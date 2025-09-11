Pangolin (PNG) realiojo laiko kaina yra $ 0.14029. Per pastarąsias 24 valandas PNG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.1386 iki aukščiausios $ 0.14989 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia PNG kaina yra $ 4.98749156, o žemiausia – $ 0.010871739675202628.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, PNG per pastarąją valandą pasikeitė -0.47%, per 24 valandas – -3.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Pangolin (PNG) rinkos informacija
$ 31.48M
$ 67.98K
$ 32.27M
224.37M
230,000,000
230,000,000
97.55%
AVAX_CCHAIN
Dabartinė Pangolin rinkos kapitalizacija yra $ 31.48M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 67.98K. PNG apyvartoje yra 224.37M vienetų, o bendras kiekis siekia 230000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.27M
Pangolin (PNG) kainos istorija USD
Stebėkite Pangolin kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.0044138
-3.05%
30 dienų
$ +0.00723
+5.43%
60 dienų
$ +0.00682
+5.10%
90 dienų
$ +0.00351
+2.56%
Pangolin kainos pokytis šiandien
Šiandien PNG užfiksuotas $ -0.0044138 (-3.05%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Pangolin 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.00723 (+5.43%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Pangolin 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, PNG rodiklis pasikeitė $ +0.00682 (+5.10% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Pangolin 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.00351 (+2.56%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Pangolin (PNG) pokyčius?
Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.
Pangolin kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Pangolin (PNG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Pangolin (PNG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Pangolin prognozes.
Supratimas apie Pangolin (PNG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie PNGišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.