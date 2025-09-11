PointPay (PXP) realiojo laiko kaina yra $ 0.01851. Per pastarąsias 24 valandas PXP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01851 iki aukščiausios $ 0.022 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PXP kaina yra $ 0.148950667904, o žemiausia – $ 0.0051718325433586.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PXP per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -13.78%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.98%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
PointPay (PXP) rinkos informacija
$ 555.30K
$ 278.30K
$ 1.85M
30.00M
100,000,000
100,000,000
30.00%
AVAX_CCHAIN
Dabartinė PointPay rinkos kapitalizacija yra $ 555.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 278.30K. PXP apyvartoje yra 30.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.85M
PointPay (PXP) kainos istorija USD
Stebėkite PointPay kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0029583
-13.78%
30 dienų
$ -0.00649
-25.96%
60 dienų
$ -0.00354
-16.06%
90 dienų
$ -0.00007
-0.38%
PointPay kainos pokytis šiandien
Šiandien PXP užfiksuotas $ -0.0029583 (-13.78%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
PointPay 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.00649 (-25.96%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
PointPay 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PXP rodiklis pasikeitė $ -0.00354 (-16.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
PointPay 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00007 (-0.38%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir PointPay (PXP) pokyčius?
PointPay is a new trading platform that provides businesses and individual traders with Low commissions, Multi-Support, Strong Security, and Open API.
PointPay kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos PointPay (PXP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų PointPay (PXP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes PointPay prognozes.
Supratimas apie PointPay (PXP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PXPišsamią tokeno tokenomiką dabar!
