PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite PSTAKE Finance kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PSTAKE augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte PSTAKE Finance kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

PSTAKE Finance kainos prognozė
$0.027744
$0.027744
-1.14%
USD
Faktinis
Prognozė
PSTAKE Finance Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, PSTAKE Finance galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.027744 prekybos kainą 2025 m.

PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, PSTAKE Finance galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.029131 prekybos kainą 2026 m.

PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PSTAKE ateities kaina yra $ 0.030587 su 10.25% augimo norma.

PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PSTAKE ateities kaina yra $ 0.032117 su 15.76% augimo norma.

PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PSTAKE 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.033723, o augimo norma – 21.55%.

PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PSTAKE 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.035409, o augimo norma – 27.63%.

PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. PSTAKE Finance kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.057677 prekybos kainą.

PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. PSTAKE Finance kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.093951 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.027744
    0.00%
  • 2026
    $ 0.029131
    5.00%
  • 2027
    $ 0.030587
    10.25%
  • 2028
    $ 0.032117
    15.76%
  • 2029
    $ 0.033723
    21.55%
  • 2030
    $ 0.035409
    27.63%
  • 2031
    $ 0.037179
    34.01%
  • 2032
    $ 0.039038
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.040990
    47.75%
  • 2034
    $ 0.043040
    55.13%
  • 2035
    $ 0.045192
    62.89%
  • 2036
    $ 0.047451
    71.03%
  • 2037
    $ 0.049824
    79.59%
  • 2038
    $ 0.052315
    88.56%
  • 2039
    $ 0.054931
    97.99%
  • 2040
    $ 0.057677
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės PSTAKE Finance kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 0.027744
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 0.027747
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.027770
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 0.027858
    0.41%
PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PSTAKE kaina yra $0.027744. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PSTAKE, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.027747. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PSTAKE, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.027770. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

PSTAKE Finance (PSTAKE) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PSTAKE kaina yra $0.027858. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė PSTAKE Finance kainų statistika

$ 0.027744
$ 0.027744

-1.14%

$ 12.20M
$ 12.20M

439.65M
439.65M

$ 46.38K
$ 46.38K

--

Naujausia PSTAKE kaina yra $ 0.027744. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė -1.14%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 46.38K.
Be to, PSTAKE turi 439.65M apyvartą ir $ 12.20M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti PSTAKE Finance (PSTAKE)

Bandote įsigyti PSTAKE? Dabar galite PSTAKE įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti PSTAKE Finance ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PSTAKE dabar

PSTAKE Finance istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje PSTAKE Finance, dabartinė PSTAKE Finance kaina yra 0.027744USD. Apyvartinė PSTAKE Finance (PSTAKE) pasiūla yra 0.00 PSTAKE, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $12.20M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.000033
    $ 0.028442
    $ 0.027327
  • 7 dienos
    -0.09%
    $ -0.003037
    $ 0.030809
    $ 0.02656
  • 30 dienų
    -0.12%
    $ -0.003974
    $ 0.042306
    $ 0.02656
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas PSTAKE Finance kaina pasikeitė $-0.000033, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas PSTAKE Finance buvo prekiaujama aukščiausia $0.030809 ir žemiausia $0.02656. Kainos pokytis buvo -0.09%. Ši naujausia tendencija parodo PSTAKE potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį PSTAKE Finance įvyko -0.12%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.003974 vertę. Tai rodo, kad PSTAKE artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą PSTAKE Finance kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PSTAKE kainų istoriją

Kaip veikia PSTAKE Finance (PSTAKE) kainų prognozės modulis?

PSTAKE Finance Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PSTAKE kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius PSTAKE Finance ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PSTAKE būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti PSTAKE Finance kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PSTAKE ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PSTAKE pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą PSTAKE Finance potencialą.

Kodėl PSTAKE kainų prognozė yra svarbi?

PSTAKE kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PSTAKE dabar?
Pagal jūsų prognozes, PSTAKE pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PSTAKE kainų prognozė?
Remiantis PSTAKE Finance (PSTAKE) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PSTAKE kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PSTAKE 2026 m.?
1 vieneto PSTAKE Finance (PSTAKE) kaina šiandien yra $0.027744. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PSTAKE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PSTAKE kaina 2027 m.?
PSTAKE Finance (PSTAKE) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PSTAKE kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PSTAKE kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PSTAKE Finance (PSTAKE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PSTAKE kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, PSTAKE Finance (PSTAKE) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PSTAKE 2030 m.?
1 vieneto PSTAKE Finance (PSTAKE) kaina šiandien yra $0.027744. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PSTAKE padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PSTAKE kainų prognozė 2040 metams?
PSTAKE Finance (PSTAKE) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PSTAKE kaina pasieks --.
Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.