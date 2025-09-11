QuarkChain (QKC) realiojo laiko kaina yra $ 0.006942. Per pastarąsias 24 valandas QKC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006717 iki aukščiausios $ 0.006981 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QKC kaina yra $ 4.88068411, o žemiausia – $ 0.00136475646408.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QKC per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
QuarkChain (QKC) rinkos informacija
No.589
$ 49.70M
$ 49.70M$ 49.70M
$ 109.43K
$ 109.43K$ 109.43K
$ 69.42M
$ 69.42M$ 69.42M
7.16B
7.16B 7.16B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
2018-06-05 00:00:00
$ 0.0198
$ 0.0198$ 0.0198
QKC
Dabartinė QuarkChain rinkos kapitalizacija yra $ 49.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 109.43K. QKC apyvartoje yra 7.16B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.42M
QuarkChain (QKC) kainos istorija USD
Stebėkite QuarkChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00001182
-0.16%
30 dienų
$ -0.000309
-4.27%
60 dienų
$ -0.000466
-6.30%
90 dienų
$ +0.000347
+5.26%
QuarkChain kainos pokytis šiandien
Šiandien QKC užfiksuotas $ -0.00001182 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
QuarkChain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000309 (-4.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
QuarkChain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QKC rodiklis pasikeitė $ -0.000466 (-6.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
QuarkChain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000347 (+5.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir QuarkChain (QKC) pokyčius?
The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.
QuarkChain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų QuarkChain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti QKCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie QuarkChain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti QuarkChain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
QuarkChain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos QuarkChain (QKC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų QuarkChain (QKC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes QuarkChain prognozes.
Supratimas apie QuarkChain (QKC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QKCišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti QuarkChain (QKC)
Ieškote, kaip nusipirkti QuarkChain? Viskas paprasta ir patogu! QuarkChain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.