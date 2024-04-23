SAFE
Safe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.
VardasSAFE
ReitingasNo.181
Rinkos kapitalizacija$0.00
Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00
Rinkos dalis0.0001%
Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)1.34%
Cirkuliuojantis kiekis633,781,760
Maksimali pasiūla1,000,000,000
Bendra pasiūla1,000,000,000
Cirkuliacijos norma0.6337%
Išleidimo data--
Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--
Visų laikų rekordas3.7927473956184823,2024-04-23
Mažiausia kaina0.3478254740805914,2025-06-22
Vieša blokų grandinėETH
ĮvadasSafe includes a full stack of account abstraction infrastructure and the industry-standard multi-sig wallet. The project is focused on making every Ethereum account a smart account and enabling new use cases like AI, Staking, Gaming, SocialFi, DeFi, and Payments to flourish with gasless transactions, easy face-ID like logins, onramps, recovery, and more.
Sektorius
Socialinė žiniasklaida
etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.