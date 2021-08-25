PNG

Pangolin is a decentralized exchange (DEX) which runs on Avalanche, uses the same automated market-making (AMM) model as Uniswap, features a native governance token called PNG that is fully community distributed and is capable of trading all tokens issued on Ethereum and Avalanche.

ReitingasNo.772

Rinkos kapitalizacija$0.00

Visiškai sumažinta rinkos kapitalizacija$0.00

Rinkos dalis%

Prekybos apimtis / rinkos kapitalizacija (24 val.)0.50%

Cirkuliuojantis kiekis224,373,971

Maksimali pasiūla230,000,000

Bendra pasiūla230,000,000

Cirkuliacijos norma0.9755%

Išleidimo data--

Kaina, už kurią turtas buvo išleistas pirmą kartą--

Visų laikų rekordas4.98749156,2021-08-25

Mažiausia kaina0.010871739675202628,2023-10-24

Vieša blokų grandinėAVAX_CCHAIN

Sektorius

Socialinė žiniasklaida

Loading...