FUNToken (FUN) realiojo laiko kaina yra $ 0.00881. Per pastarąsias 24 valandas FUN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.008552 iki aukščiausios $ 0.009043 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FUN kaina yra $ 0.3378539979457855, o žemiausia – $ 0.00105059450244.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FUN per pastarąją valandą pasikeitė -0.70%, per 24 valandas – -0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
FUNToken (FUN) rinkos informacija
No.391
$ 95.20M
$ 693.96K
$ 95.20M
10.81B
10,806,201,658.398026
ETH
Dabartinė FUNToken rinkos kapitalizacija yra $ 95.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 693.96K. FUN apyvartoje yra 10.81B vienetų, o bendras kiekis siekia 10806201658.398026. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 95.20M
FUNToken (FUN) kainos istorija USD
Stebėkite FUNToken kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0000514
-0.58%
30 dienų
$ -0.00077
-8.04%
60 dienų
$ -0.007791
-46.94%
90 dienų
$ +0.004884
+124.40%
FUNToken kainos pokytis šiandien
Šiandien FUN užfiksuotas $ -0.0000514 (-0.58%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
FUNToken 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00077 (-8.04%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
FUNToken 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, FUN rodiklis pasikeitė $ -0.007791 (-46.94% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
FUNToken 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.004884 (+124.40%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir FUNToken (FUN) pokyčius?
Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players.
FUNToken kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos FUNToken (FUN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FUNToken (FUN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FUNToken prognozes.
Supratimas apie FUNToken (FUN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FUNišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti FUNToken (FUN)
