Realio (RIO) realiojo laiko kaina yra $ 0.2868. Per pastarąsias 24 valandas RIO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.267 iki aukščiausios $ 0.296 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RIO kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RIO per pastarąją valandą pasikeitė +0.10%, per 24 valandas – +2.42%, o per pastarąsias 7 dienas – +17.20%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Realio (RIO) rinkos informacija
$ 361.48K
$ 361.48K
$ 28.68M
$ 28.68M
100,000,000
100,000,000
ALGO
Dabartinė Realio rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 361.48K. RIO apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 28.68M
Realio (RIO) kainos istorija USD
Stebėkite Realio kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.006777
+2.42%
30 dienų
$ -0.0133
-4.44%
60 dienų
$ -0.0066
-2.25%
90 dienų
$ +0.0002
+0.06%
Realio kainos pokytis šiandien
Šiandien RIO užfiksuotas $ +0.006777 (+2.42%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Realio 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0133 (-4.44%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Realio 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RIO rodiklis pasikeitė $ -0.0066 (-2.25% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Realio 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0002 (+0.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Realio (RIO) pokyčius?
$RIO (Realio Network Token) is the native gas and utility token of the Realio Network. The Realio Network is a Cosmos SDK Layer-1 multi-chain Web3 ecosystem focused on the issuance and management of digitally native real-world assets (RWAs). The Network has built-in EVM compatibility and features a native dual-token public Proof-Of-Stake (PoS) consensus mechanism for both Realio’s utility token, $RIO, and its hybrid digital security token, $RST (Realio Security Token). $RIO is a native multi-chain asset that currently exists on the Ethereum, Algorand, and Stellar networks, with a genesis event for native $RIO happening on March 31st, 2023 when the Realio Network launches.
Realio kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Realio (RIO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Realio (RIO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Realio prognozes.
Supratimas apie Realio (RIO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RIOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
