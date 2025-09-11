Daugiau apie RACA

RACA Kainos informacija

RACA Oficiali svetainė

RACA Tokenomika

RACA Kainų prognozė

RACA Istorija

RACA pirkimo vadovas

RACAvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

RACA Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Radio Caca logotipas

Radio Caca kaina(RACA)

1 RACA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00005539
$0.00005539$0.00005539
+0.76%1D
USD
Radio Caca (RACA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:50:53(UTC+8)

Radio Caca (RACA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00005445
$ 0.00005445$ 0.00005445
24 val. žemiausia
$ 0.0000556
$ 0.0000556$ 0.0000556
24 val. aukščiausia

$ 0.00005445
$ 0.00005445$ 0.00005445

$ 0.0000556
$ 0.0000556$ 0.0000556

--
----

--
----

+1.00%

+0.76%

+3.97%

+3.97%

Radio Caca (RACA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00005539. Per pastarąsias 24 valandas RACA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005445 iki aukščiausios $ 0.0000556 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RACA kaina yra --, o žemiausia – --.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RACA per pastarąją valandą pasikeitė +1.00%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Radio Caca (RACA) rinkos informacija

--
----

$ 108.25K
$ 108.25K$ 108.25K

$ 27.70M
$ 27.70M$ 27.70M

--
----

500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000

2021-05-15 00:00:00

BSC

Dabartinė Radio Caca rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 108.25K. RACA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.70M

Radio Caca (RACA) kainos istorija USD

Stebėkite Radio Caca kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.0000004178+0.76%
30 dienų$ -0.00000416-6.99%
60 dienų$ -0.00000216-3.76%
90 dienų$ -0.00000842-13.20%
Radio Caca kainos pokytis šiandien

Šiandien RACA užfiksuotas $ +0.0000004178 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Radio Caca 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000416 (-6.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Radio Caca 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RACA rodiklis pasikeitė $ -0.00000216 (-3.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Radio Caca 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000842 (-13.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Radio Caca (RACA) pokyčius?

Peržiūrėkite Radio Caca kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Radio Caca (RACA)

RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands. Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.

Radio Caca galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Radio Caca investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti RACAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Radio Caca mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Radio Caca, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Radio Caca kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Radio Caca (RACA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Radio Caca (RACA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Radio Caca prognozes.

Peržiūrėkite Radio Caca kainos prognozę dabar!

Radio Caca (RACA) Tokenomika

Supratimas apie Radio Caca (RACA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RACAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Radio Caca (RACA)

Ieškote, kaip nusipirkti Radio Caca? Viskas paprasta ir patogu! Radio Caca lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

RACA į vietos valiutas

1 Radio Caca(RACA) į VND
1.45758785
1 Radio Caca(RACA) į AUD
A$0.0000836389
1 Radio Caca(RACA) į GBP
0.0000404347
1 Radio Caca(RACA) į EUR
0.0000470815
1 Radio Caca(RACA) į USD
$0.00005539
1 Radio Caca(RACA) į MYR
RM0.0002337458
1 Radio Caca(RACA) į TRY
0.0022870531
1 Radio Caca(RACA) į JPY
¥0.00814233
1 Radio Caca(RACA) į ARS
ARS$0.078903055
1 Radio Caca(RACA) į RUB
0.0047435996
1 Radio Caca(RACA) į INR
0.0048914909
1 Radio Caca(RACA) į IDR
Rp0.9080326416
1 Radio Caca(RACA) į KRW
0.0771444225
1 Radio Caca(RACA) į PHP
0.0031666463
1 Radio Caca(RACA) į EGP
￡E.0.0026675824
1 Radio Caca(RACA) į BRL
R$0.000299106
1 Radio Caca(RACA) į CAD
C$0.0000764382
1 Radio Caca(RACA) į BDT
0.006746502
1 Radio Caca(RACA) į NGN
0.0835441831
1 Radio Caca(RACA) į COP
$0.2172152084
1 Radio Caca(RACA) į ZAR
R.0.0009709867
1 Radio Caca(RACA) į UAH
0.0022864992
1 Radio Caca(RACA) į VES
Bs0.00864084
1 Radio Caca(RACA) į CLP
$0.05322979
1 Radio Caca(RACA) į PKR
Rs0.0157313139
1 Radio Caca(RACA) į KZT
0.0298596412
1 Radio Caca(RACA) į THB
฿0.0017625098
1 Radio Caca(RACA) į TWD
NT$0.001678317
1 Radio Caca(RACA) į AED
د.إ0.0002032813
1 Radio Caca(RACA) į CHF
Fr0.0000437581
1 Radio Caca(RACA) į HKD
HK$0.0004309342
1 Radio Caca(RACA) į AMD
֏0.0211650729
1 Radio Caca(RACA) į MAD
.د.م0.0005001717
1 Radio Caca(RACA) į MXN
$0.0010319157
1 Radio Caca(RACA) į SAR
ريال0.0002077125
1 Radio Caca(RACA) į PLN
0.0002016196
1 Radio Caca(RACA) į RON
лв0.0002398387
1 Radio Caca(RACA) į SEK
kr0.0005178965
1 Radio Caca(RACA) į BGN
лв0.0000925013
1 Radio Caca(RACA) į HUF
Ft0.0186309804
1 Radio Caca(RACA) į CZK
0.0011565432
1 Radio Caca(RACA) į KWD
د.ك0.00001689395
1 Radio Caca(RACA) į ILS
0.0001844487
1 Radio Caca(RACA) į AOA
Kz0.0504918623
1 Radio Caca(RACA) į BHD
.د.ب0.00002088203
1 Radio Caca(RACA) į BMD
$0.00005539
1 Radio Caca(RACA) į DKK
kr0.0003533882
1 Radio Caca(RACA) į HNL
L0.0014517719
1 Radio Caca(RACA) į MUR
0.0025235684
1 Radio Caca(RACA) į NAD
$0.0009737562
1 Radio Caca(RACA) į NOK
kr0.0005500227
1 Radio Caca(RACA) į NZD
$0.0000930552
1 Radio Caca(RACA) į PAB
B/.0.00005539
1 Radio Caca(RACA) į PGK
K0.0002348536
1 Radio Caca(RACA) į QAR
ر.ق0.0002016196
1 Radio Caca(RACA) į RSD
дин.0.0055506319

Radio Caca išteklius

Išsamesnei Radio Caca analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Radio Caca svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Radio Caca

Kiek Radio Caca(RACA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė RACA kaina USD valiuta yra 0.00005539USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė RACA į USD kaina?
Dabartinė RACA kaina USD valiuta yra $ 0.00005539. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Radio Caca rinkos kapitalizacija?
RACA rinkos kapitalizacija yra --USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra RACA apyvartoje?
RACA apyvartoje yra --USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) RACA kaina?
RACA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – --USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) RACA kaina?
RACA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – --USD.
Kokia yra RACA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis RACA yra $ 108.25KUSD.
Ar RACA kaina šiais metais kils?
RACA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite RACA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:50:53(UTC+8)

Radio Caca (RACA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

RACA-į-USD skaičiuoklė

Suma

RACA
RACA
USD
USD

1 RACA = 0.00005539 USD

Prekiauti RACA

RACAUSDT
$0.00005539
$0.00005539$0.00005539
+0.74%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis