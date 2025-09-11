Daugiau apie PNG

Pangolin logotipas

Pangolin kaina(PNG)

1 PNG į USD – tiesioginė kaina:

$0.1403
-3.05%1D
USD
Pangolin (PNG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:35:46(UTC+8)

Pangolin (PNG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.1386
24 val. žemiausia
$ 0.14989
24 val. aukščiausia

$ 0.1386
$ 0.14989
$ 4.98749156
$ 0.010871739675202628
-0.47%

-3.05%

+3.62%

+3.62%

Pangolin (PNG) realiojo laiko kaina yra $ 0.14029. Per pastarąsias 24 valandas PNG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1386 iki aukščiausios $ 0.14989 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNG kaina yra $ 4.98749156, o žemiausia – $ 0.010871739675202628.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNG per pastarąją valandą pasikeitė -0.47%, per 24 valandas – -3.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Pangolin (PNG) rinkos informacija

No.743

$ 31.48M
$ 67.98K
$ 32.27M
224.37M
230,000,000
230,000,000
97.55%

AVAX_CCHAIN

Dabartinė Pangolin rinkos kapitalizacija yra $ 31.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 67.98K. PNG apyvartoje yra 224.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 230000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.27M

Pangolin (PNG) kainos istorija USD

Stebėkite Pangolin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0044138-3.05%
30 dienų$ +0.00723+5.43%
60 dienų$ +0.00682+5.10%
90 dienų$ +0.00351+2.56%
Pangolin kainos pokytis šiandien

Šiandien PNG užfiksuotas $ -0.0044138 (-3.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Pangolin 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00723 (+5.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Pangolin 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PNG rodiklis pasikeitė $ +0.00682 (+5.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Pangolin 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00351 (+2.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pangolin (PNG) pokyčius?

Peržiūrėkite Pangolin kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Pangolin (PNG)

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

Pangolin galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Pangolin investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti PNGstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Pangolin mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Pangolin, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Pangolin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Pangolin (PNG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pangolin (PNG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pangolin prognozes.

Peržiūrėkite Pangolin kainos prognozę dabar!

Pangolin (PNG) Tokenomika

Supratimas apie Pangolin (PNG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PNGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Pangolin (PNG)

Ieškote, kaip nusipirkti Pangolin? Viskas paprasta ir patogu! Pangolin lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

PNG į vietos valiutas

Pangolin išteklius

Išsamesnei Pangolin analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Pangolin svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Pangolin

Kiek Pangolin(PNG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė PNG kaina USD valiuta yra 0.14029USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė PNG į USD kaina?
Dabartinė PNG kaina USD valiuta yra $ 0.14029. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Pangolin rinkos kapitalizacija?
PNG rinkos kapitalizacija yra $ 31.48MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra PNG apyvartoje?
PNG apyvartoje yra 224.37MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) PNG kaina?
PNG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.98749156USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) PNG kaina?
PNG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.010871739675202628USD.
Kokia yra PNG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis PNG yra $ 67.98KUSD.
Ar PNG kaina šiais metais kils?
PNG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite PNG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Pangolin (PNG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

