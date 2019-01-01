pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomika

Sužinokite pagrindines įžvalgas apiepSTAKE Finance (PSTAKE), įskaitant jos tokenų tiekimą, platinimo modelį ir realaus laiko rinkos duomenis.
pSTAKE Finance (PSTAKE) Informacija

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

Oficiali svetainė:
https://pstake.finance
Baltoji knyga:
https://docs.pstake.finance
Blokų naršyklė:
https://www.mintscan.io/persistence

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 12.85M
$ 12.85M$ 12.85M
Bendra pasiūla:
$ 500.00M
$ 500.00M$ 500.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 439.65M
$ 439.65M$ 439.65M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 14.61M
$ 14.61M$ 14.61M
Visų laikų rekordas:
$ 2.0004
$ 2.0004$ 2.0004
Visų laikų minimumas:
$ 0.00862981543543736
$ 0.00862981543543736$ 0.00862981543543736
Dabartinė kaina:
$ 0.029217
$ 0.029217$ 0.029217

pSTAKE Finance (PSTAKE) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti pSTAKE Finance (PSTAKE) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų PSTAKE tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek PSTAKE tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate PSTAKE tokenomiką, galite peržiūrėti PSTAKE tokeno kainą realiuoju laiku!

