama aukščiausia $0.000368 ir žemiausia $0.000350. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo SCOTTY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Scotty Beam įvyko -0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.000006 vertę. Tai rodo, kad SCOTTY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Scotty Beam kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą SCOTTY kainų istoriją

Kaip veikia Scotty Beam (SCOTTY) kainų prognozės modulis?

Scotty Beam Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas SCOTTY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Scotty Beam ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą SCOTTY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Scotty Beam kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja SCOTTY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina SCOTTY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Scotty Beam potencialą.

Kodėl SCOTTY kainų prognozė yra svarbi?

SCOTTY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į SCOTTY dabar?
Pagal jūsų prognozes, SCOTTY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio SCOTTY kainų prognozė?
Remiantis Scotty Beam (SCOTTY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama SCOTTY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 SCOTTY 2026 m.?
1 vieneto Scotty Beam (SCOTTY) kaina šiandien yra $0.000356. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SCOTTY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama SCOTTY kaina 2027 m.?
Scotty Beam (SCOTTY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 SCOTTY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė SCOTTY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Scotty Beam (SCOTTY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė SCOTTY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Scotty Beam (SCOTTY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 SCOTTY 2030 m.?
1 vieneto Scotty Beam (SCOTTY) kaina šiandien yra $0.000356. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, SCOTTY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia SCOTTY kainų prognozė 2040 metams?
Scotty Beam (SCOTTY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 SCOTTY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 19:19:22(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.