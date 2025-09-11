QBX (QBX) realiojo laiko kaina yra $ 0.0045. Per pastarąsias 24 valandas QBX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.004322 iki aukščiausios $ 0.004519 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia QBX kaina yra $ 0.08760081068995437, o žemiausia – $ 0.000335534475649.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, QBX per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – +2.83%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.28%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
QBX (QBX) rinkos informacija
Dabartinė QBX rinkos kapitalizacija yra $ 0.00, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 20.78K. QBX apyvartoje yra 0.00 vienetų, o bendras kiekis siekia 1380392157. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.21M
QBX (QBX) kainos istorija USD
Stebėkite QBX kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.00012385
+2.83%
30 dienų
$ -0.001141
-20.23%
60 dienų
$ +0.00143
+46.57%
90 dienų
$ +0.002654
+143.77%
QBX kainos pokytis šiandien
Šiandien QBX užfiksuotas $ +0.00012385 (+2.83%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
QBX 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.001141 (-20.23%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
QBX 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, QBX rodiklis pasikeitė $ +0.00143 (+46.57% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
QBX 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.002654 (+143.77%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir QBX (QBX) pokyčius?
The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain.
QBX galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų QBX investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti QBXstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie QBX mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti QBX, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
QBX kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos QBX (QBX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų QBX (QBX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes QBX prognozes.
Supratimas apie QBX (QBX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie QBXišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti QBX (QBX)
Ieškote, kaip nusipirkti QBX? Viskas paprasta ir patogu! QBX lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
