Republic Protocol (REN) realiojo laiko kaina yra $ 0.007874. Per pastarąsias 24 valandas REN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007619 iki aukščiausios $ 0.007965 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REN kaina yra $ 1.82718691, o žemiausia – $ 0.00690572302723013.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REN per pastarąją valandą pasikeitė -0.75%, per 24 valandas – +1.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Republic Protocol (REN) rinkos informacija
Dabartinė Republic Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 7.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.09K. REN apyvartoje yra 999.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999632.80375. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.87M
Republic Protocol (REN) kainos istorija USD
Stebėkite Republic Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00011942
+1.54%
30 dienų
$ -0.001675
-17.55%
60 dienų
$ -0.001299
-14.17%
90 dienų
$ -0.00134
-14.55%
Republic Protocol kainos pokytis šiandien
Šiandien REN užfiksuotas $ +0.00011942 (+1.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Republic Protocol 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001675 (-17.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Republic Protocol 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REN rodiklis pasikeitė $ -0.001299 (-14.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Republic Protocol 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00134 (-14.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Republic Protocol (REN) pokyčius?
Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).
Republic Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Republic Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Republic Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Republic Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Republic Protocol kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Republic Protocol (REN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Republic Protocol (REN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Republic Protocol prognozes.
Supratimas apie Republic Protocol (REN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RENišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Republic Protocol (REN)
Ieškote, kaip nusipirkti Republic Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Republic Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
