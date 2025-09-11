pSTAKE Finance (PSTAKE) realiojo laiko kaina yra $ 0.027955. Per pastarąsias 24 valandas PSTAKE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.027581 iki aukščiausios $ 0.028557 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PSTAKE kaina yra $ 1.2477214231597014, o žemiausia – $ 0.00862981543543736.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PSTAKE per pastarąją valandą pasikeitė -0.29%, per 24 valandas – -1.48%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
pSTAKE Finance (PSTAKE) rinkos informacija
No.1082
$ 12.29M
$ 37.17K
$ 13.98M
439.65M
500,000,000
500,000,000
87.93%
ETH
Dabartinė pSTAKE Finance rinkos kapitalizacija yra $ 12.29M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 37.17K. PSTAKE apyvartoje yra 439.65M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.98M
pSTAKE Finance (PSTAKE) kainos istorija USD
Stebėkite pSTAKE Finance kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00041995
-1.48%
30 dienų
$ -0.003556
-11.29%
60 dienų
$ -0.009021
-24.40%
90 dienų
$ -0.011504
-29.16%
pSTAKE Finance kainos pokytis šiandien
Šiandien PSTAKE užfiksuotas $ -0.00041995 (-1.48%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
pSTAKE Finance 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.003556 (-11.29%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
pSTAKE Finance 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PSTAKE rodiklis pasikeitė $ -0.009021 (-24.40% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
pSTAKE Finance 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.011504 (-29.16%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir pSTAKE Finance (PSTAKE) pokyčius?
pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).
pSTAKE Finance kainos prognozė (USD)
Supratimas apie pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PSTAKEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti pSTAKE Finance (PSTAKE)
