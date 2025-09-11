Daugiau apie SAFE

Safe Token logotipas

Safe Token kaina(SAFE)

1 SAFE į USD – tiesioginė kaina:

Safe Token (SAFE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:26:07(UTC+8)

Safe Token (SAFE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.03%

-0.04%

+6.66%

+6.66%

Safe Token (SAFE) realiojo laiko kaina yra $ 0.4435. Per pastarąsias 24 valandas SAFE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4334 iki aukščiausios $ 0.4461 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SAFE kaina yra $ 3.7927473956184823, o žemiausia – $ 0.3478254740805914.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SAFE per pastarąją valandą pasikeitė -0.03%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Safe Token (SAFE) rinkos informacija

No.171

63.37%

0.01%

ETH

Dabartinė Safe Token rinkos kapitalizacija yra $ 281.08M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 267.99K. SAFE apyvartoje yra 633.78M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 443.50M

Safe Token (SAFE) kainos istorija USD

Stebėkite Safe Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000177-0.04%
30 dienų$ +0.009+2.07%
60 dienų$ -0.0374-7.78%
90 dienų$ +0.0174+4.08%
Safe Token kainos pokytis šiandien

Šiandien SAFE užfiksuotas $ -0.000177 (-0.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Safe Token 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.009 (+2.07%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Safe Token 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, SAFE rodiklis pasikeitė $ -0.0374 (-7.78% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Safe Token 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0174 (+4.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Safe Token (SAFE) pokyčius?

Peržiūrėkite Safe Token kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Safe Token (SAFE)

Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.

Safe Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Safe Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti SAFEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Safe Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Safe Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Safe Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Safe Token (SAFE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Safe Token (SAFE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Safe Token prognozes.

Peržiūrėkite Safe Token kainos prognozę dabar!

Safe Token (SAFE) Tokenomika

Supratimas apie Safe Token (SAFE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SAFEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Safe Token (SAFE)

Ieškote, kaip nusipirkti Safe Token? Viskas paprasta ir patogu! Safe Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

SAFE į vietos valiutas

1 Safe Token(SAFE) į VND
11,670.7025
1 Safe Token(SAFE) į AUD
A$0.669685
1 Safe Token(SAFE) į GBP
0.323755
1 Safe Token(SAFE) į EUR
0.376975
1 Safe Token(SAFE) į USD
$0.4435
1 Safe Token(SAFE) į MYR
RM1.87157
1 Safe Token(SAFE) į TRY
18.312115
1 Safe Token(SAFE) į JPY
¥65.1945
1 Safe Token(SAFE) į ARS
ARS$631.76575
1 Safe Token(SAFE) į RUB
37.471315
1 Safe Token(SAFE) į INR
39.130005
1 Safe Token(SAFE) į IDR
Rp7,270.49064
1 Safe Token(SAFE) į KRW
616.82867
1 Safe Token(SAFE) į PHP
25.363765
1 Safe Token(SAFE) į EGP
￡E.21.35009
1 Safe Token(SAFE) į BRL
R$2.3949
1 Safe Token(SAFE) į CAD
C$0.61203
1 Safe Token(SAFE) į BDT
54.0183
1 Safe Token(SAFE) į NGN
668.926615
1 Safe Token(SAFE) į COP
$1,739.21186
1 Safe Token(SAFE) į ZAR
R.7.75238
1 Safe Token(SAFE) į UAH
18.30768
1 Safe Token(SAFE) į VES
Bs69.186
1 Safe Token(SAFE) į CLP
$426.2035
1 Safe Token(SAFE) į PKR
Rs125.958435
1 Safe Token(SAFE) į KZT
239.08198
1 Safe Token(SAFE) į THB
฿14.098865
1 Safe Token(SAFE) į TWD
NT$13.46466
1 Safe Token(SAFE) į AED
د.إ1.627645
1 Safe Token(SAFE) į CHF
Fr0.350365
1 Safe Token(SAFE) į HKD
HK$3.45043
1 Safe Token(SAFE) į AMD
֏169.465785
1 Safe Token(SAFE) į MAD
.د.م4.004805
1 Safe Token(SAFE) į MXN
$8.2491
1 Safe Token(SAFE) į SAR
ريال1.663125
1 Safe Token(SAFE) į PLN
1.61434
1 Safe Token(SAFE) į RON
лв1.920355
1 Safe Token(SAFE) į SEK
kr4.146725
1 Safe Token(SAFE) į BGN
лв0.740645
1 Safe Token(SAFE) į HUF
Ft149.02487
1 Safe Token(SAFE) į CZK
9.25141
1 Safe Token(SAFE) į KWD
د.ك0.1352675
1 Safe Token(SAFE) į ILS
1.47242
1 Safe Token(SAFE) į AOA
Kz405.762585
1 Safe Token(SAFE) į BHD
.د.ب0.1671995
1 Safe Token(SAFE) į BMD
$0.4435
1 Safe Token(SAFE) į DKK
kr2.82953
1 Safe Token(SAFE) į HNL
L11.624135
1 Safe Token(SAFE) į MUR
20.20586
1 Safe Token(SAFE) į NAD
$7.79673
1 Safe Token(SAFE) į NOK
kr4.403955
1 Safe Token(SAFE) į NZD
$0.74508
1 Safe Token(SAFE) į PAB
B/.0.4435
1 Safe Token(SAFE) į PGK
K1.88044
1 Safe Token(SAFE) į QAR
ر.ق1.61434
1 Safe Token(SAFE) į RSD
дин.44.41209

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Safe Token

Kiek Safe Token(SAFE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SAFE kaina USD valiuta yra 0.4435USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SAFE į USD kaina?
Dabartinė SAFE kaina USD valiuta yra $ 0.4435. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Safe Token rinkos kapitalizacija?
SAFE rinkos kapitalizacija yra $ 281.08MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SAFE apyvartoje?
SAFE apyvartoje yra 633.78MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SAFE kaina?
SAFE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.7927473956184823USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SAFE kaina?
SAFE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3478254740805914USD.
Kokia yra SAFE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SAFE yra $ 267.99KUSD.
Ar SAFE kaina šiais metais kils?
SAFE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SAFE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:26:07(UTC+8)

Safe Token (SAFE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

