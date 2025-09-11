Daugiau apie QRL

Quantum R. Ledger kaina(QRL)

$0.70734
-0.38%1D
USD
Quantum R. Ledger (QRL) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:55:43(UTC+8)

Quantum R. Ledger (QRL) kainos informacija (USD)

$ 0.6766
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.01%

-0.38%

+3.80%

+3.80%

Quantum R. Ledger (QRL) realiojo laiko kaina yra $ 0.70734. Per pastarąsias 24 valandas QRL svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.6766 iki aukščiausios $ 0.748 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QRL kaina yra $ 4.172309875488281, o žemiausia – $ 0.0408362163245.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QRL per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – -0.38%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.80%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Quantum R. Ledger (QRL) rinkos informacija

No.593

$ 48.05M
$ 48.05M$ 48.05M

$ 60.97K
$ 60.97K$ 60.97K

$ 74.27M
$ 74.27M$ 74.27M

67.94M
67.94M 67.94M

105,000,000
105,000,000 105,000,000

79,121,749.81780152
79,121,749.81780152 79,121,749.81780152

64.70%

2017-06-24 00:00:00

$ 0.054
$ 0.054$ 0.054

QRL

Dabartinė Quantum R. Ledger rinkos kapitalizacija yra $ 48.05M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 60.97K. QRL apyvartoje yra 67.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 79121749.81780152. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 74.27M

Quantum R. Ledger (QRL) kainos istorija USD

Stebėkite Quantum R. Ledger kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0026981-0.38%
30 dienų$ +0.07634+12.09%
60 dienų$ -0.15766-18.23%
90 dienų$ +0.08734+14.08%
Quantum R. Ledger kainos pokytis šiandien

Šiandien QRL užfiksuotas $ -0.0026981 (-0.38%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Quantum R. Ledger 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.07634 (+12.09%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Quantum R. Ledger 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QRL rodiklis pasikeitė $ -0.15766 (-18.23% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Quantum R. Ledger 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.08734 (+14.08%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Quantum R. Ledger (QRL) pokyčius?

Peržiūrėkite Quantum R. Ledger kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Quantum R. Ledger (QRL)

The Quantum Resistant Ledger (QRL) is a 'fully quantum resistant blockchain network, using PQ-CRYPTO recommended/IETF standardized cryptography'. The QRL utilizes a hash-based eXtended Merkle Tree Signature Scheme (XMSS) instead of ECDSA, which is reportedly vulnerable to quantum attacks and found in many other blockchain projects. The project claims that the security of its platform is complemented by a suite of applications and a development ecosystem which allows users to 'easily build blockchain applications on its provably quantum resistant network'.

Quantum R. Ledger galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Quantum R. Ledger investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti QRLstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Quantum R. Ledger mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Quantum R. Ledger, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Quantum R. Ledger kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Quantum R. Ledger (QRL) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Quantum R. Ledger (QRL) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Quantum R. Ledger prognozes.

Peržiūrėkite Quantum R. Ledger kainos prognozę dabar!

Quantum R. Ledger (QRL) Tokenomika

Supratimas apie Quantum R. Ledger (QRL) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QRLišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Quantum R. Ledger (QRL)

Ieškote, kaip nusipirkti Quantum R. Ledger? Viskas paprasta ir patogu! Quantum R. Ledger lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

Quantum R. Ledger išteklius

Išsamesnei Quantum R. Ledger analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Quantum R. Ledger

Kiek Quantum R. Ledger(QRL) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QRL kaina USD valiuta yra 0.70734USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QRL į USD kaina?
Dabartinė QRL kaina USD valiuta yra $ 0.70734. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Quantum R. Ledger rinkos kapitalizacija?
QRL rinkos kapitalizacija yra $ 48.05MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QRL apyvartoje?
QRL apyvartoje yra 67.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QRL kaina?
QRL pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.172309875488281USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QRL kaina?
QRL pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0408362163245USD.
Kokia yra QRL prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QRL yra $ 60.97KUSD.
Ar QRL kaina šiais metais kils?
QRL šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QRL kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:55:43(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

