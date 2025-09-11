Safe Token (SAFE) realiojo laiko kaina yra $ 0.4435. Per pastarąsias 24 valandas SAFE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4334 iki aukščiausios $ 0.4461 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAFE kaina yra $ 3.7927473956184823, o žemiausia – $ 0.3478254740805914.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAFE per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Safe Token (SAFE) rinkos informacija
No.171
$ 281.08M
$ 281.08M$ 281.08M
$ 267.99K
$ 267.99K$ 267.99K
$ 443.50M
$ 443.50M$ 443.50M
633.78M
633.78M 633.78M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
63.37%
0.01%
ETH
Dabartinė Safe Token rinkos kapitalizacija yra $ 281.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 267.99K. SAFE apyvartoje yra 633.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 443.50M
Safe Token (SAFE) kainos istorija USD
Stebėkite Safe Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000177
-0.04%
30 dienų
$ +0.009
+2.07%
60 dienų
$ -0.0374
-7.78%
90 dienų
$ +0.0174
+4.08%
Safe Token kainos pokytis šiandien
Šiandien SAFE užfiksuotas $ -0.000177 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Safe Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.009 (+2.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Safe Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAFE rodiklis pasikeitė $ -0.0374 (-7.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Safe Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0174 (+4.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Safe Token (SAFE) pokyčius?
Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.
Safe Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Safe Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti SAFEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Safe Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Safe Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Safe Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Safe Token (SAFE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Safe Token (SAFE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Safe Token prognozes.
Supratimas apie Safe Token (SAFE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAFEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Safe Token (SAFE)
Ieškote, kaip nusipirkti Safe Token? Viskas paprasta ir patogu! Safe Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.