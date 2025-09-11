Daugiau apie REN

Republic Protocol logotipas

Republic Protocol kaina(REN)

1 REN į USD – tiesioginė kaina:

$0.007874
$0.007874$0.007874
+1.54%1D
USD
Republic Protocol (REN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:51:47(UTC+8)

Republic Protocol (REN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.007619
$ 0.007619$ 0.007619
24 val. žemiausia
$ 0.007965
$ 0.007965$ 0.007965
24 val. aukščiausia

$ 0.007619
$ 0.007619$ 0.007619

$ 0.007965
$ 0.007965$ 0.007965

$ 1.82718691
$ 1.82718691$ 1.82718691

$ 0.00690572302723013
$ 0.00690572302723013$ 0.00690572302723013

-0.75%

+1.54%

-3.58%

-3.58%

Republic Protocol (REN) realiojo laiko kaina yra $ 0.007874. Per pastarąsias 24 valandas REN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.007619 iki aukščiausios $ 0.007965 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia REN kaina yra $ 1.82718691, o žemiausia – $ 0.00690572302723013.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, REN per pastarąją valandą pasikeitė -0.75%, per 24 valandas – +1.54%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.58%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Republic Protocol (REN) rinkos informacija

No.1258

$ 7.87M
$ 7.87M$ 7.87M

$ 61.09K
$ 61.09K$ 61.09K

$ 7.87M
$ 7.87M$ 7.87M

999.33M
999.33M 999.33M

999,999,632.80375
999,999,632.80375 999,999,632.80375

ETH

Dabartinė Republic Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 7.87M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 61.09K. REN apyvartoje yra 999.33M vienetų, o bendras kiekis siekia 999999632.80375. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.87M

Republic Protocol (REN) kainos istorija USD

Stebėkite Republic Protocol kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00011942+1.54%
30 dienų$ -0.001675-17.55%
60 dienų$ -0.001299-14.17%
90 dienų$ -0.00134-14.55%
Republic Protocol kainos pokytis šiandien

Šiandien REN užfiksuotas $ +0.00011942 (+1.54%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Republic Protocol 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001675 (-17.55%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Republic Protocol 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, REN rodiklis pasikeitė $ -0.001299 (-14.17% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Republic Protocol 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00134 (-14.55%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Republic Protocol (REN) pokyčius?

Peržiūrėkite Republic Protocol kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Republic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Republic Protocol galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Republic Protocol investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RENstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Republic Protocol mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Republic Protocol, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Republic Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Republic Protocol (REN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Republic Protocol (REN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Republic Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Republic Protocol kainos prognozę dabar!

Republic Protocol (REN) Tokenomika

Supratimas apie Republic Protocol (REN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RENišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Republic Protocol (REN)

Ieškote, kaip nusipirkti Republic Protocol? Viskas paprasta ir patogu! Republic Protocol lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

REN į vietos valiutas

1 Republic Protocol(REN) į VND
207.20431
1 Republic Protocol(REN) į AUD
A$0.01188974
1 Republic Protocol(REN) į GBP
0.00574802
1 Republic Protocol(REN) į EUR
0.0066929
1 Republic Protocol(REN) į USD
$0.007874
1 Republic Protocol(REN) į MYR
RM0.03322828
1 Republic Protocol(REN) į TRY
0.32511746
1 Republic Protocol(REN) į JPY
¥1.157478
1 Republic Protocol(REN) į ARS
ARS$11.216513
1 Republic Protocol(REN) į RUB
0.67432936
1 Republic Protocol(REN) į INR
0.69535294
1 Republic Protocol(REN) į IDR
Rp129.08194656
1 Republic Protocol(REN) į KRW
10.9665135
1 Republic Protocol(REN) į PHP
0.45015658
1 Republic Protocol(REN) į EGP
￡E.0.37921184
1 Republic Protocol(REN) į BRL
R$0.0425196
1 Republic Protocol(REN) į CAD
C$0.01086612
1 Republic Protocol(REN) į BDT
0.9590532
1 Republic Protocol(REN) į NGN
11.87627546
1 Republic Protocol(REN) į COP
$30.87836344
1 Republic Protocol(REN) į ZAR
R.0.13803122
1 Republic Protocol(REN) į UAH
0.32503872
1 Republic Protocol(REN) į VES
Bs1.228344
1 Republic Protocol(REN) į CLP
$7.566914
1 Republic Protocol(REN) į PKR
Rs2.23629474
1 Republic Protocol(REN) į KZT
4.24471592
1 Republic Protocol(REN) į THB
฿0.25055068
1 Republic Protocol(REN) į TWD
NT$0.2385822
1 Republic Protocol(REN) į AED
د.إ0.02889758
1 Republic Protocol(REN) į CHF
Fr0.00622046
1 Republic Protocol(REN) į HKD
HK$0.06125972
1 Republic Protocol(REN) į AMD
֏3.00873414
1 Republic Protocol(REN) į MAD
.د.م0.07110222
1 Republic Protocol(REN) į MXN
$0.14669262
1 Republic Protocol(REN) į SAR
ريال0.0295275
1 Republic Protocol(REN) į PLN
0.02866136
1 Republic Protocol(REN) į RON
лв0.03409442
1 Republic Protocol(REN) į SEK
kr0.0736219
1 Republic Protocol(REN) į BGN
лв0.01314958
1 Republic Protocol(REN) į HUF
Ft2.64849864
1 Republic Protocol(REN) į CZK
0.16440912
1 Republic Protocol(REN) į KWD
د.ك0.00240157
1 Republic Protocol(REN) į ILS
0.02622042
1 Republic Protocol(REN) į AOA
Kz7.17770218
1 Republic Protocol(REN) į BHD
.د.ب0.002968498
1 Republic Protocol(REN) į BMD
$0.007874
1 Republic Protocol(REN) į DKK
kr0.05023612
1 Republic Protocol(REN) į HNL
L0.20637754
1 Republic Protocol(REN) į MUR
0.35873944
1 Republic Protocol(REN) į NAD
$0.13842492
1 Republic Protocol(REN) į NOK
kr0.07818882
1 Republic Protocol(REN) į NZD
$0.01322832
1 Republic Protocol(REN) į PAB
B/.0.007874
1 Republic Protocol(REN) į PGK
K0.03338576
1 Republic Protocol(REN) į QAR
ر.ق0.02866136
1 Republic Protocol(REN) į RSD
дин.0.78889606

Republic Protocol išteklius

Išsamesnei Republic Protocol analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Republic Protocol svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Republic Protocol

Kiek Republic Protocol(REN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė REN kaina USD valiuta yra 0.007874USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė REN į USD kaina?
Dabartinė REN kaina USD valiuta yra $ 0.007874. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Republic Protocol rinkos kapitalizacija?
REN rinkos kapitalizacija yra $ 7.87MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra REN apyvartoje?
REN apyvartoje yra 999.33MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) REN kaina?
REN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.82718691USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) REN kaina?
REN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00690572302723013USD.
Kokia yra REN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis REN yra $ 61.09KUSD.
Ar REN kaina šiais metais kils?
REN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite REN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:51:47(UTC+8)

Republic Protocol (REN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

REN-į-USD skaičiuoklė

Suma

REN
REN
USD
USD

1 REN = 0.007874 USD

Prekiauti REN

RENUSDT
$0.007874
$0.007874$0.007874
+1.56%

