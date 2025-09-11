Daugiau apie PSG

Paris Saint-Germain logotipas

Paris Saint-Germain kaina(PSG)

$1.639
-0.18%1D
USD
Paris Saint-Germain (PSG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 11:54:01(UTC+8)

Paris Saint-Germain (PSG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.13%

-0.18%

+1.54%

+1.54%

Paris Saint-Germain (PSG) realiojo laiko kaina yra $ 1.639. Per pastarąsias 24 valandas PSG svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.627 iki aukščiausios $ 1.659 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PSG kaina yra $ 61.23039646, o žemiausia – $ 1.351577858797389.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PSG per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Paris Saint-Germain (PSG) rinkos informacija

No.956

BSC

Dabartinė Paris Saint-Germain rinkos kapitalizacija yra $ 18.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 209.95K. PSG apyvartoje yra 10.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 19890000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.60M

Paris Saint-Germain (PSG) kainos istorija USD

Stebėkite Paris Saint-Germain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00296-0.18%
30 dienų$ -0.376-18.67%
60 dienų$ -0.097-5.59%
90 dienų$ -0.186-10.20%
Paris Saint-Germain kainos pokytis šiandien

Šiandien PSG užfiksuotas $ -0.00296 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Paris Saint-Germain 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.376 (-18.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Paris Saint-Germain 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PSG rodiklis pasikeitė $ -0.097 (-5.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Paris Saint-Germain 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.186 (-10.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Paris Saint-Germain (PSG) pokyčius?

Peržiūrėkite Paris Saint-Germain kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Paris Saint-Germain (PSG)

The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.

Paris Saint-Germain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Paris Saint-Germain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PSGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Paris Saint-Germain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Paris Saint-Germain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Paris Saint-Germain kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Paris Saint-Germain (PSG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Paris Saint-Germain (PSG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Paris Saint-Germain prognozes.

Peržiūrėkite Paris Saint-Germain kainos prognozę dabar!

Paris Saint-Germain (PSG) Tokenomika

Supratimas apie Paris Saint-Germain (PSG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PSGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Paris Saint-Germain (PSG)

Ieškote, kaip nusipirkti Paris Saint-Germain? Viskas paprasta ir patogu! Paris Saint-Germain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PSG į vietos valiutas

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Paris Saint-Germain

Kiek Paris Saint-Germain(PSG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PSG kaina USD valiuta yra 1.639USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PSG į USD kaina?
Dabartinė PSG kaina USD valiuta yra $ 1.639. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Paris Saint-Germain rinkos kapitalizacija?
PSG rinkos kapitalizacija yra $ 18.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PSG apyvartoje?
PSG apyvartoje yra 10.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PSG kaina?
PSG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 61.23039646USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PSG kaina?
PSG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.351577858797389USD.
Kokia yra PSG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PSG yra $ 209.95KUSD.
Ar PSG kaina šiais metais kils?
PSG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PSG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
