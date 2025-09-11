Daugiau apie QBX

QBX logotipas

QBX kaina(QBX)

1 QBX į USD – tiesioginė kaina:

$0.0045
$0.0045$0.0045
+2.83%1D
USD
QBX (QBX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:37:30(UTC+8)

QBX (QBX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.004322
$ 0.004322$ 0.004322
24 val. žemiausia
$ 0.004519
$ 0.004519$ 0.004519
24 val. aukščiausia

$ 0.004322
$ 0.004322$ 0.004322

$ 0.004519
$ 0.004519$ 0.004519

$ 0.08760081068995437
$ 0.08760081068995437$ 0.08760081068995437

$ 0.000335534475649
$ 0.000335534475649$ 0.000335534475649

-0.07%

+2.83%

-1.28%

-1.28%

QBX (QBX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0045. Per pastarąsias 24 valandas QBX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004322 iki aukščiausios $ 0.004519 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QBX kaina yra $ 0.08760081068995437, o žemiausia – $ 0.000335534475649.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QBX per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +2.83%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

QBX (QBX) rinkos informacija

No.4521

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 20.78K
$ 20.78K$ 20.78K

$ 6.21M
$ 6.21M$ 6.21M

0.00
0.00 0.00

1,380,392,157
1,380,392,157 1,380,392,157

1,380,392,157
1,380,392,157 1,380,392,157

0.00%

ETH

Dabartinė QBX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 20.78K. QBX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1380392157. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.21M

QBX (QBX) kainos istorija USD

Stebėkite QBX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00012385+2.83%
30 dienų$ -0.001141-20.23%
60 dienų$ +0.00143+46.57%
90 dienų$ +0.002654+143.77%
QBX kainos pokytis šiandien

Šiandien QBX užfiksuotas $ +0.00012385 (+2.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

QBX 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001141 (-20.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

QBX 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QBX rodiklis pasikeitė $ +0.00143 (+46.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

QBX 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002654 (+143.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir QBX (QBX) pokyčius?

Peržiūrėkite QBX kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra QBX (QBX)

The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain.

QBX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų QBX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti QBXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie QBX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti QBX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

QBX kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos QBX (QBX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų QBX (QBX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes QBX prognozes.

Peržiūrėkite QBX kainos prognozę dabar!

QBX (QBX) Tokenomika

Supratimas apie QBX (QBX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QBXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti QBX (QBX)

Ieškote, kaip nusipirkti QBX? Viskas paprasta ir patogu! QBX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

QBX į vietos valiutas

1 QBX(QBX) į VND
118.4175
1 QBX(QBX) į AUD
A$0.006795
1 QBX(QBX) į GBP
0.003285
1 QBX(QBX) į EUR
0.003825
1 QBX(QBX) į USD
$0.0045
1 QBX(QBX) į MYR
RM0.01899
1 QBX(QBX) į TRY
0.185805
1 QBX(QBX) į JPY
¥0.6615
1 QBX(QBX) į ARS
ARS$6.41025
1 QBX(QBX) į RUB
0.380205
1 QBX(QBX) į INR
0.39726
1 QBX(QBX) į IDR
Rp73.77048
1 QBX(QBX) į KRW
6.267375
1 QBX(QBX) į PHP
0.25758
1 QBX(QBX) į EGP
￡E.0.21672
1 QBX(QBX) į BRL
R$0.0243
1 QBX(QBX) į CAD
C$0.00621
1 QBX(QBX) į BDT
0.5481
1 QBX(QBX) į NGN
6.787305
1 QBX(QBX) į COP
$17.64702
1 QBX(QBX) į ZAR
R.0.078795
1 QBX(QBX) į UAH
0.18576
1 QBX(QBX) į VES
Bs0.702
1 QBX(QBX) į CLP
$4.3245
1 QBX(QBX) į PKR
Rs1.278045
1 QBX(QBX) į KZT
2.42586
1 QBX(QBX) į THB
฿0.1431
1 QBX(QBX) į TWD
NT$0.13662
1 QBX(QBX) į AED
د.إ0.016515
1 QBX(QBX) į CHF
Fr0.003555
1 QBX(QBX) į HKD
HK$0.03501
1 QBX(QBX) į AMD
֏1.719495
1 QBX(QBX) į MAD
.د.م0.040635
1 QBX(QBX) į MXN
$0.083745
1 QBX(QBX) į SAR
ريال0.016875
1 QBX(QBX) į PLN
0.016425
1 QBX(QBX) į RON
лв0.01953
1 QBX(QBX) į SEK
kr0.04212
1 QBX(QBX) į BGN
лв0.007515
1 QBX(QBX) į HUF
Ft1.51461
1 QBX(QBX) į CZK
0.094005
1 QBX(QBX) į KWD
د.ك0.0013725
1 QBX(QBX) į ILS
0.01494
1 QBX(QBX) į AOA
Kz4.102065
1 QBX(QBX) į BHD
.د.ب0.001692
1 QBX(QBX) į BMD
$0.0045
1 QBX(QBX) į DKK
kr0.02871
1 QBX(QBX) į HNL
L0.117945
1 QBX(QBX) į MUR
0.20502
1 QBX(QBX) į NAD
$0.07911
1 QBX(QBX) į NOK
kr0.044775
1 QBX(QBX) į NZD
$0.00756
1 QBX(QBX) į PAB
B/.0.0045
1 QBX(QBX) į PGK
K0.01908
1 QBX(QBX) į QAR
ر.ق0.01638
1 QBX(QBX) į RSD
дин.0.45108

QBX išteklius

Išsamesnei QBX analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali QBX svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie QBX

Kiek QBX(QBX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė QBX kaina USD valiuta yra 0.0045USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė QBX į USD kaina?
Dabartinė QBX kaina USD valiuta yra $ 0.0045. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra QBX rinkos kapitalizacija?
QBX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00USD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra QBX apyvartoje?
QBX apyvartoje yra 0.00USD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) QBX kaina?
QBX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.08760081068995437USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) QBX kaina?
QBX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000335534475649USD.
Kokia yra QBX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis QBX yra $ 20.78KUSD.
Ar QBX kaina šiais metais kils?
QBX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite QBX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:37:30(UTC+8)

QBX (QBX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

