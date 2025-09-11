Paris Saint-Germain (PSG) kainos informacija (USD)
24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.627
$ 1.627
24 val. žemiausia
$ 1.659
$ 1.659
24 val. aukščiausia
$ 1.627
$ 1.627
$ 1.659
$ 1.659
$ 61.23039646
$ 61.23039646
$ 1.351577858797389
$ 1.351577858797389
-0.13%
-0.18%
+1.54%
+1.54%
Paris Saint-Germain (PSG) realiojo laiko kaina yra $ 1.639. Per pastarąsias 24 valandas PSG svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.627 iki aukščiausios $ 1.659 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PSG kaina yra $ 61.23039646, o žemiausia – $ 1.351577858797389.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PSG per pastarąją valandą pasikeitė -0.13%, per 24 valandas – -0.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Paris Saint-Germain (PSG) rinkos informacija
No.956
$ 18.01M
$ 18.01M
$ 209.95K
$ 209.95K
$ 32.60M
$ 32.60M
10.99M
10.99M
19,890,000
19,890,000
BSC
Dabartinė Paris Saint-Germain rinkos kapitalizacija yra $ 18.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 209.95K. PSG apyvartoje yra 10.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 19890000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.60M
Paris Saint-Germain (PSG) kainos istorija USD
Stebėkite Paris Saint-Germain kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00296
-0.18%
30 dienų
$ -0.376
-18.67%
60 dienų
$ -0.097
-5.59%
90 dienų
$ -0.186
-10.20%
Paris Saint-Germain kainos pokytis šiandien
Šiandien PSG užfiksuotas $ -0.00296 (-0.18%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Paris Saint-Germain 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.376 (-18.67%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Paris Saint-Germain 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PSG rodiklis pasikeitė $ -0.097 (-5.59% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Paris Saint-Germain 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.186 (-10.20%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Paris Saint-Germain (PSG) pokyčius?
The Paris Saint-Germain Fan Token (PSG) is a utility token that gives Paris Saint-Germain Football Club (“Paris Saint-Germain”) fans a tokenized share of influence on club decisions using the Socios application and services.
Paris Saint-Germain galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Paris Saint-Germain investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti PSGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Paris Saint-Germain mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Paris Saint-Germain, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Paris Saint-Germain kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Paris Saint-Germain (PSG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Paris Saint-Germain (PSG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Paris Saint-Germain prognozes.
Supratimas apie Paris Saint-Germain (PSG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PSGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Paris Saint-Germain (PSG)
Ieškote, kaip nusipirkti Paris Saint-Germain? Viskas paprasta ir patogu! Paris Saint-Germain lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.