Daugiau apie QKC

QKC Kainos informacija

QKC Baltoji knyga

QKC Oficiali svetainė

QKC Tokenomika

QKC Kainų prognozė

QKC Istorija

QKC pirkimo vadovas

QKCvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

QKC Spot

QKC USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

QuarkChain logotipas

QuarkChain kaina(QKC)

1 QKC į USD – tiesioginė kaina:

$0.006942
$0.006942$0.006942
-0.17%1D
USD
QuarkChain (QKC) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:21:55(UTC+8)

QuarkChain (QKC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.006717
$ 0.006717$ 0.006717
24 val. žemiausia
$ 0.006981
$ 0.006981$ 0.006981
24 val. aukščiausia

$ 0.006717
$ 0.006717$ 0.006717

$ 0.006981
$ 0.006981$ 0.006981

$ 4.88068411
$ 4.88068411$ 4.88068411

$ 0.00136475646408
$ 0.00136475646408$ 0.00136475646408

-0.21%

-0.16%

+2.81%

+2.81%

QuarkChain (QKC) realiojo laiko kaina yra $ 0.006942. Per pastarąsias 24 valandas QKC svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.006717 iki aukščiausios $ 0.006981 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QKC kaina yra $ 4.88068411, o žemiausia – $ 0.00136475646408.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QKC per pastarąją valandą pasikeitė -0.21%, per 24 valandas – -0.16%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.81%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

QuarkChain (QKC) rinkos informacija

No.589

$ 49.70M
$ 49.70M$ 49.70M

$ 109.43K
$ 109.43K$ 109.43K

$ 69.42M
$ 69.42M$ 69.42M

7.16B
7.16B 7.16B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2018-06-05 00:00:00

$ 0.0198
$ 0.0198$ 0.0198

QKC

Dabartinė QuarkChain rinkos kapitalizacija yra $ 49.70M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 109.43K. QKC apyvartoje yra 7.16B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 69.42M

QuarkChain (QKC) kainos istorija USD

Stebėkite QuarkChain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00001182-0.16%
30 dienų$ -0.000309-4.27%
60 dienų$ -0.000466-6.30%
90 dienų$ +0.000347+5.26%
QuarkChain kainos pokytis šiandien

Šiandien QKC užfiksuotas $ -0.00001182 (-0.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

QuarkChain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000309 (-4.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

QuarkChain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QKC rodiklis pasikeitė $ -0.000466 (-6.30% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

QuarkChain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.000347 (+5.26%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir QuarkChain (QKC) pokyčius?

Peržiūrėkite QuarkChain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra QuarkChain (QKC)

The QuarkChain Network is an innovative permissionless blockchain architecture that aims to meet global commercial standards. It provides a secure, decentralized, and scalable blockchain solution to deliver 100,000+ on-chain TPS.

QuarkChain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų QuarkChain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti QKCstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie QuarkChain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti QuarkChain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

QuarkChain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos QuarkChain (QKC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų QuarkChain (QKC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes QuarkChain prognozes.

Peržiūrėkite QuarkChain kainos prognozę dabar!

QuarkChain (QKC) Tokenomika

Supratimas apie QuarkChain (QKC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QKCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti QuarkChain (QKC)

Ieškote, kaip nusipirkti QuarkChain? Viskas paprasta ir patogu! QuarkChain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

QKC į vietos valiutas

1 QuarkChain(QKC) į VND
182.67873
1 QuarkChain(QKC) į AUD
A$0.01048242
1 QuarkChain(QKC) į GBP
0.00506766
1 QuarkChain(QKC) į EUR
0.0059007
1 QuarkChain(QKC) į USD
$0.006942
1 QuarkChain(QKC) į MYR
RM0.02929524
1 QuarkChain(QKC) į TRY
0.28663518
1 QuarkChain(QKC) į JPY
¥1.020474
1 QuarkChain(QKC) į ARS
ARS$9.888879
1 QuarkChain(QKC) į RUB
0.58652958
1 QuarkChain(QKC) į INR
0.61249266
1 QuarkChain(QKC) į IDR
Rp113.80326048
1 QuarkChain(QKC) į KRW
9.65507244
1 QuarkChain(QKC) į PHP
0.39701298
1 QuarkChain(QKC) į EGP
￡E.0.33411846
1 QuarkChain(QKC) į BRL
R$0.0374868
1 QuarkChain(QKC) į CAD
C$0.00957996
1 QuarkChain(QKC) į BDT
0.8455356
1 QuarkChain(QKC) į NGN
10.47054918
1 QuarkChain(QKC) į COP
$27.22346952
1 QuarkChain(QKC) į ZAR
R.0.12134616
1 QuarkChain(QKC) į UAH
0.28656576
1 QuarkChain(QKC) į VES
Bs1.082952
1 QuarkChain(QKC) į CLP
$6.671262
1 QuarkChain(QKC) į PKR
Rs1.97159742
1 QuarkChain(QKC) į KZT
3.74229336
1 QuarkChain(QKC) į THB
฿0.22068618
1 QuarkChain(QKC) į TWD
NT$0.21075912
1 QuarkChain(QKC) į AED
د.إ0.02547714
1 QuarkChain(QKC) į CHF
Fr0.00548418
1 QuarkChain(QKC) į HKD
HK$0.05400876
1 QuarkChain(QKC) į AMD
֏2.65260762
1 QuarkChain(QKC) į MAD
.د.م0.06268626
1 QuarkChain(QKC) į MXN
$0.1291212
1 QuarkChain(QKC) į SAR
ريال0.0260325
1 QuarkChain(QKC) į PLN
0.02526888
1 QuarkChain(QKC) į RON
лв0.03005886
1 QuarkChain(QKC) į SEK
kr0.0649077
1 QuarkChain(QKC) į BGN
лв0.01159314
1 QuarkChain(QKC) į HUF
Ft2.33265084
1 QuarkChain(QKC) į CZK
0.14481012
1 QuarkChain(QKC) į KWD
د.ك0.00211731
1 QuarkChain(QKC) į ILS
0.02304744
1 QuarkChain(QKC) į AOA
Kz6.35130522
1 QuarkChain(QKC) į BHD
.د.ب0.002617134
1 QuarkChain(QKC) į BMD
$0.006942
1 QuarkChain(QKC) į DKK
kr0.04428996
1 QuarkChain(QKC) į HNL
L0.18194982
1 QuarkChain(QKC) į MUR
0.31627752
1 QuarkChain(QKC) į NAD
$0.12204036
1 QuarkChain(QKC) į NOK
kr0.06893406
1 QuarkChain(QKC) į NZD
$0.01166256
1 QuarkChain(QKC) į PAB
B/.0.006942
1 QuarkChain(QKC) į PGK
K0.02943408
1 QuarkChain(QKC) į QAR
ر.ق0.02526888
1 QuarkChain(QKC) į RSD
дин.0.69517188

QuarkChain išteklius

Išsamesnei QuarkChain analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali QuarkChain svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie QuarkChain

Kiek QuarkChain(QKC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QKC kaina USD valiuta yra 0.006942USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QKC į USD kaina?
Dabartinė QKC kaina USD valiuta yra $ 0.006942. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra QuarkChain rinkos kapitalizacija?
QKC rinkos kapitalizacija yra $ 49.70MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QKC apyvartoje?
QKC apyvartoje yra 7.16BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QKC kaina?
QKC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.88068411USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QKC kaina?
QKC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00136475646408USD.
Kokia yra QKC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QKC yra $ 109.43KUSD.
Ar QKC kaina šiais metais kils?
QKC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QKC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:21:55(UTC+8)

QuarkChain (QKC) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

QKC-į-USD skaičiuoklė

Suma

QKC
QKC
USD
USD

1 QKC = 0.006942 USD

Prekiauti QKC

QKCUSDT
$0.006942
$0.006942$0.006942
-0.18%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis