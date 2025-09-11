Daugiau apie PSTAKE

PSTAKE Kainos informacija

PSTAKE Baltoji knyga

PSTAKE Oficiali svetainė

PSTAKE Tokenomika

PSTAKE Kainų prognozė

PSTAKE Istorija

PSTAKE pirkimo vadovas

PSTAKEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

PSTAKE Spot

PSTAKE USDT-M ateities sandoriai

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

pSTAKE Finance logotipas

pSTAKE Finance kaina(PSTAKE)

1 PSTAKE į USD – tiesioginė kaina:

$0.027955
$0.027955$0.027955
-1.48%1D
USD
pSTAKE Finance (PSTAKE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:49:22(UTC+8)

pSTAKE Finance (PSTAKE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.027581
$ 0.027581$ 0.027581
24 val. žemiausia
$ 0.028557
$ 0.028557$ 0.028557
24 val. aukščiausia

$ 0.027581
$ 0.027581$ 0.027581

$ 0.028557
$ 0.028557$ 0.028557

$ 1.2477214231597014
$ 1.2477214231597014$ 1.2477214231597014

$ 0.00862981543543736
$ 0.00862981543543736$ 0.00862981543543736

-0.29%

-1.48%

-8.62%

-8.62%

pSTAKE Finance (PSTAKE) realiojo laiko kaina yra $ 0.027955. Per pastarąsias 24 valandas PSTAKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.027581 iki aukščiausios $ 0.028557 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PSTAKE kaina yra $ 1.2477214231597014, o žemiausia – $ 0.00862981543543736.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PSTAKE per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – -1.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

pSTAKE Finance (PSTAKE) rinkos informacija

No.1082

$ 12.29M
$ 12.29M$ 12.29M

$ 37.17K
$ 37.17K$ 37.17K

$ 13.98M
$ 13.98M$ 13.98M

439.65M
439.65M 439.65M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

500,000,000
500,000,000 500,000,000

87.93%

ETH

Dabartinė pSTAKE Finance rinkos kapitalizacija yra $ 12.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 37.17K. PSTAKE apyvartoje yra 439.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.98M

pSTAKE Finance (PSTAKE) kainos istorija USD

Stebėkite pSTAKE Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00041995-1.48%
30 dienų$ -0.003556-11.29%
60 dienų$ -0.009021-24.40%
90 dienų$ -0.011504-29.16%
pSTAKE Finance kainos pokytis šiandien

Šiandien PSTAKE užfiksuotas $ -0.00041995 (-1.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

pSTAKE Finance 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.003556 (-11.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

pSTAKE Finance 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PSTAKE rodiklis pasikeitė $ -0.009021 (-24.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

pSTAKE Finance 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.011504 (-29.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir pSTAKE Finance (PSTAKE) pokyčius?

Peržiūrėkite pSTAKE Finance kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra pSTAKE Finance (PSTAKE)

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

pSTAKE Finance galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų pSTAKE Finance investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PSTAKEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie pSTAKE Finance mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti pSTAKE Finance, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

pSTAKE Finance kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos pSTAKE Finance (PSTAKE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų pSTAKE Finance (PSTAKE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes pSTAKE Finance prognozes.

Peržiūrėkite pSTAKE Finance kainos prognozę dabar!

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomika

Supratimas apie pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PSTAKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti pSTAKE Finance (PSTAKE)

Ieškote, kaip nusipirkti pSTAKE Finance? Viskas paprasta ir patogu! pSTAKE Finance lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PSTAKE į vietos valiutas

1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į VND
735.635825
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į AUD
A$0.04221205
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į GBP
0.02040715
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į EUR
0.02376175
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į USD
$0.027955
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į MYR
RM0.1179701
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į TRY
1.15426195
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į JPY
¥4.109385
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į ARS
ARS$39.8218975
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į RUB
2.39155025
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į INR
2.46870605
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į IDR
Rp458.2786152
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į KRW
38.93432625
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į PHP
1.59818735
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į EGP
￡E.1.3463128
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į BRL
R$0.150957
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į CAD
C$0.0385779
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į BDT
3.404919
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į NGN
42.16424695
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į COP
$109.6272098
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į ZAR
R.0.4903307
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į UAH
1.1539824
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į VES
Bs4.36098
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į CLP
$26.864755
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į PKR
Rs7.93949955
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į KZT
15.0699814
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į THB
฿0.8895281
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į TWD
NT$0.8470365
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į AED
د.إ0.10259485
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į CHF
Fr0.02208445
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į HKD
HK$0.2174899
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į AMD
֏10.68188505
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į MAD
.د.م0.25243365
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į MXN
$0.52080165
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į SAR
ريال0.10483125
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į PLN
0.1017562
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į RON
лв0.1213247
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į SEK
kr0.2616588
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į BGN
лв0.04668485
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į HUF
Ft9.4090939
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į CZK
0.5837004
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į KWD
د.ك0.008526275
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į ILS
0.09309015
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į AOA
Kz25.48293935
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į BHD
.د.ب0.010539035
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į BMD
$0.027955
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į DKK
kr0.1783529
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į HNL
L0.73270055
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į MUR
1.2736298
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į NAD
$0.4914489
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į NOK
kr0.2778727
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į NZD
$0.0469644
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į PAB
B/.0.027955
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į PGK
K0.1185292
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į QAR
ر.ق0.1017562
1 pSTAKE Finance(PSTAKE) į RSD
дин.2.80137055

pSTAKE Finance išteklius

Išsamesnei pSTAKE Finance analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali pSTAKE Finance svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie pSTAKE Finance

Kiek pSTAKE Finance(PSTAKE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PSTAKE kaina USD valiuta yra 0.027955USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PSTAKE į USD kaina?
Dabartinė PSTAKE kaina USD valiuta yra $ 0.027955. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra pSTAKE Finance rinkos kapitalizacija?
PSTAKE rinkos kapitalizacija yra $ 12.29MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PSTAKE apyvartoje?
PSTAKE apyvartoje yra 439.65MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PSTAKE kaina?
PSTAKE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.2477214231597014USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PSTAKE kaina?
PSTAKE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00862981543543736USD.
Kokia yra PSTAKE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PSTAKE yra $ 37.17KUSD.
Ar PSTAKE kaina šiais metais kils?
PSTAKE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PSTAKE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 15:49:22(UTC+8)

pSTAKE Finance (PSTAKE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

PSTAKE-į-USD skaičiuoklė

Suma

PSTAKE
PSTAKE
USD
USD

1 PSTAKE = 0.027955 USD

Prekiauti PSTAKE

PSTAKEUSDT
$0.027955
$0.027955$0.027955
-1.02%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis