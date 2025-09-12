Paris Saint-Germain (PSG) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Paris Saint-Germain kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek PSG augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Paris Saint-Germain kainos prognozė
$1.636
$1.636$1.636
+0.86%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:46:48(UTC+8)

Paris Saint-Germain Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Paris Saint-Germain (PSG) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Paris Saint-Germain galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 1.636 prekybos kainą 2025 m.

Paris Saint-Germain (PSG) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Paris Saint-Germain galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 1.7178 prekybos kainą 2026 m.

Paris Saint-Germain (PSG) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. PSG ateities kaina yra $ 1.8036 su 10.25% augimo norma.

Paris Saint-Germain (PSG) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. PSG ateities kaina yra $ 1.8938 su 15.76% augimo norma.

Paris Saint-Germain (PSG) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PSG 2029 m. tikslinė kaina yra $ 1.9885, o augimo norma – 21.55%.

Paris Saint-Germain (PSG) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, PSG 2030 m. tikslinė kaina yra $ 2.0879, o augimo norma – 27.63%.

Paris Saint-Germain (PSG) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Paris Saint-Germain kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 3.4011 prekybos kainą.

Paris Saint-Germain (PSG) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Paris Saint-Germain kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 5.5400 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 1.636
    0.00%
  • 2026
    $ 1.7178
    5.00%
  • 2027
    $ 1.8036
    10.25%
  • 2028
    $ 1.8938
    15.76%
  • 2029
    $ 1.9885
    21.55%
  • 2030
    $ 2.0879
    27.63%
  • 2031
    $ 2.1923
    34.01%
  • 2032
    $ 2.3020
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 2.4171
    47.75%
  • 2034
    $ 2.5379
    55.13%
  • 2035
    $ 2.6648
    62.89%
  • 2036
    $ 2.7981
    71.03%
  • 2037
    $ 2.9380
    79.59%
  • 2038
    $ 3.0849
    88.56%
  • 2039
    $ 3.2391
    97.99%
  • 2040
    $ 3.4011
    107.89%
Trumpalaikės Paris Saint-Germain kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 12, 2025(Šiandien)
    $ 1.636
    0.00%
  • September 13, 2025(Rytoj)
    $ 1.6362
    0.01%
  • September 19, 2025(Šią savaitę)
    $ 1.6375
    0.10%
  • October 12, 2025(30 dienų)
    $ 1.6427
    0.41%
Paris Saint-Germain (PSG) Kainų prognozė šiandien

September 12, 2025(Šiandien) numatoma PSG kaina yra $1.636. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Paris Saint-Germain (PSG) Kainos prognozavimas rytoj

September 13, 2025(Rytoj), kainos prognozė PSG, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $1.6362. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Paris Saint-Germain (PSG) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 19, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė PSG, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $1.6375. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Paris Saint-Germain (PSG) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma PSG kaina yra $1.6427. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Paris Saint-Germain kainų statistika

$ 1.636
$ 1.636$ 1.636

+0.86%

$ 17.99M
$ 17.99M$ 17.99M

10.99M
10.99M 10.99M

$ 204.39K
$ 204.39K$ 204.39K

Naujausia PSG kaina yra $ 1.636. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė +0.86%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė $ 204.39K.
Be to, PSG turi 10.99M apyvartą ir $ 17.99M bendrą rinkos kapitalizaciją.

Kaip įsigyti Paris Saint-Germain (PSG)

Bandote įsigyti PSG? Dabar galite PSG įsigyti kreditine kortele, banko pavedimu, P2P ir daugeliu kitų mokėjimo būdų. Sužinokite, kaip įsigyti Paris Saint-Germain ir pradėkite MEXC dabar!

Sužinokite, kaip įsigyti PSG dabar

Paris Saint-Germain istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Paris Saint-Germain, dabartinė Paris Saint-Germain kaina yra 1.637USD. Apyvartinė Paris Saint-Germain (PSG) pasiūla yra 0.00 PSG, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $17.99M.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    -0.00%
    $ -0.006999
    $ 1.644
    $ 1.613
  • 7 dienos
    0.01%
    $ 0.020999
    $ 1.664
    $ 1.592
  • 30 dienų
    -0.15%
    $ -0.308999
    $ 2.032
    $ 1.583
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Paris Saint-Germain kaina pasikeitė $-0.006999, atspindinti -0.00% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Paris Saint-Germain buvo prekiaujama aukščiausia $1.664 ir žemiausia $1.592. Kainos pokytis buvo 0.01%. Ši naujausia tendencija parodo PSG potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Paris Saint-Germain įvyko -0.15%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.308999 vertę. Tai rodo, kad PSG artimiausiu metu kainos gali keistis.

Peržiūrėkite visą Paris Saint-Germain kainų istoriją, kad sužinotumėte išsamias MEXC tendencijas.

Peržiūrėti visą PSG kainų istoriją

Kaip veikia Paris Saint-Germain (PSG) kainų prognozės modulis?

Paris Saint-Germain Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas PSG kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Paris Saint-Germain ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą PSG būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Paris Saint-Germain kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja PSG ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina PSG pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Paris Saint-Germain potencialą.

Kodėl PSG kainų prognozė yra svarbi?

PSG kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į PSG dabar?
Pagal jūsų prognozes, PSG pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio PSG kainų prognozė?
Remiantis Paris Saint-Germain (PSG) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama PSG kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 PSG 2026 m.?
1 vieneto Paris Saint-Germain (PSG) kaina šiandien yra $1.636. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PSG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama PSG kaina 2027 m.?
Paris Saint-Germain (PSG) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 PSG kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė PSG kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Paris Saint-Germain (PSG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė PSG kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Paris Saint-Germain (PSG) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 PSG 2030 m.?
1 vieneto Paris Saint-Germain (PSG) kaina šiandien yra $1.636. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, PSG padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia PSG kainų prognozė 2040 metams?
Paris Saint-Germain (PSG) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 PSG kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 16:46:48(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.