Republic Protocol (REN) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Republic Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek REN augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Republic Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Republic Protocol kainos prognozė
$0.008041
+0.75%
USD
Faktinis
Prognozė
Republic Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Republic Protocol (REN) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Republic Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008041 prekybos kainą 2025 m.

Republic Protocol (REN) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Republic Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.008443 prekybos kainą 2026 m.

Republic Protocol (REN) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. REN ateities kaina yra $ 0.008865 su 10.25% augimo norma.

Republic Protocol (REN) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. REN ateities kaina yra $ 0.009308 su 15.76% augimo norma.

Republic Protocol (REN) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REN 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.009773, o augimo norma – 21.55%.

Republic Protocol (REN) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, REN 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.010262, o augimo norma – 27.63%.

Republic Protocol (REN) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Republic Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.016716 prekybos kainą.

Republic Protocol (REN) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Republic Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.027229 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.008041
    0.00%
  • 2026
    $ 0.008443
    5.00%
  • 2027
    $ 0.008865
    10.25%
  • 2028
    $ 0.009308
    15.76%
  • 2029
    $ 0.009773
    21.55%
  • 2030
    $ 0.010262
    27.63%
  • 2031
    $ 0.010775
    34.01%
  • 2032
    $ 0.011314
    40.71%
  • 2033
    $ 0.011880
    47.75%
  • 2034
    $ 0.012474
    55.13%
  • 2035
    $ 0.013097
    62.89%
  • 2036
    $ 0.013752
    71.03%
  • 2037
    $ 0.014440
    79.59%
  • 2038
    $ 0.015162
    88.56%
  • 2039
    $ 0.015920
    97.99%
  • 2040
    $ 0.016716
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Republic Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.008041
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.008042
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.008048
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.008074
    0.41%
Republic Protocol (REN) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma REN kaina yra $0.008041. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Republic Protocol (REN) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė REN, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.008042. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Republic Protocol (REN) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė REN, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.008048. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Republic Protocol (REN) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma REN kaina yra $0.008074. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Republic Protocol kainų statistika

$ 0.008041
+0.75%

$ 8.04M
999.33M
$ 55.89K
--

Naujausia REN kaina yra $ 0.008041. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.75%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 55.89K.
Be to, REN turi 999.33M apyvartą ir $ 8.04M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Republic Protocol (REN)

Bandote įsigyti REN? Dabar galite REN įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Republic Protocol ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti REN dabar

Republic Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Republic Protocol, dabartinė Republic Protocol kaina yra 0.008041USD. Apyvartinė Republic Protocol (REN) pasiūla yra 0.00 REN, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $8.04M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.01%
    $ 0.000081
    $ 0.008084
    $ 0.007818
  • 7 dienos
    0.02%
    $ 0.000151
    $ 0.008248
    $ 0.0072
  • 30 dienų
    -0.18%
    $ -0.001846
    $ 0.010516
    $ 0.007045
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Republic Protocol kaina pasikeitė $0.000081, atspindinti 0.01% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Republic Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.008248 ir žemiausia $0.0072. Kainos pokytis buvo 0.02%. Ši naujausia tendencija parodo REN potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Republic Protocol įvyko -0.18%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001846 vertę. Tai rodo, kad REN artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Republic Protocol kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą REN kainų istoriją

Kaip veikia Republic Protocol (REN) kainų prognozės modulis?

Republic Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas REN kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Republic Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą REN būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Republic Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja REN ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina REN pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Republic Protocol potencialą.

Kodėl REN kainų prognozė yra svarbi?

REN kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į REN dabar?
Pagal jūsų prognozes, REN pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio REN kainų prognozė?
Remiantis Republic Protocol (REN) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama REN kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 REN 2026 m.?
1 vieneto Republic Protocol (REN) kaina šiandien yra $0.008041. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama REN kaina 2027 m.?
Republic Protocol (REN) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 REN kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė REN kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Republic Protocol (REN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė REN kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Republic Protocol (REN) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 REN 2030 m.?
1 vieneto Republic Protocol (REN) kaina šiandien yra $0.008041. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, REN padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia REN kainų prognozė 2040 metams?
Republic Protocol (REN) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 REN kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 20:22:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.