Daugiau apie RFRM

RFRM Kainos informacija

RFRM Baltoji knyga

RFRM Oficiali svetainė

RFRM Tokenomika

RFRM Kainų prognozė

RFRM Istorija

RFRM pirkimo vadovas

RFRMvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

RFRM Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Reform DAO logotipas

Reform DAO kaina(RFRM)

1 RFRM į USD – tiesioginė kaina:

$0.0216
$0.0216$0.0216
+0.46%1D
USD
Reform DAO (RFRM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:52:22(UTC+8)

Reform DAO (RFRM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0213
$ 0.0213$ 0.0213
24 val. žemiausia
$ 0.0217
$ 0.0217$ 0.0217
24 val. aukščiausia

$ 0.0213
$ 0.0213$ 0.0213

$ 0.0217
$ 0.0217$ 0.0217

$ 0.6698675534266594
$ 0.6698675534266594$ 0.6698675534266594

$ 0.02133615429892256
$ 0.02133615429892256$ 0.02133615429892256

0.00%

+0.46%

-4.43%

-4.43%

Reform DAO (RFRM) realiojo laiko kaina yra $ 0.0216. Per pastarąsias 24 valandas RFRM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0213 iki aukščiausios $ 0.0217 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RFRM kaina yra $ 0.6698675534266594, o žemiausia – $ 0.02133615429892256.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RFRM per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.46%, o per pastarąsias 7 dienas – -4.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Reform DAO (RFRM) rinkos informacija

No.4174

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.83K
$ 55.83K$ 55.83K

$ 21.60M
$ 21.60M$ 21.60M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Dabartinė Reform DAO rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 55.83K. RFRM apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 21.60M

Reform DAO (RFRM) kainos istorija USD

Stebėkite Reform DAO kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.000099+0.46%
30 dienų$ -0.0026-10.75%
60 dienų$ -0.006-21.74%
90 dienų$ -0.0121-35.91%
Reform DAO kainos pokytis šiandien

Šiandien RFRM užfiksuotas $ +0.000099 (+0.46%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Reform DAO 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0026 (-10.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Reform DAO 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RFRM rodiklis pasikeitė $ -0.006 (-21.74% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Reform DAO 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0121 (-35.91%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Reform DAO (RFRM) pokyčius?

Peržiūrėkite Reform DAO kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Reform DAO (RFRM)

Reform is a Market Making DAO creating community-driven liquid markets across exchanges through protocol-owned liquidity. Transforming the conventional mercenary MM model by aligning incentives between all the stakeholders: protocol, community, and MM, enabling retail liquidity, transparency, and fairness.

Reform DAO galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Reform DAO investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RFRMstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Reform DAO mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Reform DAO, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Reform DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Reform DAO (RFRM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Reform DAO (RFRM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Reform DAO prognozes.

Peržiūrėkite Reform DAO kainos prognozę dabar!

Reform DAO (RFRM) Tokenomika

Supratimas apie Reform DAO (RFRM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RFRMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Reform DAO (RFRM)

Ieškote, kaip nusipirkti Reform DAO? Viskas paprasta ir patogu! Reform DAO lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RFRM į vietos valiutas

1 Reform DAO(RFRM) į VND
568.404
1 Reform DAO(RFRM) į AUD
A$0.032616
1 Reform DAO(RFRM) į GBP
0.015768
1 Reform DAO(RFRM) į EUR
0.01836
1 Reform DAO(RFRM) į USD
$0.0216
1 Reform DAO(RFRM) į MYR
RM0.091152
1 Reform DAO(RFRM) į TRY
0.891864
1 Reform DAO(RFRM) į JPY
¥3.1752
1 Reform DAO(RFRM) į ARS
ARS$30.7692
1 Reform DAO(RFRM) į RUB
1.849824
1 Reform DAO(RFRM) į INR
1.907496
1 Reform DAO(RFRM) į IDR
Rp354.098304
1 Reform DAO(RFRM) į KRW
30.0834
1 Reform DAO(RFRM) į PHP
1.234872
1 Reform DAO(RFRM) į EGP
￡E.1.040256
1 Reform DAO(RFRM) į BRL
R$0.11664
1 Reform DAO(RFRM) į CAD
C$0.029808
1 Reform DAO(RFRM) į BDT
2.63088
1 Reform DAO(RFRM) į NGN
32.579064
1 Reform DAO(RFRM) į COP
$84.705696
1 Reform DAO(RFRM) į ZAR
R.0.378648
1 Reform DAO(RFRM) į UAH
0.891648
1 Reform DAO(RFRM) į VES
Bs3.3696
1 Reform DAO(RFRM) į CLP
$20.7576
1 Reform DAO(RFRM) į PKR
Rs6.134616
1 Reform DAO(RFRM) į KZT
11.644128
1 Reform DAO(RFRM) į THB
฿0.687312
1 Reform DAO(RFRM) į TWD
NT$0.65448
1 Reform DAO(RFRM) į AED
د.إ0.079272
1 Reform DAO(RFRM) į CHF
Fr0.017064
1 Reform DAO(RFRM) į HKD
HK$0.168048
1 Reform DAO(RFRM) į AMD
֏8.253576
1 Reform DAO(RFRM) į MAD
.د.م0.195048
1 Reform DAO(RFRM) į MXN
$0.402408
1 Reform DAO(RFRM) į SAR
ريال0.081
1 Reform DAO(RFRM) į PLN
0.078624
1 Reform DAO(RFRM) į RON
лв0.093528
1 Reform DAO(RFRM) į SEK
kr0.20196
1 Reform DAO(RFRM) į BGN
лв0.036072
1 Reform DAO(RFRM) į HUF
Ft7.265376
1 Reform DAO(RFRM) į CZK
0.451008
1 Reform DAO(RFRM) į KWD
د.ك0.006588
1 Reform DAO(RFRM) į ILS
0.071928
1 Reform DAO(RFRM) į AOA
Kz19.689912
1 Reform DAO(RFRM) į BHD
.د.ب0.0081432
1 Reform DAO(RFRM) į BMD
$0.0216
1 Reform DAO(RFRM) į DKK
kr0.137808
1 Reform DAO(RFRM) į HNL
L0.566136
1 Reform DAO(RFRM) į MUR
0.984096
1 Reform DAO(RFRM) į NAD
$0.379728
1 Reform DAO(RFRM) į NOK
kr0.214488
1 Reform DAO(RFRM) į NZD
$0.036288
1 Reform DAO(RFRM) į PAB
B/.0.0216
1 Reform DAO(RFRM) į PGK
K0.091584
1 Reform DAO(RFRM) į QAR
ر.ق0.078624
1 Reform DAO(RFRM) į RSD
дин.2.164104

Reform DAO išteklius

Išsamesnei Reform DAO analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Reform DAO svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Reform DAO

Kiek Reform DAO(RFRM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RFRM kaina USD valiuta yra 0.0216USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RFRM į USD kaina?
Dabartinė RFRM kaina USD valiuta yra $ 0.0216. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Reform DAO rinkos kapitalizacija?
RFRM rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RFRM apyvartoje?
RFRM apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RFRM kaina?
RFRM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.6698675534266594USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RFRM kaina?
RFRM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02133615429892256USD.
Kokia yra RFRM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RFRM yra $ 55.83KUSD.
Ar RFRM kaina šiais metais kils?
RFRM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RFRM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:52:22(UTC+8)

Reform DAO (RFRM) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

RFRM-į-USD skaičiuoklė

Suma

RFRM
RFRM
USD
USD

1 RFRM = 0.0216 USD

Prekiauti RFRM

RFRMUSDT
$0.0216
$0.0216$0.0216
0.00%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis