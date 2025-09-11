SuperRare (RARE) realiojo laiko kaina yra $ 0.05705. Per pastarąsias 24 valandas RARE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.05578 iki aukščiausios $ 0.05894 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RARE kaina yra $ 3.7891566628107833, o žemiausia – $ 0.04180605179627959.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RARE per pastarąją valandą pasikeitė +0.29%, per 24 valandas – -0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
SuperRare (RARE) rinkos informacija
No.603
$ 47.03M
$ 47.03M$ 47.03M
$ 585.13K
$ 585.13K$ 585.13K
$ 57.05M
$ 57.05M$ 57.05M
824.36M
824.36M 824.36M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
82.43%
ETH
Dabartinė SuperRare rinkos kapitalizacija yra $ 47.03M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 585.13K. RARE apyvartoje yra 824.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 57.05M
SuperRare (RARE) kainos istorija USD
Stebėkite SuperRare kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0003963
-0.69%
30 dienų
$ -0.00111
-1.91%
60 dienų
$ +0.00077
+1.36%
90 dienų
$ +0.00543
+10.51%
SuperRare kainos pokytis šiandien
Šiandien RARE užfiksuotas $ -0.0003963 (-0.69%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
SuperRare 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00111 (-1.91%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
SuperRare 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RARE rodiklis pasikeitė $ +0.00077 (+1.36% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
SuperRare 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00543 (+10.51%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir SuperRare (RARE) pokyčius?
SuperRare is a marketplace to collect and trade unique, single-edition digital artworks. Each artwork is authentically created by an artist in the network, and tokenized as a crypto-collectible digital item that you can own and trade.
SuperRare galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų SuperRare investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RAREstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie SuperRare mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti SuperRare, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
SuperRare kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos SuperRare (RARE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų SuperRare (RARE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes SuperRare prognozes.
Supratimas apie SuperRare (RARE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RAREišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti SuperRare (RARE)
Ieškote, kaip nusipirkti SuperRare? Viskas paprasta ir patogu! SuperRare lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.