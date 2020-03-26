QBX

The qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain.

VardasQBX

ReitingasNo.4507

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.00%

Cirkuliuojantis kiekis0

Maksimali pasiūla1,380,392,157

Bendra pasiūla1,380,392,157

Cirkuliacijos norma0%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas0.08760081068995437,2024-12-12

Mažiausia kaina0.000335534475649,2020-03-26

Vieša blokų grandinėETH

ĮvadasThe qiibee foundation is building the decentralized payment infrastructure for the $500bn rewards economy, fueled by the $QBX. The vision is to position loyalty currencies as one of the top three global payment methods. The qiibee foundation offers a decentralized payment infrastructure - known as the qiibee Rewards Chain - that enables businesses and consumers to trade loyalty currencies and enrich them with more liquidity.The $QBX is used as the gas to trigger transactions connected to creating, earning, spending and exchanging loyalty tokens and loyalty NFTs on the qiibee Rewards Chain.

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

etfindex:mc_etfindex_sourceAtsisakymas: cmc pateikti duomenys ir neturėtų būti laikomi investavimo patarimais.

MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
Paieška
Mėgstamiausi
QBX/USDT
QBX
----
--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (QBX)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Informacija
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Rinkos sandoriai
Spot
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.MEXC yra paprasčiausias būdas prekiauti kriptovaliutomis. Atraskite pirmaujančią pasaulyje kriptovaliutų biržą – pirkite, prekiaukite ir uždirbkite su kriptovaliutomis. Prekiaukite „Bitcoin“ BTC, „Ethereum“ ETH ir daugiau nei 3,000 alternatyvių kriptovaliutų.
QBX/USDT
--
--
‎--
24val. aukščiausias
--
24val. žemiausias
--
24 val. apimtis (QBX)
--
24 val. suma (USDT)
--
Diagrama
Pavedimų knyga
Rinkos sandoriai
Informacija
Atviri pavedimai（0）
Pavedimų istorija
Prekybos istorija
Atviros pozicijos (0)
Loading...