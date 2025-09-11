Daugiau apie FUN

1 FUN į USD – tiesioginė kaina:

$0.008811
$0.008811$0.008811
-0.58%1D
USD
FUNToken (FUN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.008552
$ 0.008552$ 0.008552
24 val. žemiausia
$ 0.009043
$ 0.009043$ 0.009043
24 val. aukščiausia

$ 0.008552
$ 0.008552$ 0.008552

$ 0.009043
$ 0.009043$ 0.009043

$ 0.3378539979457855
$ 0.3378539979457855$ 0.3378539979457855

$ 0.00105059450244
$ 0.00105059450244$ 0.00105059450244

-0.70%

-0.58%

-5.21%

-5.21%

FUNToken (FUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00881. Per pastarąsias 24 valandas FUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008552 iki aukščiausios $ 0.009043 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUN kaina yra $ 0.3378539979457855, o žemiausia – $ 0.00105059450244.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUN per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – -0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FUNToken (FUN) rinkos informacija

No.391

$ 95.20M
$ 95.20M$ 95.20M

$ 693.96K
$ 693.96K$ 693.96K

$ 95.20M
$ 95.20M$ 95.20M

10.81B
10.81B 10.81B

10,806,201,658.398026
10,806,201,658.398026 10,806,201,658.398026

ETH

Dabartinė FUNToken rinkos kapitalizacija yra $ 95.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 693.96K. FUN apyvartoje yra 10.81B vienetų, o bendras kiekis siekia 10806201658.398026. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 95.20M

FUNToken (FUN) kainos istorija USD

Stebėkite FUNToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0000514-0.58%
30 dienų$ -0.00077-8.04%
60 dienų$ -0.007791-46.94%
90 dienų$ +0.004884+124.40%
FUNToken kainos pokytis šiandien

Šiandien FUN užfiksuotas $ -0.0000514 (-0.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

FUNToken 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00077 (-8.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

FUNToken 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUN rodiklis pasikeitė $ -0.007791 (-46.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

FUNToken 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.004884 (+124.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FUNToken (FUN) pokyčius?

Peržiūrėkite FUNToken kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra FUNToken (FUN)

Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players.

FUNToken galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų FUNToken investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti FUNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie FUNToken mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti FUNToken, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

FUNToken kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FUNToken (FUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FUNToken (FUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FUNToken prognozes.

Peržiūrėkite FUNToken kainos prognozę dabar!

FUNToken (FUN) Tokenomika

Supratimas apie FUNToken (FUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti FUNToken (FUN)

Ieškote, kaip nusipirkti FUNToken? Viskas paprasta ir patogu! FUNToken lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

FUN į vietos valiutas

1 FUNToken(FUN) į VND
231.83515
1 FUNToken(FUN) į AUD
A$0.0133031
1 FUNToken(FUN) į GBP
0.0064313
1 FUNToken(FUN) į EUR
0.0074885
1 FUNToken(FUN) į USD
$0.00881
1 FUNToken(FUN) į MYR
RM0.0371782
1 FUNToken(FUN) į TRY
0.3637649
1 FUNToken(FUN) į JPY
¥1.29507
1 FUNToken(FUN) į ARS
ARS$12.549845
1 FUNToken(FUN) į RUB
0.7527264
1 FUNToken(FUN) į INR
0.7776587
1 FUNToken(FUN) į IDR
Rp144.4262064
1 FUNToken(FUN) į KRW
12.2701275
1 FUNToken(FUN) į PHP
0.5042844
1 FUNToken(FUN) į EGP
￡E.0.4245539
1 FUNToken(FUN) į BRL
R$0.047574
1 FUNToken(FUN) į CAD
C$0.0121578
1 FUNToken(FUN) į BDT
1.073058
1 FUNToken(FUN) į NGN
13.2880349
1 FUNToken(FUN) į COP
$34.5489436
1 FUNToken(FUN) į ZAR
R.0.1543512
1 FUNToken(FUN) į UAH
0.3636768
1 FUNToken(FUN) į VES
Bs1.37436
1 FUNToken(FUN) į CLP
$8.46641
1 FUNToken(FUN) į PKR
Rs2.5021281
1 FUNToken(FUN) į KZT
4.7492948
1 FUNToken(FUN) į THB
฿0.2803342
1 FUNToken(FUN) į TWD
NT$0.2671192
1 FUNToken(FUN) į AED
د.إ0.0323327
1 FUNToken(FUN) į CHF
Fr0.0069599
1 FUNToken(FUN) į HKD
HK$0.0685418
1 FUNToken(FUN) į AMD
֏3.3663891
1 FUNToken(FUN) į MAD
.د.م0.0795543
1 FUNToken(FUN) į MXN
$0.1640422
1 FUNToken(FUN) į SAR
ريال0.0330375
1 FUNToken(FUN) į PLN
0.0320684
1 FUNToken(FUN) į RON
лв0.0381473
1 FUNToken(FUN) į SEK
kr0.0824616
1 FUNToken(FUN) į BGN
лв0.0147127
1 FUNToken(FUN) į HUF
Ft2.9643007
1 FUNToken(FUN) į CZK
0.1839528
1 FUNToken(FUN) į KWD
د.ك0.00268705
1 FUNToken(FUN) į ILS
0.0292492
1 FUNToken(FUN) į AOA
Kz8.0309317
1 FUNToken(FUN) į BHD
.د.ب0.00332137
1 FUNToken(FUN) į BMD
$0.00881
1 FUNToken(FUN) į DKK
kr0.0562078
1 FUNToken(FUN) į HNL
L0.2309101
1 FUNToken(FUN) į MUR
0.4013836
1 FUNToken(FUN) į NAD
$0.1548798
1 FUNToken(FUN) į NOK
kr0.0874833
1 FUNToken(FUN) į NZD
$0.0148008
1 FUNToken(FUN) į PAB
B/.0.00881
1 FUNToken(FUN) į PGK
K0.0373544
1 FUNToken(FUN) į QAR
ر.ق0.0320684
1 FUNToken(FUN) į RSD
дин.0.8826739

FUNToken išteklius

Išsamesnei FUNToken analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali FUNToken svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FUNToken

Kiek FUNToken(FUN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FUN kaina USD valiuta yra 0.00881USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FUN į USD kaina?
Dabartinė FUN kaina USD valiuta yra $ 0.00881. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FUNToken rinkos kapitalizacija?
FUN rinkos kapitalizacija yra $ 95.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FUN apyvartoje?
FUN apyvartoje yra 10.81BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FUN kaina?
FUN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.3378539979457855USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FUN kaina?
FUN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00105059450244USD.
Kokia yra FUN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FUN yra $ 693.96KUSD.
Ar FUN kaina šiais metais kils?
FUN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FUN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
FUNToken (FUN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
