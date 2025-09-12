Raydium (RAY) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Raydium kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek RAY augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Raydium kainos prognozė
$3.655
+5.02%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:11:31(UTC+8)

Raydium Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Raydium (RAY) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Raydium galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 3.655 prekybos kainą 2025 m.

Raydium (RAY) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Raydium galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 3.8377 prekybos kainą 2026 m.

Raydium (RAY) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. RAY ateities kaina yra $ 4.0296 su 10.25% augimo norma.

Raydium (RAY) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. RAY ateities kaina yra $ 4.2311 su 15.76% augimo norma.

Raydium (RAY) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RAY 2029 m. tikslinė kaina yra $ 4.4426, o augimo norma – 21.55%.

Raydium (RAY) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, RAY 2030 m. tikslinė kaina yra $ 4.6648, o augimo norma – 27.63%.

Raydium (RAY) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Raydium kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 7.5984 prekybos kainą.

Raydium (RAY) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Raydium kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 12.3771 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 3.655
    0.00%
  • 2026
    $ 3.8377
    5.00%
  • 2027
    $ 4.0296
    10.25%
  • 2028
    $ 4.2311
    15.76%
  • 2029
    $ 4.4426
    21.55%
  • 2030
    $ 4.6648
    27.63%
  • 2031
    $ 4.8980
    34.01%
  • 2032
    $ 5.1429
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 5.4000
    47.75%
  • 2034
    $ 5.6701
    55.13%
  • 2035
    $ 5.9536
    62.89%
  • 2036
    $ 6.2512
    71.03%
  • 2037
    $ 6.5638
    79.59%
  • 2038
    $ 6.8920
    88.56%
  • 2039
    $ 7.2366
    97.99%
  • 2040
    $ 7.5984
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės Raydium kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 3.655
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 3.6555
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 3.6585
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 3.6700
    0.41%
Raydium (RAY) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma RAY kaina yra $3.655. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Raydium (RAY) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė RAY, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $3.6555. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Raydium (RAY) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė RAY, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $3.6585. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Raydium (RAY) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma RAY kaina yra $3.6700. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Raydium kainų statistika

$ 3.655
$ 979.74M
268.13M
$ 5.39M
--

Naujausia RAY kaina yra $ 3.655. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +5.02%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 5.39M.
Be to, RAY turi 268.13M apyvartą ir $ 979.74M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Raydium (RAY)

Bandote įsigyti RAY? Dabar galite RAY įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Raydium ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti RAY dabar

Raydium istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Raydium, dabartinė Raydium kaina yra 3.654USD. Apyvartinė Raydium (RAY) pasiūla yra 0.00 RAY, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $979.74M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    0.05%
    $ 0.162999
    $ 3.739
    $ 3.436
  • 7 dienos
    0.09%
    $ 0.316999
    $ 3.739
    $ 3.134
  • 30 dienų
    0.01%
    $ 0.032000
    $ 4.118
    $ 3.1
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Raydium kaina pasikeitė $0.162999, atspindinti 0.05% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Raydium buvo prekiaujama aukščiausia $3.739 ir žemiausia $3.134. Kainos pokytis buvo 0.09%. Ši naujausia tendencija parodo RAY potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Raydium įvyko 0.01%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.032000 vertę. Tai rodo, kad RAY artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Raydium kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą RAY kainų istoriją

Kaip veikia Raydium (RAY) kainų prognozės modulis?

Raydium Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas RAY kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Raydium ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą RAY būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Raydium kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja RAY ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina RAY pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Raydium potencialą.

Kodėl RAY kainų prognozė yra svarbi?

RAY kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į RAY dabar?
Pagal jūsų prognozes, RAY pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio RAY kainų prognozė?
Remiantis Raydium (RAY) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama RAY kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 RAY 2026 m.?
1 vieneto Raydium (RAY) kaina šiandien yra $3.655. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RAY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama RAY kaina 2027 m.?
Raydium (RAY) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 RAY kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė RAY kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Raydium (RAY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė RAY kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Raydium (RAY) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 RAY 2030 m.?
1 vieneto Raydium (RAY) kaina šiandien yra $3.655. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, RAY padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia RAY kainų prognozė 2040 metams?
Raydium (RAY) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 RAY kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 18:11:31(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.