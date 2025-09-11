Qubic (QUBIC) realiojo laiko kaina yra $ 0.0000018982. Per pastarąsias 24 valandas QUBIC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.000001856 iki aukščiausios $ 0.00000206 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QUBIC kaina yra $ 0.000012442382025341, o žemiausia – $ 0.000000701200267208.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QUBIC per pastarąją valandą pasikeitė -0.04%, per 24 valandas – -5.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Qubic (QUBIC) rinkos informacija
Dabartinė Qubic rinkos kapitalizacija yra $ 237.06M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.12M. QUBIC apyvartoje yra 124.89T vienetų, o bendras kiekis siekia 157078655568841. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 379.64M
Qubic (QUBIC) kainos istorija USD
Stebėkite Qubic kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000010793
-5.38%
30 dienų
$ -0.0000004068
-17.65%
60 dienų
$ +0.0000004503
+31.10%
90 dienų
$ +0.0000004451
+30.63%
Qubic kainos pokytis šiandien
Šiandien QUBIC užfiksuotas $ -0.00000010793 (-5.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Qubic 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0000004068 (-17.65%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Qubic 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QUBIC rodiklis pasikeitė $ +0.0000004503 (+31.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Qubic 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000004451 (+30.63%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Qubic is pioneering AI technology by integrating its Layer 1 Useful Proof of Work (uPoW) network with an open-source AI framework. This robust platform supports feeless transactions and features high-speed smart contracts, capable of processing up to 40 million transfers per second (TPS), underpinned by a quorum-based consensus mechanism. Founded by Sergey Ivancheglo, also known as come-from-beyond and a cofounder of IOTA and NXT, Qubic leverages extensive CPU and GPU resources through AI miners. Our goal is to democratize access to Artificial General Intelligence (AGI), redefining the role of AI in everyday technology.
