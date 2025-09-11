Radio Caca (RACA) realiojo laiko kaina yra $ 0.00005539. Per pastarąsias 24 valandas RACA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00005445 iki aukščiausios $ 0.0000556 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia RACA kaina yra --, o žemiausia – --.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, RACA per pastarąją valandą pasikeitė +1.00%, per 24 valandas – +0.76%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.97%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Radio Caca (RACA) rinkos informacija
--
----
$ 108.25K
$ 108.25K$ 108.25K
$ 27.70M
$ 27.70M$ 27.70M
--
----
500,000,000,000
500,000,000,000 500,000,000,000
2021-05-15 00:00:00
BSC
Dabartinė Radio Caca rinkos kapitalizacija yra --, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 108.25K. RACA apyvartoje yra -- vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.70M
Radio Caca (RACA) kainos istorija USD
Stebėkite Radio Caca kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.0000004178
+0.76%
30 dienų
$ -0.00000416
-6.99%
60 dienų
$ -0.00000216
-3.76%
90 dienų
$ -0.00000842
-13.20%
Radio Caca kainos pokytis šiandien
Šiandien RACA užfiksuotas $ +0.0000004178 (+0.76%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Radio Caca 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00000416 (-6.99%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Radio Caca 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, RACA rodiklis pasikeitė $ -0.00000216 (-3.76% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Radio Caca 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00000842 (-13.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Radio Caca (RACA) pokyčius?
RACA (USM.WORLD), a web3 ecosystem initiated by Maye Musk NFT Dog community. Over 3.7 million units of BNB Coins (2 billion USD equivalent) of trading volume was recorded in 9 months from Maye Musk NFT and derivative NFTs, including game characters and virtual lands.
Backed by OKX Ventures and Consensys Mesh Tachyon (parent company of MetaMask), it has one of the biggest web3 communities over 29 fanbase regions, 665k followers on Twitter, 510k on Telegram, and 68k on Discord. USM is also the web3 central for virtual headquarters and social spaces for partners include - BNB Chain, Huobi, Kucoin, Bybit, Bitget, LBank, OKC, Dodo, MEXC, BSC News, Element Market, and Miami NFT Week etc.
Radio Caca galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Radio Caca investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti RACAstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Radio Caca mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Radio Caca, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Radio Caca kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Radio Caca (RACA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Radio Caca (RACA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Radio Caca prognozes.
Supratimas apie Radio Caca (RACA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie RACAišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Radio Caca (RACA)
Ieškote, kaip nusipirkti Radio Caca? Viskas paprasta ir patogu! Radio Caca lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.